Составлен рейтинг малоизвестных фактов о перелетах

Портал Smarter Travel составил список неизвестных прежде секретов авиакомпаний, которые могут заинтересовать любого путешественника.

На первом месте оказался факт того, что компании лгут своим пассажирам о времени перелета. Таким образом они поддерживают положительную статистику: даже если самолет задержится при вылете, у него все равно будет шанс приземлиться вовремя, так как в билете указано растянутое на несколько минут время полета.

Также ресурс пишет, что авиакомпании не следят за своими рейсами в реальном времени. Именно поэтому некоторые самолеты пропадали без вести, как например воздушное судно Malaysia Airlines в марте 2014 года. После этого инцидента Международная организация гражданской авиации потребовала, чтобы полет отслеживался каждые 15 минут.

Сервис FlightAware предоставил данные, которые показывают, что в небе на данный момент одновременно находится более десяти тысяч самолетов. Согласно сайту, самое непопулярное для путешествий время — Новый год. В этот период перелеты совершают в среднем всего 3,3 тысячи авиалайнеров.

Помимо этого, выяснилось, что некоторые части самолета держатся на клее, который был одобрен Федеральной авиационной администрацией США и остается на месте даже при скорости 800 километров в час. Высокотехнологичное вещество используется для фиксации временных неисправностей и небольших неполадок.

Еще один факт заключается в том, что самый короткий перелет в мире длится чуть меньше минуты. Он совершается в течение 53 секунд между двумя шотландскими островами, Уэстрей и Папа-Уэстрей. На борту пассажирам не успевают даже предложить напитки.

В заключение автор статьи Кэролайн Морзе рассказала, почему туристам так сильно хочется пить во время перелета и после. Оказывается, влажность в кабине самолета составляет около 20 процентов — меньше, чем в пустыне Сахара, где этот показатель в среднем достигает 25 процентов.