Эпидемии, над которыми ученые ломают голову

За всю историю существования человечество неоднократно сталкивалось с эпидемиями. Но некоторые эпидемии были настолько удивительными, что ученые до сих пор не могут объяснить их. "Рамблер" расскажет подробнее о нескольких таких случаях.

"Танцевальная чума"

В 1374 году на жителей деревушке, которые расположились вдоль Рейна, напала так называемая "танцевальная чума". Сотни людей танцевали посреди улиц, вероятно, слушая музыку, звучащую в головах. Люди плясали до изнеможения, отказываясь от еды и сна, и умирали от усталости, инсультов и сердечных ударов. "Чума" завершилась так же внезапно, как и началась.

Эпидемия смеха

Эпидемия смеха в Танганьике началась в январе 1962 года с обычной шутки. Три школьницы начали хохотать и не смогли остановиться. Вскоре к ним присоединились еще около сотни учениц. После такая же эпидемия разразилась в соседней деревне. В общей сложности она охватила примерно тысячу человек.

"Сладкий инцидент"

В 2006 году в Мумбаи произошел "сладкий инцидент" с морской водой. Жители массово начали утверждать, что в ручье Махим, одном из самых грязных в стране, куда ежедневно сбрасывают тысячи тонн промышленных отходов, вода стала сладкой. Также, по мнению горожан, сладость приобрело и море. На пляже моментально собрались тысячи людей, которые стали купаться в "сладком" море, пить воду и даже запасать её впрок. На следующий день поступили сообщения, что вода снова стала солёной.