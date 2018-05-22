Страшные эксперименты в духе Франкенштейна

Безумные эксперименты в духе Франкенштейна

В 1818 году в мир вышел роман "Франкенштейн, или Современный Прометей". В книге повествовалось о безумном ученом, который смог оживить труп и сделать монстра. Удивительно, но на самом деле рассказ писательницы был склонен к тому, что на тот период времени делали ученые.

Предвосхищение романа

Реанимирование мертвых организмов благодаря использованию электроэнергии было уже избитой идеей. Так, к примеру, в 1780 году итальянский ученый Луиджи Гальвани стал интересоваться эффектом, который подтолкнул его к пути жутких экспериментов.

В то время Гальвани был заведующим кафедрой акушерства, параллельно изучая зрение и слух животных. После того, как он пришел к выводу, что его исследования устарели, он обратил внимание на лягушачьи лапки.

Суть эксперимента Гальвани на лягушке

Исторические сведения гласят, что для своих экспериментов Гальвани аккуратно срезал кожу с нижней половины тела лягушки и как только скальпель касался бронзового крючка в плоти, нога начинала дергаться. Такой эффект заинтересовал Гальвани. Он изложил свою теорию, что мертвые мышцы содержат жидкость, которая представляет собой определенны тип электричества.

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Результаты Гальвани подтвердил Алессандро Вольт, но он был не согласен, что связь животных и электричества существует. К 1782 году Гальвани во всю экспериментировал с мертвыми животными, пытаясь доказать, что любое электричество имеет особый уникальный эффект. В старости он поручил своему племяннику Джованни Алдини продолжить его эксперименты.

Эксперименты Алдини

В январе 1803 года убийцу Джорджа Фостера казнили в Лондоне, повесив перед толпой. Фостер умер быстро, а тело было перемещено в лабораторию Алдини. Под взглядами студентов ученый начал экспериментировать с трупом, удаляя конечности и перемещая их, чтобы продемонстрировать, что Фостер действительно мертв. Далее он смочил уши мертвеца соляным раствором и воткнул в них губки, который стали проводниками электричества. После этого Алдини подвел к каждому уху электроды и пропустил через голову мертвеца ток.

Устрашающие опыты

Репортеры, присутствующие при этой процедуры, уверяли, что мышцы мертвого убийцы начинали искажаться в гримасе, один глаз открылся, а правая рука сжалась в кулак и поднялась в воздух.

Многим показалось, что Алдини смог воскресить мертвеца. Для людей это стало тревожным знаком. Дошло до того, что правительственные органы начали обсуждать, как поступить с Фостером, если он действительно вернулся к жизни. Пришли к выводу, что убийца будет казнен второй раз.

Так эксперименты Алдини стали популярными в Лондоне, а теории дяди начали доверять.

Почитатель теории Гальвани Эндрю Уре

Практически в то время, когда Алдини проводил эксперименты с мертвыми преступниками, в Глазго получил докторскую степень шотландский ученый Эндрю Уре. Его называли человеком, который интересуется всем. Уре отметил, что несмотря на безумие опытов Алдини, они очень любопытны. Так он решил начать применять их в своей практике.

В 1818 году у Уре уже был постоянно пополняемый запас преступников, которые использовались в качестве испытуемого материала. Стоит отметить, что на тот период в Британии не было недостатка в мертвых преступниках: около 300 преступлений в год заканчивались смертной казнью.

Уре любил толпу, любил, когда у его опытов есть потрясенные наблюдатели, причем простые — кто не обладал надлежащими знаниями и не мог критиковать ученого. Так экспериментатор сделал себе имидж блестящего ученого. Его опыты заключались в том же, что и эксперименты Алдини. Он подвергал ударам тока различные части тела, приводя их в движение. Впрочем, Уре не отвечал этим на какие-либо конкретные вопросы.

Нередко толпа начинала покидать зал, где проводились эксперименты, когда лицо мертвеца искажалось в ужасной гримасе. Случались и обмороки во время "представлений" Уре.

Запрет церкви

В итоге опытами Уре заинтересовалась церковь и выразила свое недовольство относительно такой бесчеловечности. Представители церкви даже намеревались силой закрыть лабораторию если Уре не прекратит свою деятельность. После этого заявления Уре решил отойти от попыток реанимировать мертвеца и обратил внимание на измерение объемов и разработку термостата.

Попытки ученых 20-го века

После 20 века работа гальванистов была приостановлена. Возобновилась она лишь во время Советского Союза, который не ощущал буржуазных ограничений, в число которых входила и безумная наука.

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Российский ученый Сергей Брюхоненко стал изобретателем аппарата, который воспроизводил сердечно-легочное дыхание. Конечно, такие аппараты есть по сей день, но пугает то, как он испытывал свою чудо-машину.

Жестокие эксперименты

В период ранних экспериментов Брюхоненко отрезал собаке голову и сразу подключал ее к машине, которая вытягивала кровь из вен и распространяла ее через фильтр для насыщения кислородом. Научные статьи гласят, что Брюхоненко держал голову подключенной в течение 1,5 часа, пока не начинали образовываться тромбы. Затем собаку умерщвляли. Эксперименты документально были подтверждены в фильме "Эксперименты в возрождении организмов", который вышел в 1940 году и рассказывал о множестве опытов ученого.

Конечно, это не была реанимация в строгом смысле, но так Сергей смог узнать, как можно реанимировать пациентов. ​

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В 1930 году Брюхоненко фактически справился со своей задачей. Для одного из последних опытов был использован труп самоубийцы. Команда использовала огромное количество химикатов, которые пустила в кровоток мужчины, и подключила его к аппарату.

Медики смогли восстановить работу сердца, за которой могли наблюдать через открытую полость груди. Устойчивый ритм сердца был настолько восстановлен, что мертвец начал стонать. На этом этапе работа в подобном русле была закрыта. И, может, это к лучшему.