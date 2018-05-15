Почему нельзя верить новой хронологии Фоменко

Известные математики Анатолий Фоменко и Глеб Носовский создали на первый взгляд стройную и аргументированную концепцию «Новой хронологии». Тем не менее, представители традиционной науки подвергли ее беспощадной критике. Какие же нестыковки они в ней усмотрели?

Избирательный подход

В 1990–2000-е годы книжные магазины и ярмарки были завалены многочисленными трудами по «Новой хронологии» (далее НХ). Спрос на такую продукцию рос со скоростью эпидемии, однако вопреки ожиданиям постепенно сошел на нет. Сегодня единичные издания Фоменко-Носовского можно увидеть разве что на периферии книжных стеллажей. Главная причина явления — падение интереса к подобной литературе.

С одной стороны, читатель насытился фантасмагоричными теориями вышеназванных авторов, с другой — стал более грамотным в вопросах истории, замечая многочисленные нелепости НХ. Так, в концепции Фоменко-Носовского прародительницей России было единое могучее государство Русь–Орда, раскинувшееся от Карпат на Западе до Японского моря на Востоке. Как же объяснить тогда, почему с конца XVI века русские первопроходцы стали вновь покорять земли уже существующего государства?

Не менее шокирует вдумчивого читателя и отрицание авторами НХ тысячелетнего периода европейского Средневековья, который они за ненадобностью просто выкинули из истории со всеми задокументированными датами, событиями и личностями, так как это не вписывается в концепцию «непрерывности и поступательности развития человечества». Фоменко — опытный полемист и спорить с ним бесполезно.

Он легко выдергивает отдельные факты, подтверждающие его правоту, одновременно указывая историкам на имеющиеся в традиционной науке пробелы, чтобы лишний раз доказать ее подложность. Неискушенному в вопросах истории человеку доводы НХ покажутся достаточно убедительными, и только крайне радикальный характер этой теории заставит насторожиться.

Вне науки

Долгое время в адрес авторов НХ отсутствовала ясная и аргументированная критика, так как представители официальной истории считали бессмысленным разбирать то, что лежит вне научного знания. По мнению ученых, НХ фактически полностью отвергает многовековой опыт, накопленный в филологии, лингвистике, археологии, палеографии, астрономии, так как он противоречит выстроенной ими умозрительной модели истории.

Как утверждает НХ, практически все сохранившиеся к настоящему времени исторические свидетельства датируются не ранее 1200 года н. э. — всё, что было раньше, домыслено и сфальсифицировано традиционной наукой. Соответственно все события, которые знакомы нам по эпохе Античности, соавторы НХ пытаются разместить во II тысячелетии.

Так, начало новой эры они датируют 1053 годом, а жизнь Иисуса Христа называют главным религиозным событием XI века. В связи с тем, что Фоменко выкинул из истории целое тысячелетие «поплыли» не только даты, но и топонимы, которые лишились своего традиционного места в хронологии. Так, Иерусалим стал одновременно Константинополем и Троей. Наложенными друг на друга оказались и многие известные персонажи, жившие в разное время (ведь их нужно было где-то размещать).

К примеру, Ярослав Мудрый превратился в хана Батыя и литовского князя Гедимина, а Чингисхан стал первым древнерусским правителем Рюриком и основателем Москвы Юрием Долгоруким . А как же быть с римскими папами, сведения о которых Ватикан так бережно записывал? Во время «несуществующего» I тысячелетия их оказалось 138! Куда их пристроить? Возможно, Фоменко решит этот вопрос так, как он поступил с папой Григорием VII (Гильдебрандом), назначив его Христом.

Упущенная долгота

Теоретическая конструкция НХ во многом зиждется на астрономических событиях, отраженных в звездном каталоге Птолемея «Альмагесте», который, согласно Фоменко, был составлен не во II веке до н. э., как принято, а в X веке н. э. В связи с этим история Древнего мира в НХ «омолодилась» более чем на 1000 лет.

По современным координатам небесных светил действительно можно вычислить, в какое время звезды занимали положение, отраженное в «Альмагесте» (для этого берется в учет, что долгота звезд каждые 72 года увеличивается на 1 градус). Гигантская погрешность в расчетах Фоменко, по словам астрономов, заключается в том, что он ведет их не по долготам звезд, что дает точные результаты, а лишь по широтам, где точность вычислений крайне низкая.

По мнению профессора астрономии Юрия Ефремова, Фоменко во избежание расчетов по долготам звезд пошел на прямую фальсификацию данных Птолемея и заявил, что в «Альмагесте» нет указаний на точку начала отсчета долгот. Тогда как достаточно открыть 7-ю часть книги №11 и убедиться, что александрийский астроном уже первый зодиакальный знак Овна указывает в системе координат по долготе.

Непростительная оплошность

Весьма не последователен Фоменко и в отношении к радиоуглеродному методу датирования. С одной стороны он ставит под сомнение эффективность метода, с другой одобрительно отзывается о некоторых случаях его применения. В частности, о датировке «Туринской плащаницы» он пишет, что выполнена она «с добросовестной оценкой точности».

Впрочем, если бы радиоуглеродный анализ показал, что плащаница была изготовлена не в XIV, а в I столетии, то вряд ли мы бы дождались от математика положительной оценки. Сама характеристика метода радиоуглеродного анализа данная Фоменко свидетельствует о его некомпетентности в данном вопросе. Он пишет: «Метод, возможно, является более или менее эффективным лишь при анализе чрезвычайно древних предметов, возраст которых достигает сотен тысяч лет».

В действительности, учитывая, что период полураспада углерода-14 всего 5730 лет, в датировке артефактов древнее 50 тысяч лет его применять бессмысленно.

И время не то, и место другое

Многих удивляет та легкость, с которой Фоменко на целые столетия переносит события, ориентируясь лишь на вырванный из контекста и отнюдь не бесспорный факт. Так, он истолковывает описанное Фукидидом затмение 431 года до н. э. в Афинах как полное. Но поскольку по астрономическим данным оно было частичным, то ученый передвигает его на следующую удобную дату, когда затмение действительно было полным — 1039 год н. э., а заодно переносит в эту эпоху и самого Фукидида.

Точно также Фоменко поступает и с местом того или иного события, например, Куликовской битвы. Учитывая, что на Куликовом поле в Тульской области археологами не было обнаружено следов серьезного сражения, да и поле маловато для размещения многотысячных войск, Фоменко приходит к выводу, что битва произошла в другом месте. Он его находит в Москве в районе нынешнего Китай-города, что якобы доказывает название построенного там храма — Церкви всех Святых на Кулишах.

Игра слов

По замечанию языковеда Андрея Зализняка, применяемые авторами НХ методы лингвистического анализа находятся на самом примитивном уровне. В частности, ученый обращает внимание на пренебрежение Фоменко гласными буквами. Так слово «монголы» у него трансформируясь в mougoulioi, а затем в megaloi безапелляционно переводится как «великие».

Дилетантский подход лингвисты обнаруживают и при попытках Фоменко отождествить русских с некоторыми европейскими народами, при этом совершенно не учитывая морфологию слов. В качестве аргумента тождества русских с ирландцами математик делает акцент на некоторой схожести слов Irish и Russian, игнорируя то факт, что ish является суффиксом, а uss — частью корня.

Однозначно, фальсификация

Согласно «Новой хронологии» главный аргумент ошибочности всей традиционной науки в том, что она опирается на изначально сфальсифицированную историю. Если верить Фоменко, то в России в XVII–XVIII веках существовала целая служба, которая только и занималась тем, что переписывала историю в угоду Романовым. Только авторы НХ умалчивают важную деталь: чтобы фиктивная история выглядела правдоподобно, нужно не просто изъять и переписать все отечественные летописные своды, но еще и провернуть подобную аферу в других государствах, в чьих хрониках отражаются события древнерусской истории. Но Фоменко и Носовский идут дальше и считают, что археологические данные тоже были сфальсифицированы.