Почему человек не смог приручить лисицу

Собаки и кошки испокон веков обитают рядом с человеком. А вот лисы, центральные персонажи многих русских народных сказок, остаются обитателями лесов. Между тем когда-то их пытались сделать домашними животными. Увы, не получилось.

Двойная польза

Популяции диких лисиц можно встретить на всей территории Европы и Азии, а также Северной Африки, Северной Америки и Австралии. Лиса считается полезным животным, так как она успешно уничтожает грызунов, вредящих посевам. К тому же она является ценным пушным зверем.

Еще в конце XIX века была специально выведена порода черно-бурых лисиц для получения меха. Воротник или манто из чернобурки — мечта любой модницы. Есть и другие ценные меховые породы лисиц, например, платиновая, бакурианская, дакотская. Разводят таких животных в неволе, на специальных лисьих фермах.

Несостоявшиеся друзья человека

В 2000 году в ходе раскопок древнего кладбища Уюн аль-Хаммам в северной Иордании было найдено захоронение возрастом 15-17 тысяч лет.

Группа археологов во главе с Эдвардом Бэннингом из университета Торонто (Канада) считают, что могильники принадлежат к натуфийской культуре. Там были обнаружены разнообразные артефакты — каменные орудия, костяная утварь, а также останки животных.

В одной из могил лежали кости, принадлежавшие оленю, газели, дикому быку. Среди них были и кости лапы рыжей лисы. В находящемся рядом захоронении ученые обнаружили безголовый лисий скелет, у которого также не было одной лапы. По-видимому, лапа в первой могиле как раз и принадлежала захороненной лисице.

Но зачем нужно было специально хоронить лису? Одна из участниц экспедиции, Лиза Мэер, выдвинула предположение, что животное специально убили, чтобы похоронить вместе с хозяином. Как мы знаем, в древности умерших часто хоронили вместе с вещами, которыми они пользовались при жизни, и даже с их домашними питомцами, скотом и лошадьми. Но диких животных, как правило, не хоронили вместе с людьми, хотя могли приносить их в жертву.

В данном случае, как считает Лиза Мэер, лиса изначально была захоронена вместе со своим владельцем. Однако впоследствии могилу по каким-то причинам вскрыли и человеческие останки перезахоронили.

Все это означает, что жители Древнего Востока пытались приручить лисиц и поставить их на службу человеку. Но это не получилось: выбор был сделан в пользу собак.

Специалисты считают, что могло быть несколько причин, почему лис не удалось одомашнить. Во-первых, практика показывает, что эти животные плохо поддаются дрессировке и обучению.

Во-вторых, они часто выступают переносчиками вируса бешенства и могут быть опасны для людей. Одним словом, на роль «друга человека» лисицы не очень подходят.

Проект Беляева

В 1959 году директор Института цитологии и генетики Д. К. Беляев решил провести эксперимент по одомашниванию серебристо-черных лисиц.

Экспериментаторы отбирали только тех особей, которые отличались дружелюбным отношением к человеку. Ученым действительно удалось вывести совершенно новую лисью популяцию, представители которой значительно отличались от обычных серебристо-черных лисиц и внешним обликом, и поведением.

При этом приходилось отметить, что животные экспериментальной породы вообще мало походят на своих диких собратьев: характерным признаком «лисы домашней» был загнутый хвост, выпуклый лоб и обвислые уши. При этом качество меха животных стало хуже и его уже нельзя было использовать как ценную пушнину.

В связи с этим проект профессора Беляева был признан экономически невыгодным, хотя с точки зрения научных исследований он довольно интересен.