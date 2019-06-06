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Тест на знание русского языка: как у вас с ударениями? 

Рамблер 37 минут назад
Фото: Кадр из мультфильма «В стране невыученных уроков»
Наш «великий и могучий» русский язык крайне непрост. Например, правильно поставить ударения в некоторых словах — задача весьма сложная. Ведь оно может падать на любой слог и даже переходить на другую часть слова. И даже если в школе вы были отличником и никогда не ошибаетесь в правильном написании слов, уверены ли вы, что и произносите их тоже верно?
Попробуйте пройти этот тест. Предупреждаем, велика вероятность того, что не во всех словах вы поставите ударение верно. Ну а если вам удастся не допустить ни одной ошибки… Что ж, тогда мы снимем перед вами шляпу и подтвердим, что ваша грамотность на высшем уровне!
Истории , Тесты
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