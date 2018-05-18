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Для чего мачехи заводили падчериц в чащу
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Для чего мачехи заводили падчериц в чащу 

Кириллица 1 час назад
Фото: Кириллица
На Руси от детей от других браков иногда избавлялись. Ситуация, когда мачеха могла завести падчерицу или пасынка в лесную чащу и бросить там умирать от голода и лесных зверей, не была такой уж редкостью.
Сказка «Морозко», в которой злая мачеха решила сжить со свету ненавистную падчерицу, не является абсолютным вымыслом. В её основе реальные факты, имевшие место в жизни.
Детей часто оставляли и на топких болотах, где им грозила верная гибель. Бросали также в зимнем лесу в сильный мороз. Так было больше вероятности, что ребенок наверняка умрет от переохлаждения и его не скоро обнаружат (если вообще когда-то обнаружат).
Ненужного отпрыска могли и просто выгнать из дому «на все четыре стороны». Иногда жестокосердные родители специально создавали дома такие невыносимые условия существования, что ребёнку оставалось только сбежать и скитаться по свету.
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