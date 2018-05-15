Ещё
Зачем Долгорукий взял в жены половчанку
Далее:
Читайте также:
Ещё

Зачем Долгорукий взял в жены половчанку 

Кириллица 2 часа назад
Фото: Кириллица
Считается, что первое появление степняков-половцев, или, как их называли, кипчаков, датируется 1054 годом. С самого начала они показали, что являются страшной угрозой для русских земель: начинали набег обычно по весне, когда крестьяне приступали к полевым работам, нападали на беззащитные села и деревни и уводили богатый «полон».
Русские князья уже тогда были погружены в междоусобные дрязги и не могли совместно противостоять угрозе из степи. Первая объединенная попытка остановить натиск кочевников закончилась страшным поражением на реке Альте в 1068 году. Так что князьям безопаснее было в своих укрепленных городах, тем более что осаждать крепости половцы не умели.

Соглашения с вождями

Хотя у половцев не было политического центра или самого уважаемого хана, с которым можно было бы договориться, отдельные русские князья заключали соглашения с некоторыми вождями и даже охотно брали в жены половецких княжон. Династический брак в то время был чуть ли не единственной гарантией мира с вероломными степняками.
В результате походов Владимира Мономаха в Степь угроза набегов начала спадать, но поддерживать хорошие отношения с кочевыми племенами все еще было необходимо: того требовало спокойствие земледельцев и военная необходимость, ведь князья активно использовали половецкие орды в своих междоусобицах.

Династический союз

Владимир Мономах, «щит Руси» от половцев, долго вынашивал планы династического союза с половецким ханом. Сам князь первым раз был женат на дочери последнего короля англосаксов Гите Златовласке. Разумеется, о личных желаниях детей князья в ту пору не думали.
В 1108 году Владимир подобрал своему младшему сыну Юрию дочь хана Аепы, имя которой история не сохранила. Примечательно, что одновременно с этим Олег Святославич, давний враг Владимира женил на дочери Аепы своего сына. Хотя династический брак не предотвратил будущих половецких набегов, теперь Владимир и Олег больше не могли открыто выступать друг против друга, что еще более возвысило положение Мономаха.
У Юрия в браке с «Аепиной дщерью» родилось 8 детей, в том числе и будущий великий князь Андрей Боголюбский.
Кириллица: последние новости
Почему у русских были цари, а не короли Когда начали «играть» свадьбы Что помогло русским крепостям никогда не сдаваться
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Антарктиде обнаружили загадочный предмет16
На пляже нашли тушу 6-метрового волосатого монстра21
Покинутые города СССР, о которых запрещено знать108
Главные секреты Крымского моста4
Интимная лексика на Руси: никаких запретов62
Видео
00:30
Самый вежливый в мире кот позвонил в звоночек
Безумный мир
13:54
Покинутые города СССР, о которых запрещено знать
Места
01:54
Мужчине подожгли волосы — и он стал красавчиком
Безумный мир
01:22
НАСА запустит на Марс вертолет
Вещи
03:15
Главные секреты Крымского моста
Места
06:48
Что будет, если осушить Средиземное море
Места
05:06
Раскрыта ещё одна тайна пирамиды Хеопса
Места
01:05
«Наполню ванну твоей кровью»: 65 000 смс любимому
Безумный мир Криминал
00:57
На пляже нашли тушу 6-метрового волосатого монстра
Безумный мир
05:19
Какие загадки хранят храмы
Места
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение