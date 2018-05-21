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Тест: отгадаете ли вы простые детские загадки?
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Тест: отгадаете ли вы простые детские загадки? 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Кадр из фильма «Варвара-краса, длинная коса»
Думаете, загадки были придуманы чтобы тренировать детскую смекалку? Оказывается, у иносказательных выражений изначально был гораздо более глубокий смысл. Их использовали, когда не хотели называть предметы, события или явления, которые обладали для людей сакральным смыслом.
Например, медведь — исторически для славянских народов был тотемным животным. И имя его было запрещено произносить вслух. Поэтому зверю и придумали так много разных прозвищ: Миша, Потапыч, Косолапый и, собственно… медведь! На самом деле истинное название, которое наши предки дали этому символу русских лесов, было утеряно в веках. Сегодня лингвисты полагают, что оно было как-то связано со словом «берлога», то есть имело общий корень и происхождение с иностранными bear («медведь» по-английски) и bär (по-немецки).
Впрочем, это все очень сложно, а потому оставим это на изучение лингвистам и филологам. Сами же вернемся к простым детским загадкам. Все ли ответы на них вы помните? Проверьте!
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