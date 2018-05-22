Тест: угадайте год последнего звонка по фото

Последний звонок ежегодно отмечают 25 мая в российских школах уже много лет. Некоторое время назад этот праздник стал привычным и для многих детских садов, но важен он в первую очередь для выпускников 11 и 9 классов.

В школах этот день традиционно начинают с торжественной "линейки". Все учащиеся собираются вместе и говорят слова благодарности своим педагогам, читают стихи, устраивают концерты и готовят праздничные номера. Затем для всех звучит "последний звонок", после чего у выпускников школ начинается экзаменационная пора.

А вы хорошо помните, каким был ваш?