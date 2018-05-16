Ученые: инопланетяне похожи на осьминогов

Если вы когда-нибудь задумывались о внешности инопланетян, то ваш мозг, скорее всего, рисовал образ большеглазых, зеленоватых, долговязых существ из комиксов и фильмов М. Найта Шьямалана

И это действительно может быть правдой в отношении разумной жизни за пределами Солнечной системы (не то чтобы мы можем точно проверить это). Но если таковая жизнь существует внутри нее (помимо нас), то, скорее всего, она напоминает смиренных осьминогов. По крайней мере, так считает японский физик и эксперт в области космоса Митио Каку.

Согласно докладу Cheatsheet, доктор Каку недавно издал книгу «Будущее человечества», сосредоточенную на различных темах, связанных с космосом и возможностью существования разумной жизни в других местах Солнечной системы. Что касается непосредственно инопланетной жизни — ее разумного варианта — в пределах нашей системы, то у ученого на этот счет довольно необычная гипотеза.

Где еще в Солнечной системе есть жизнь?

Не считая родной Земли, ученые считают, что есть два варианта того, где в нашей системе еще может существовать жизнь. Один из них — Марс. Если там и есть что-то живое, то это, вероятно, примитивные одноклеточные организмы вроде грибков и бактерий. Другой вариант — океаны, существующие на многих лунах планет, вращающихся с нами вокруг общего светила. Среди них — спутник Юпитера Европа и спутник Сатурна Энцелад. Их океаны покрыты льдом, но ученые считают, что под ним может скрываться жизнь — даже вполне разумная. По словам доктора Каку, это означает, что любая внеземная жизнь в нашей системе, скорее всего, напоминает водные формы жизни Земли.

И это еще не все

Как мы знаем, в земных океанах обитает бесчисленное множество живых существ — от примитивных одноклеточных организмов до млекопитающих, чей интеллект может составить конкуренцию представителям Homo Sapiens. Однако Каку считает, что инопланетной цивилизации потребовались бы некоторые черты, которые в совокупности доступны лишь немногим видам морских обитателей. По его мнению, у любой разумной инопланетной цивилизации, будь то на Энцеладе или Европе, должны быть противостоящие пальцы для захвата вещей, хорошее зрение и способность общаться.

Так, остаются только осьминоги — правда, они еще не развили коммуникативные навыки здесь, на Земле. Но в космосе все возможно. Более того, близкий родственник осьминога — кальмар — потенциально может развить что-то вроде общения, так что теоретически это возможно для цефалоподов.

«Вполне можно представить, как на далекой планете под влиянием разнообразных условий осьминогоподобное существо развило язык из щебета и присвистов. Можно даже вообразить, как однажды в далеком будущем эволюционное давление на Земле заставит осьминога развить разум. Вероятность существования разумной расы октоподов вполне допустима».

Конечно, мы не узнаем об этом наверняка, пока к таким внеземным океанам не отправят исследовательские экспедиции. Или, может (пусть эта мысль и звучит пугающе), осьминогоподобная инопланетная раса научилась жить вне воды и сейчас направляется к нам для первого контакта.