Обратная сторона истории: любопытные факты

Некоторые факты мировой истории остаются в тени или звучат тревожно. Например, знали ли вы, что женщины боролись за право курить на публике, или то, что в лекарствах для детей содержался морфий?

Женщинам приходилось бороться за право курить в публичных местах

Не всегда представители женского пола могли свободно курить в публичных местах. Антитабачная кампания, которая разворачивалась в начале 20 века, была направлена главным образом на женщин и детей. Курение называли грязной привычкой, а курящие дамы очень осуждались обществом. С ходом времени женщины стремились к равноправию, а движение за избирательное право, направлялось не только на получение права голосовать, но и на общие права женщин. Табачные компании воспользовались тем, что женщины преуспели и добились права курить в людных местах. И в начале 20-х годов рекламы сигарет были направлены на женскую аудиторию, учитывая расцвет феминистского движения.

В прошлом аристократы пользовались прототипом биде

Удивительно, но несколько столетий назад существовал прототип современного биде. Его изобрели французские производители мебели в 17 веке. Подобные биде использовались Марией Каролиной и королевой Неаполя. Биде, которое находилось прямо в спальне вместе с ночными горшками, оставалось чуть ли не единственным способом поддерживать личную гигиену.

В общественных купальнях женщины оставались в халатах

Места, которые использовались в общественных купальнях, назывались купальными халатами и они не имели ничего общего с одеждой, именуемой этим словом. На деле это 4-колесные вагоны, которые располагались в воде. В таких вагонах люди могли укрыться от чужих глаз.

В состав детского сиропа входил морфин

Сироп "Миссис Уинслоу", обладающий успокоительным свойствами, имел большую популярность в прошлом. Однако в его составе преобладал морфин. Считалось, что средство способно было успокоить человека или даже животного, но чаще всего его использовали для младенцев, когда у них резались зубы. Несмотря на то, что в 1911 году начали критиковать свойства морфина и сиропа в целом, его продавали вплоть до 1930 года.

Парики были заражены вшами

Неудивительно, что парики для представителей высокого социального статуса, имели в себе огромное количество вшей. Также стоит отметить, что для сохранения формы укладки нередко использовали животный жир, а он имеет свойство дурно пахнуть и мгновенно воспламеняться.

Средневековые улицы были действительно грязными

До 18 века не было речи о том, чтобы убирать улицы. И неясно, почему большинство считают средневековые улочки прекрасными или очаровательными. В то время их покрывало огромное количество фекалий, трупов животных или гниющих отходов.

Калигула сделал свою лошадь сенатором

Император Гай Цезарь, правящий в Риме, во всю пользовался своей неограниченной властью. В числе его прихотей — установление любимой лошади в качестве сенатора. Лошадь звали Инцитат, и именно поэтому на протяжении многих лет это слово было аллегорией с намеком на политическую бесполезность.

Ким Чен Ир был творческим человеком

В числе хобби бывшего лидера Северной Кореи — музыка. За период правления он сочинил около 6 опер, издал книгу "Об искусстве кино" и является автором многих литературных произведений.

В древности зубные протезы делали из зубов мертвых солдат

Хотя о том, что древняя стоматология была не очень хорошей, всем и так известно, сложно представить каково было носить зубные протезы в то время. Ведь вплоть до середины 19 века протезы создавались из зубов, которые вытаскивали из ртов погибших солдат. ​