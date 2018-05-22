Священная трава: культура и религия раста

Несколько дней назад Роскомнадзор заблокировал для показа на территории России одну из серий YouTube-канала о путешествиях «Хочу домой», в которой речь шла о деревне растаманов на Ямайке. Автор канала Леонид Пашковский рассказал «Ленте.ру» , что стало причиной блокировки и почему он считает это решение несправедливым.

Подозреваю, что Роскомнадзор увидел в этом видео пропаганду употребления марихуаны, но никаких официальных причин указано не было. Все, что у меня есть, — это письмо от службы поддержки YouTube, которое ставит меня перед фактом. За подробностями я могу обратиться на официальный сайт, но что смешно — он у меня не открывается. Заливая серию, я предполагал, что такая ситуация может возникнуть, потому что в кадре очень много употребляют травку, поэтому специально поставил два дисклеймера — чтобы не задеть чувств некурящих и верующих.

Все дело в том, что цель у видео была совершенно обратная: попытаться разобраться и объяснить другим, что культура и религия раста — это совсем не про марихуану. Это поп-культурный стереотип, глубже которого никто у нас, к сожалению, не смотрит, и поэтому чаще всего ставится знак равенства между растаманами и наркоманами.

Марихуана — это всего лишь мелкая деталь (и далеко не обязательная) большого и разнообразного культурно-религиозного движения. Движение раста возникло в 1930 году на Ямайке на волне движения за права чернокожих. Черное население острова — потомки рабов, потерявшие родину, корни и культуру, занимавшие самое низкое социальное и экономическое положение в стране, — остро нуждалось в духовной и социальной поддержке. Отчасти ею была религия — христианство и всевозможные афрохристианские и неоафриканские культы и секты.

В ожидании черного Иисуса

Еще в 1914 году Маркус Гарви создал Всемирную ассоциацию негритянского развития, а позже основал несколько ее филиалов в США. Он активно проповедовал идеи объединения чернокожих по всему миру, превосходства черной расы, возвращения потомков рабов в Африку, а также идею черного Христа. Кроме того, он говорил, что нужно ждать с востока великого царя, который избавит африканский народ от страданий и освободит от гнета.

Так сложилось, что в 1930 году на трон в Эфиопии, единственной африканской стране, которая никогда и никем не была колонизирована, под именем Хайле Селассие I взошел Рас Тафари Макконен. Многие ямайцы посчитали это сбывшимся пророчеством Гарви и провозгласили императора своим спасителем и сыном божьим. Так и зародилось движение раста, или растафари, взявшее название от имени императора.

Library of Congress

Автор проекта lovejah.org, известный в раста-тусовке под никнеймом Living Man, добавляет, что с того момента раста-движение сильно изменилось: «Так называемое растафарианство (rastafarianism) — это выдуманный термин, от которого все настоящие раста всеми способами открещиваются. Раста — это, по сути, густое плетение смыслов и образов, зародившихся в недрах ямайского общества в совершенно уникальных культурно-исторических условиях начала ХХ века и благодаря музыке регги выплеснувшееся в мир. В рамках этого движения существуют как концепции всечеловеческого братства народов и рас, так и крайне реакционные фашистские доктрины "черного превосходства", как совершенно православные люди, так и крайне экзальтированные сектанты. Во время своего визита на Ямайку в 1966-м император Хайле Селассие I, которого встречали тысячи растаманов, совершенно определенно сказал, что никакой он не бог, а смертный человек, и послал на Ямайку священников, основав миссию Эфиопской Православной Церкви . После этого движение распалось на множество течений: кто-то, как орден Ньябинги, продолжил поклоняться императору; Эммануэль Чарльз Эдвардс объявил себя Черным Христом и Спасителем, основав орден Бобо Ашанти; Вернон Каррингтон, основатель коммуны Двенадцати колен Израилевых, прислушался к императору и создал самое разумное и вменяемое движение в этой культуре».

Лекарство для бедных

Living Man подчеркивает, что роль марихуаны в раста-движении воспринимается массами совершенно неправильно, и даже среди растаманов ее употребление далеко не всегда считается обязательным или священным: «Я категорически не одобряю культ "священной травы", распространенный среди некоторых сектантов. Но стоит, однако, заметить, что по отношению к конопле как к лекарственному растению имеет место вопиющая историческая несправедливость».

«Индийская конопля на Ямайке входила в состав большинства традиционных народных снадобий, и ее курение не считалось предосудительным, зато народное мнение никак не могло взять в толк смысл ее запрещения и видело в этом измывательство властей», — пишет в своей книге «Культура Растафари» российский африканист Николай Сосновский

Конопля, конечно же, использовалась в медицинских целях не только на Ямайке. В начале ХХ века препараты с содержанием конопли использовались повсеместно. Для бедных ямайцев, не имеющих доступа к медицинской помощи, использование лекарственного растения было насущной необходимостью. Неудивительно, что употребление конопли стало здесь символом протеста против угнетателей. Уже потом ко всему этому примешалась всякого рода мистика. Но каким образом вообще растение, тысячами лет использовавшееся как лекарственное, вдруг стало запретным?

Фабиан, житель раста-деревни School of Vision недалеко от Кингстона

Это весьма любопытная и поучительная история. До 1910 года каннабис — или hemp (пенька) — широко использовался в медицине. Американская медицинская ассоциация обыкновенно использовала коноплю в настойках, сиропах и выжимках для того, чтобы лечить и облегчать множество разнообразных недомоганий. Около 1910 года в США наблюдался большой приток легальных мексиканских иммигрантов, бежавших из страны, раздираемой гражданской войной. Именно они принесли с собой слово «марихуана».

Это слово в значительной степени ответственно за последовавшую криминализацию и демонизацию растения, которое веками использовалось многими культурами для лечения. Впрочем, и это новое слово в первое время было вполне невинным, пока два человека не начали использовать его, чтобы настроить американскую нацию против употребления растения, ответственного за облегчение боли и лечение людей. Звали их Уильям Херст и Гарри Энслингер.

Два невероятно влиятельных человека решили, что каннабис представляет угрозу для их планов достижения власти и богатства. Херст владел несколькими газетами и лесозаготовительными компаниями, которые выпускали для них бумагу. Производители более дешевой и качественной бумаги из конопли угрожали его бизнесу, поэтому он сговорился с Энслингером, недавно назначенным первым директором Федерального Бюро по наркотикам, и несколько групп влиятельных лоббистов приступили к запуску массовой кампании против каннабиса.

Используя газеты Херста, они стремились убедить общественность в том, что каннабис — «самый насильственный наркотик в истории человечества», цитируя Энслингера.

Первым делом для общественной демонизации конопли нужно было переименовать ее в марихуану, а затем связать ее потребление с массовым насилием и преступностью. Многие люди, читающие газеты, понятия не имели, что марихуана и каннабис — это одно и то же. Популярным было мнение, что марихуана — это новый ужасный уличный наркотик. Кампания оказалась эффективной, и в 1937 году Конгресс принял закон о налоге на марихуану, который криминализовал коноплю.

Раста-активист Ras Rocki, музыкант в Тренчтауне — районе Кингстона, в котором зародилась музыка регги

Не только широкая общественность была введена в заблуждение этой пропагандой, но даже Американская медицинская ассоциация. Последствия этого закона для медицинского сообщества были очевидны: каннабис перестал быть доступным лекарственным средством. К 1941 году последние препараты каннабиса были исключены из фармакопеи США, целебные качества этого растения перестали признаваться. Каким образом и почему весь остальной мир последовал этому примеру — история, требующая исследования и осмысления.

К сожалению, раста в сознании масс сегодня ассоциируется с сектантским поклонением Хайле Селассие, которого он никогда не принимал и которым был весьма удручен, и наркозависимостью. Но если копнуть глубже, можно обнаружить удивительно красивые и глубокие культуру и философию».

Не о пропаганде употребления марихуаны, а именно об этом социально-культурном явлении говорилось в заблокированном видео, причем от лица носителей наследия раста, тех, кто может рассказать о нем правду, не искаженную западной поп-культурой. Но, к сожалению, изолировать проблему гораздо проще, чем попытаться в ней разобраться, и документальный проект, несущий образовательную миссию, подвергается ненужной цензуре.

Жители России все еще могут посмотреть сюжет о раста-деревне на странице проекта «Хочу домой» во «ВКонтакте», а также программы о Пакистане, Иране, Кубе и Гаити на Youtube-канале.