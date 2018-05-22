Почему католики постятся по-другому

православной Церкви Великий пост начинается за 48 дней до Пасхи, после Прощёного воскресенья. День начала поста в народе зовут «Чистым понедельником».

Это связано с тем, что первая седмица Великого поста считается временем особой духовной сосредоточенности. В этот день в церквях на богослужении читаются отрывки из ветхозаветной книги пророка Исаии, где есть слова о необходимости очищения: «Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; перестаньте делать зло; научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетённого, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите — и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряное — как снег убелю; если будут красны, как пурпур, — как волну убелю» (Исаия, глава 1).

В народе этот день считался временем «очищения» от масленичного разгула: в «чистый понедельник» принято было мыться в бане, отмываясь от «скверны» гуляний, приготовляя тело ко времени поста, а душу — к исповеди и покаянию.

Хозяйки в этот день скрупулёзно прибирали жилище: тщательно отмывали посуду (чтобы не оставалось и следа от скоромного), прокаливали и чистили сковороды, убирали в погреба «скоромную» посуду и доставали особую, в которой готовили лишь постное.

У католиков Великий пост начинается с Пепельной среды — за 46 дней до Пасхи. Так заведено потому, что он символизирует сорокадневный пост Христа перед выходом на служение. Но у католиков нет поста в воскресные дни, и от этого шесть дней «вычитаются». Поэтому Великий пост начинается именно в среду, дабы время его составило точно 40 дней — 6 недель и 4 дня без воскресений.

Своё прозвание «Пепельная среда» получила неспроста: издавна в этот день в храмах совершается обряд «посыпания головы» пеплом, который делают из веточек верб, оставшихся с Вербного воскресенья прошлого года.

Священник слегка посыпает подходящим прихожанам головы, либо рисует им на лбу крест. У первых христиан этот обряд совершался обыкновенно над открыто кающимися — ведь ещё со времен Ветхого завета этот жест считался выражением покаяния и глубокой скорби.

Предваряет покаянную среду Жирный вторник — аналог нашей Масленицы: последний день карнавальных увеселений перед временем поста.