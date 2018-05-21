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Составлен рейтинг малоизвестных фактов о перелетах
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Составлен рейтинг малоизвестных фактов о перелетах 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "Поймай меня, если сможешь"
Портал Smarter Travel составил список неизвестных прежде секретов авиакомпаний, которые могут заинтересовать любого путешественника.
На первом месте оказался факт того, что компании лгут своим пассажирам о времени перелета. Таким образом они поддерживают положительную статистику: даже если самолет задержится при вылете, у него все равно будет шанс приземлиться вовремя, так как в билете указано растянутое на несколько минут время полета.
Также ресурс пишет, что авиакомпании не следят за своими рейсами в реальном времени. Именно поэтому некоторые самолеты пропадали без вести, как например воздушное судно Malaysia Airlines в марте 2014 года. После этого инцидента Международная организация гражданской авиации потребовала, чтобы полет отслеживался каждые 15 минут.
Сервис FlightAware предоставил данные, которые показывают, что в небе на данный момент одновременно находится более десяти тысяч самолетов. Согласно сайту, самое непопулярное для путешествий время — Новый год. В этот период перелеты совершают в среднем всего 3,3 тысячи авиалайнеров.
Помимо этого, выяснилось, что некоторые части самолета держатся на клее, который был одобрен Федеральной авиационной администрацией США и остается на месте даже при скорости 800 километров в час. Высокотехнологичное вещество используется для фиксации временных неисправностей и небольших неполадок.
Еще один факт заключается в том, что самый короткий перелет в мире длится чуть меньше минуты. Он совершается в течение 53 секунд между двумя шотландскими островами, Уэстрей и Папа-Уэстрей. На борту пассажирам не успевают даже предложить напитки.
В заключение автор статьи Кэролайн Морзе рассказала, почему туристам так сильно хочется пить во время перелета и после. Оказывается, влажность в кабине самолета составляет около 20 процентов — меньше, чем в пустыне Сахара, где этот показатель в среднем достигает 25 процентов.
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