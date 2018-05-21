О чём знали только в Советском Союзе

Долгие годы жители СССР жили за «железным занавесом». Многие блага западного мира не были доступны гражданам Советского Союза, зато в стране были вещицы, о которых понятия не имели в других странах.

1. Пионербол. Упрощённый вариант волейбола придумали в тридцатые годы, для игры в него не требуется особых навыков, поэтому он невероятно демократичен.

2. Варёная сгущёнка. Иностранцы до сих пор остаются в недоумении, зачем варить сгущённое молоко, однако для многих представителей среднего поколения варёная сгущёнка — один из любимейших деликатесов.

3. Портянки, заменяющие солдатам носки. Правильно намотанная портянки не съезжает с лодыжки на стопу даже при длительном ношении и позволяет ноге лучше сохранять тепло, поскольку наматывается в два слоя. А ещё портянки легко стирать массово, ведь в отличии от носков у неё универсальный размер.

4. Банный веник. Этот банный аксессуар у многих иностранцев вызывает ассоциации с пытками, но для некоторых именно он является символом России.

5. Семечки. Лузганье семечек подсолнуха — это не просто досуг или приём пищи, это ритуал. И, пожалуй, понятен он только нам.

6. Старый Новый год. Уже само название этого праздника противоречиво и говорит о его невозможности. Тем не менее, Старый Новый год существует.