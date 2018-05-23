По каким признакам на Руси определяли сглаз и порчу

На Руси издавна опасались сглаза и порчи. Говоря современным языком, речь идет о негативном воздействии на энергетику человека, в результате которого его начинают преследовать болезни и другие неприятности.

Чем отличаются сглаз и порча?

Сглаз и порча — несколько разные вещи. Сглазить человека можно было и нечаянно: например, позавидовав ему, похвалив… О некоторых людях говорили, что они «глазливы», что у них «дурной глаз», и старались держаться от них подальше.

Порча же наводилась намеренно, и часто профессиональными колдунами и ведьмами. Избавиться от сглаза было проще, чем от порчи, иногда он со временем «проходил» сам. А порчу могли и «на смерть» навести.

Симптомы сглаза и порчи

Прежде всего, признаками сглаза или порчи являлись проблемы со здоровьем. Человек начинал быстро уставать, у него нарушался сон… К этому обычно добавлялись разнообразные недуги. Одним из основных показателей наличия порчи для наших предков являлись слезящиеся глаза. Если на коже появлялись порезы и царапины, они заживали очень медленно. У «испорченных» часто заболевали и начинали крошиться зубы, их терзали приступы удушья. Они могли резко набирать вес или худеть, чахнуть. Если больного пытались лечить обычными средствами, это не помогало.

Еще одним тревожным симптомом являлись изменения в поведении. «Испорченный» мог начать злоупотреблять алкоголем. Ухудшались отношения с близкими и вообще с окружающими. Если присутствовала порча «на смерть», то человек замыкался в себе, не хотел никого видеть, ни с кем общаться.

Могла быть наведена порча на бесплодие или «мужскую немощь». Если жертвой была женщина, она не могла забеременеть. У мужчины могли возникнуть проблемы с потенцией.

Бывало и так, что порча наводилась на удачу и финансы. В таких случаях человека начинали преследовать денежные убытки, потери имущества. Дом со всем добром мог сгореть, жертва могла подвергнуться ограблению (и не один раз), оказаться в долговой яме.

Характерной особенностью «порченых» являлось то, что они не могли зайти в храм, испытывали страх при виде икон. Иногда «порченый» срывал с себя крест, начинал испытывать неприязнь к любым религиозным атрибутам.

Маленькие дети, подвергнутые сглазу или порче, обычно начинали вести себя беспокойно, капризничать, постоянно плакать, нередко это сопровождалось жаром и потерей в весе.

Обряды для выявления магических воздействий

Существовали и специальные магические обряды для выявления негативных воздействий. Например, брали емкость с прохладной водой и пчелиный воск. Воск растапливали в другой емкости на огне и несколько минут водили над макушкой того, на ком, как предполагалось, есть сглаз или порча. После этого воск тоненькой струйкой выливали в воду и ждали, пока он не застынет. Если форма получалась достаточно гладкой и однотонной, разве что с небольшими неровностями, то все было в порядке. Если же на ней было много шишек и бугорков, то магическое воздействие присутствовало. Большой нарост на воске обозначал родовое проклятие, а края, которые выглядели рваными и как бы покусанными, указывали на то, что наведена порча на судьбу.

Ставили на стол три церковные свечи, зажигали их и читали молитву Богородице, затем трижды крестились. Если свечи продолжали гореть ровно — все в порядке, начинали коптеть, шипеть или тухнуть — есть сглаз или порча.

Самым распространенным способом был такой: брали емкость с водой и свежее куриное яйцо. В левую руку брали яйцо, в правую — нож (если человек левша, то наоборот), и аккуратно разбивали яйцо, так, чтобы содержимое скорлупы оказалось в воде. Потом емкость с водой ставили себе на темя. Держали так две-три минуты и затем смотрели, что в воде. Если она оставалась чистой и прозрачной, а белок и желток выглядели ровными, нетронутыми — порча отсутствовала. Если желток лежал, а от белка вверх тянулись полоски — то налицо колдовское воздействие. Если же белок пузырился — то порча была очень сильной. Если на полосках виднелись черные точки или в желтке были красные прожилки — порча наведена опытным колдуном, использовавшим могильную землю, и снять ее нелегко.

Выявить порчу можно было и с помощью золота. Брали золотое кольцо (только нельзя было брать свое собственное, которое все время носилось на руке). Далее им медленно проводили по щеке или руке. Если на коже остался темный след — порча есть.

Чтобы снять порчу или сглаз, существовала масса «народных» средств. Но чаще все-таки обращались к сведущим людям — знахарям и колдунам, которые проводили специальные ритуалы.