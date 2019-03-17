Тест: знаете ли вы значения старорусских слов

Русский язык богат и многообразен. Мы в своей речи используем огромное количество слов, строим порой витиеваты фразы, чтобы выразить свое восхищение чем-то или кем-то. А не задумывались ли вы, что и ругаться тоже можно достаточно красиво?

Нет, разумеется, проще сказать кому-то просто обидное "дурак", не рискуя быть непонятым. Но, согласитесь, куда интереснее ввернуть в свою речь словечко, услышав которое ваш оппонент точно поймет, что им, мягко говоря, недовольны, но над значением "подаренного" эпитета голову поломает.