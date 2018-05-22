Чем пахли дамы только из России 

Для многих парфюмерия может быть только французской. В середине XIX века несколько парфюмеров смогли доказать обратное и организовали в Российской Империи выпуск духов и мыла, которые были совсем не хуже парижских.
Русская парфюмерия. Начало
Главная особенность русской парфюмерии — тесная связь с врачебным делом. Издавна на Руси всевозможные косметические средства (румяна, сурьма, белила и благовония) находились на одном прилавке с лекарствами и травами. Поэтому большинство парфюмеров российской Империи вышли из среды фармацевтов и аптекарей.
Органическая косметика — это по-нашему
Первые русские духи часто имели простенькие, незамысловатые названия: «Васильки», «Сирень», «Дивный ландыш», «Нильская лилия». И дело тут не в отсутствии фантазии: для изготовления таких композиций использовались натуральные компоненты, преимущественно цветы. Первое синтетическое сырье для изготовления парфюмерии в России появилось только в двадцатых годах XX века.
Знаменитые запахи и «носы»
В 1843 году, в Москве французом Альфонсом Ралле была основана парфюмерная фабрика «А. Ралле и Ко», которая производила 160 наименований парфюмерных товаров. Компания имела 60 высших наград на выставках. Многие современные парфюмерные фирмы могут только позавидовать подобному успеху. Альфонс Ралле очаровал святейших особ своими ароматами и был удостоен права ставить на своих изделиях четыре герба Российской империи. Знак наивысшего качества продукции.
Ралле первым придумал так называемые «зимние духи». На московском морозном воздухе они приобретали особый шарм — легкую хрустальную ноту. Первые красавицы того времени называли их «Парфюм де фурор» («Духи для меха»), потому тогда душить ими меха, перчатки и шляпки было очень модно.
Потомственный парфюмер Генрих Брокар начал свою карьеру в 1861 году на одном из московских парфюмерных заводов. Начинал он с мыла: «Детского» с выдавленным на нём русским алфавитом, «Янтарного» и «Медового». А уже через 3 года основал собственное дело — фирму «Брокар и Ко», которая через 10 лет заслужила звания официального поставщика Великой Княгини Марии Александровны.
В Санкт-Петербурге «тон задавали» два крупных предприятия. Провизор и купец первой гильдии Федор Иванович Каль в 1860 году основал «Петербургскую химическую лабораторию», на которой производили замечательные духи и одеколоны. Уже в 1890 года предприятие именовалось Акционерное общество «Санкт-Петербургская химическая лаборатория», а отдел продаж фабрики возгравлял отец поэта Саши Черного. Вторым парфюмерным «гигантом» города было товарищество cо сходным названием «Санкт-Петербургская техно-химическая лаборатория». В нее входило подразделение «Василий Аурих», названное по имени талантливого изготовителя парфюмерии, главного лаборанта, или, как его называли в то время, главного «носа» фабрики Василия Ауриха.
Александр Остроумов был первым российским парфюмером-косметологом, которого прославило создание средств от перхоти. Все вырученные от продажи средств деньги, он вложил в свое производство духов. И не прогадал! Духами от Остроумова стал пользовался весь «высший свет». Среди поклонниц парфюмерной продукции Остроумова были балерина Тамара Карсавина, певица Надежда Плевицкая, балерина Мария Петипа, актриса Малого театра Вера Пашенная, примы Большого театра, певицы Антонина Нежданова, Елена Степанова и многие другие.
Август Мишель, мифическая личность на парфюмерном рынке России, создатель знаменитых духов под названием «Любимый букет императрицы», созданных к 300-летию Дома Романовых. Работник фабрики Брокара, ставший главным парфюмером «Новой Зари», переименовал свои знаменитые духи в «Красную Москву».