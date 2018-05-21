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О чём знали только в Советском Союзе
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О чём знали только в Советском Союзе 

Рамблер 1 час назад
Долгие годы жители СССР жили за «железным занавесом». Многие блага западного мира не были доступны гражданам Советского Союза, зато в стране были вещицы, о которых понятия не имели в других странах.
1. Пионербол. Упрощённый вариант волейбола придумали в тридцатые годы, для игры в него не требуется особых навыков, поэтому он невероятно демократичен.
2. Варёная сгущёнка. Иностранцы до сих пор остаются в недоумении, зачем варить сгущённое молоко, однако для многих представителей среднего поколения варёная сгущёнка — один из любимейших деликатесов.
3. Портянки, заменяющие солдатам носки. Правильно намотанная портянки не съезжает с лодыжки на стопу даже при длительном ношении и позволяет ноге лучше сохранять тепло, поскольку наматывается в два слоя. А ещё портянки легко стирать массово, ведь в отличии от носков у неё универсальный размер.
4. Банный веник. Этот банный аксессуар у многих иностранцев вызывает ассоциации с пытками, но для некоторых именно он является символом России.
5. Семечки. Лузганье семечек подсолнуха — это не просто досуг или приём пищи, это ритуал. И, пожалуй, понятен он только нам.
6. Старый Новый год. Уже само название этого праздника противоречиво и говорит о его невозможности. Тем не менее, Старый Новый год существует.
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