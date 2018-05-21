Пророчества о России, которые сбылись

Пророчества делали многие — святые, ученые, писатели, медиумы. Некоторые из предсказаний сбывались, другие — нет, но еще большая часть оказывалась сфабрикованной. Отметим 7 сбывшихся предсказаний, о которых можно говорить с достоверностью.

Падение монархии в России

Гибель династии Романовых предрекали неоднократно. Когда Александра Федоровна (супруга Николая II ) в 1916 году посетила в Новгороде Десятинный монастырь, старица Мария, протянув к ней руки произнесла: «Вот идет Мученица — Царица Александра». О трагическом конце последней царской семьи говорил Распутин, но еще раньше такие предсказания сделал преподобный Серафим Саровский.

Известно, что супруга Александра II Мария Александровна 2 марта 1855 года пересказала пророчество Серафима Саровского о смерти последнего императора и его семьи своей фрейлине Анне Тютчевой. Сама императрица узнала о предсказании от Великого князя Михаила Павловича, которому и поведал свои откровения старец. Наиболее таинственная история о предсказании гибели последнего царя связана с монахом Авелем (1757-1841). По преданию, в 1801 году свои пророчества монах поведал императору Павлу I, который «запечатал» тайну в сундуке и велел его вскрыть только через 100 лет. Николай II, видимо, знал пророчество не только о своей трагической участи, но и о ее сроках, так как, по свидетельству приближенных, неоднократно говорил: «До 1918 года я ничего не боюсь».

Мегаполис

Жюль Верн (1828-1905) не был прорицателем, но в своих романах он удивительным образом предугадывал научно-техническое развитие человечества. Вопреки сложившемуся мнению самым поразительным его предсказанием была не подводная лодка — когда автор приступал к написанию романа «20 тысяч лье под водой» во Франции был уже спущен первый механический подводный аппарат, и не полет человека на Луну — его впервые в начале XVII века описал английский священник Фрэнсис Годвин.

В книге «Париж в двадцатом веке» (1863) Жюль Верн пророчески предвидел город будущего. Роман, который в свое время издатели считали слишком неправдоподобным описывает современный мегаполис с небоскребами и широкой сетью банков, с мчащимися на огромных скоростях электропоездами и автомобилями с двигателями внутреннего сгорания. Это своего рода роман-предупреждение об опасности поклонения машинам и деньгам, таящей в себе угрозу нравственной деградации.

Атомное оружие

Достойным продолжателем удивительных прозрений Жюля Верна стал Герберт Уэллс (1866-1946). Так, несмотря на насмешки «заказных физиков», он предсказал появление лазера и ракетного двигателя. Его описание летательных аппаратов, способных вмещать до 2000 человек и совершать беспересадочный кругосветный полет, вероятнее всего станет реальностью в недалеком будущем.

Но наиболее интересное откровение Герберта Уэллса было высказано в романе «Освобожденный мир» (1914), в котором он предсказывает появление «атомной бомбы». Боле того, писатель предостерегает человечество от использования этого смертоносного оружия: «И по сей день поля сражений той сумасшедшей эпохи содержат радиоактивные вещества и являются центрами вреднейших излучений».

Вторая мировая война

Самую глобальную войну, затронувшую мир в середине XX века, предсказывали многие. Одно из первых пророчеств страшной войны исследователи находят в катренах Мишеля Нострадамуса , где в иносказательной форме говорится о возвышении и падении Гитлера, об открытии Второго фронта и освобождении Европы. Однако если Нострадамус сегодня почти мифическая личность, то Эдгар Кейси (1877-1945) — вполне реальная. Известно, что свои предсказания Кейси выдавал во сне, но пробудившись — ничего о них не помнил: все сохраняла стенографистка. Подобным образом он с удивительной точностью предсказал даты начала и окончания Второй мировой войны (впрочем, как и Первой), поражение немцев на Курской дуге, и окончательную победу Советского Союза.

Распад СССР

Исчезновение с политической карты Советского Союза предрекалось самыми разными людьми — ясновидящими, святыми старцами, политиками и учеными. Например, академик А. Д. Сахаров в 1989 году предупреждал, что если не исправить ситуацию в стране, то это чревато сепаратизмом и развалом Союза.

Чуть ранее в 1985 году академик Виктор Геловани методом компьютерного моделирования спрогнозировал ситуацию развития страны на ближайшие годы. Данные анализа определили два основных пути — технологический, обещающий мощный индустриальный и экономический прорыв, и проигрышную модель, которая могла к 1991 году привести к распаду СССР. Получилось как всегда. Упомянутый Эдгар Кейси в 1944 году падение СССР предсказал в несколько завуалированной форме. «Не успеет окончиться XX век, как наступит крах коммунизма, — говорил прорицатель. — Коммунисты потеряют там свою власть». А освободившейся от коммунизма России он обещал тяжелейший кризис.

Роботизация

Термин «робот» вошел в наш обиход благодаря Карлу Чапеку (1890-1938). Его пьеса «R. U. R.» (1920) повествует о создании разумных машин на основе найденной человеком протоплазмы. Конечно, существа, родившиеся в воображении чешского писателя, до сих пор из области научной фантастики, но проблемы, которые затрагивают человечество в связи с внедрением искусственного интеллекта актуальны уже сейчас: «Творение человеческого разума вырвалось, в конце концов, из-под власти человека и начало жить по своим законам», — предостерегающе пишет Чапек.

Социальные сети

Свое знаменитое произведение — антиутопию «451 градус по Фаренгейту» Рэй Брэдбери (1920-2012) написал в 1953 году, но озвученные в ней проблемы стали актуальны только с наступлением XXI века. Американского фантаста настораживало, что люди постепенно отдаляются друг от друга, лишаясь живого человеческого контакта — они становятся жертвами потребления и технологий. В романе он пишет о «телевизионных стенах», где герои с помощью огромных экранов могут общаться друг с другом на расстоянии. В 2004 году создатели Facebook «стеной» назвали коммуникационный узел для отправки и приема сообщений.