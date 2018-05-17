Книжная премия сорвалась из-за несмешных романов

В Великобритании организаторам пришлось отказаться от проведения ежегодной юмористической книжной премии. Премия Вудхауса (Bollinger Everyman Wodehouse Prize) в 2018 году попросту сорвалась.

Дело в том, что авторитетное жюри посчитало, что ни одна из прочитанных книг не достойна приза. По словам судей, было много хорошо написанных произведений, но ни одно из них нельзя счесть достаточно смешным.

Издатель Дэвид Кэмпбелл отметил, что члены жюри хотят сохранить высокие стандарты юмористической литературы. Именно поэтому премию Вудхауса было решено не вручать.

Победителю в качестве приза обычно дарят шампанское, ящик с книгами и свинью, которую называют в честь автора. В следующем году организаторы пообещали вручить самому удачливому писателю свинью гигантских размеров.