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Тест: угадайте год последнего звонка по фото
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Тест: угадайте год последнего звонка по фото 

Рамблер 22 мая 2018
Фото: РИА Новости
Последний звонок ежегодно отмечают 25 мая в российских школах уже много лет. Некоторое время назад этот праздник стал привычным и для многих детских садов, но важен он в первую очередь для выпускников 11 и 9 классов.
В школах этот день традиционно начинают с торжественной "линейки". Все учащиеся собираются вместе и говорят слова благодарности своим педагогам, читают стихи, устраивают концерты и готовят праздничные номера. Затем для всех звучит "последний звонок", после чего у выпускников школ начинается экзаменационная пора.
А вы хорошо помните, каким был ваш?
Мы подготовили небольшой тест. Пройдите его и узнайте, сможете ли вы отличить "последний звонок" одной эпохи от праздника другого года.
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