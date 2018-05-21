Грязная самооборона, которой учат спецназ

Крав-мага — один из самых действенных и самых жестких стилей самообороны, существующих в мире. Есть только одна достойная внимания цель: как можно быстрее нейтрализовать противника, так, чтобы не понести при этом сколько-нибудь значимого урона. До сих пор этим типом боевого искусства занимаются очень немногие. Но, если уж вы задались целью освоить несколько приемов, которые позволят выйти с честью из любой ситуации, то крав-мага — именно то, что нужно.

Кто автор

В начале 1930-х годов, некий Ими Лихтенфельд решил, что еврейскому народу нужно хоть какое-то оружие против нарастающих в обществе волнений. Ими начал преподавать свое новое боевое искусство (хотя искусством крав-мага назвать можно только с большой натяжкой) в Братиславе — задача была научить базовым принципам самообороны за как можно более короткий период времени. Боксер и гимнаст, Ими быстро понял, что никакие использующиеся в спортивных дисциплинах принципы не применимы в реальной жизни. Он начал тренировать людей совершенно новым и совершенно аморальным, с точки зрения чести и доблести, способом.

Зарождение крав-мага

Десять лет спустя Ими обнаружил, что уже практически вся Европа существует в качестве марионеточного нацистского режима и решил перебраться в Палестину, для борьбы за становление еврейского государства Израиль. В 1942 он присоединяется к военизированной организации Хагана, руководство которой очень быстро заметило выдающиеся способности Ими как боевого инструктора. Бывший спортсмен почти сразу становится главой центра подготовки элитных подразделений только зарождающейся армии Израиля . Его искусство начинает преподаваться частям Пальмах, морским коммандос Пальям, а затем, постепенно, переходит в разряд обязательного обучения для каждого солдата — вне зависимости от пола.

Становление крав-мага

После того, как в 1948 году Израиль стал, наконец, государством, эти отдельные боевые подразделения объединились в Армию обороны Израиля. Лихтенфельд же становится главным боевым инструктором этой структуры. Именно в этой роли, он разработал то, что известно сейчас как крав-мага. Система, придуманная Ими, прекрасно подходила для необученных новобранцев. Всего за три недели грамотный инструктор умудрялся научить подопечных базовым принципам атаки и защиты, которые позволяли им с честью выходить из самых сложных ситуаций. Чтобы создать работающую в условиях реального боя систему, Лихтенфельд объединил наиболее эффективные методы бокса, айкидо, дзюдо, борьбы и джиу-джитсу.

Основные принципы крав-мага

Крав-мага является тактическим, смешанным боевым искусством. Основной задачей бойца инструкторы изначально ставили эффективность: нейтрализовать угрозу нужно как можно быстрее. Эта общая цель регулирует и все остальные принципы крав-мага — никакого этикета по отношению к противнику и, конечно же, никакой зрелищности, только функциональность.

Тренировки

Будь проще — вот, что говорят инструкторы новичку, подтверждая слова действиями. Никаких ката и прочих, привычных восточным боевым искусствам отработок. Только блоки, резкие удары, короткие, но очень эффективные связки, направленные на поражение самых уязвимых частей человеческого тела. К тому же, крав-мага разрабатывалась таким образом, чтобы новичок мог как можно скорее применить изученное на практике: грамотные инструкторы действительно достигают этих результатов всего за несколько недель.

Фокус на уязвимых частях тела

Главный принцип крав-мага — фокусировка на уязвимых точках противника. Многие контратаки подразумевают удары в горло, глаза и пах. Не по-мужски? Ну и что. Зато, вы гарантированно выйдете из схватки победителем, или, хотя бы, получите время на то, чтобы ретироваться с поля боя как можно быстрее. Крав-мага преследует только одну цель: использующий ее человек должен выжить — и точка.

Крав-мага и оружие

По сути, Крав-мага подразумевает простейшую интеграцию любого оружия в действия. Огнестрельное или холодное — совершенно неважно, тренирующийся крав-мага спортсмен начинает уметь использовать вообще все, что только попадается под руку. Это позволяет тренирующимся как можно оперативнее, практически не задумываясь, реагировать на непредвиденное нападение. Ключи, очки, ремни и стулья могут быть использованы для того, чтобы шокировать или окончательно нейтрализовать противника.

Защита и нападение

Многие боевые искусства используют наработку отдельных оборонительных и наступательных движений. Недостаток этого подхода в том, что если противник окажется быстрее и подготовленнее вас (а так, зачастую, и бывает в реальном мире), все ваши действия сведутся к непрерывной попытке прикрыть уязвимые части тела. Крав-мага же предполагает сочетание наступательного и оборонительного движения: боец не только срывает атаку противника, но и контратакует одновременно. Цель, опять же, только одна — как можно быстрее нейтрализовать супостата.