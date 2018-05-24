Как удалить и навсегда забыть плохие воспоминания

В детстве каждому из нас приходилось заучивать много новой информации. Вспомните, как советовали взрослые поспать после зубрежки и как просто всплывали в голове строчки стихотворения на утро. Повторение и сон — вот два главных принципа формирования прочных нейронных связей в мозгу: чем больше вы сосредотачиваетесь на предмете, тем лучше закрепляются новые знания. Но свободного места в голове не так уж и много. Чтобы научиться контролировать свою память и развиваться, нужно для начала научиться правильно забывать ненужную информацию. По счастью, в нашем мозгу есть что-то вроде специальной кнопки удаления.

Дороги разума

Тренировка памяти развивает синаптические связи между нейронами: по этим «дорожкам» путешествуют дофамин, серотонин и другие нейромедиаторы. За скорость передачи сигналов между нейронами отвечают глиальные клетки, у которых есть и свои антагонисты — микроглиальные клетки. Они-то нам сегодня и будут интересны.

Здесь помню, а здесь не помню

Микроглиальные клетки контролируют синаптические связи и обрезают «лишние» концы. Честно говоря, генетики еще и сами не до конца понимают, как микроглиальная клетка распознает, какая именно синаптическая связь уже лишняя. Имеются предположения, что ненужные элементы отмечаются специальным белком.

Зачем это нужно

Грубо говоря, обрезкой ненужных синаптических связей (в научной среде процесс называется синаптическим прунингом) мозг контролирует состояние своего «кэша», освобождая место для формирования новых связей. Не было бы микроглиальных клеток и не было бы никаких проблем с образованием: место в голове закончилось и больше вы ничего узнать не можете.

Краткосрочная память

Изучение неизвестной ранее информации инициирует формирование новых нейронных связей — так называемая краткосрочная память. Грубо говоря, мозг на скорую руку создает несколько непрочных тропинок, по которым бегают ваши нейроны. Чтобы создать надежную информационную структуру, мозгу потребуется перезагрузка.

Работа во сне

Такой перезагрузкой для организма является сон. Во время фазы глубокого сна клетки головного мозга сжимаются до 60% от своего дневного размера. Это происходит для того, чтобы дать место микроглиальным клеткам, которые принимаются за уничтожение ненужных синаптических связей. Ясная голова и легкое пробуждение с утра — сигнал того, что синаптический прунинг прошел успешно.

Не удалять

Специальным белком разум метит наименее задействованные за день синаптическе связи. Уделяете большую часть времени компьютерным играм, а вечерком немного занимаетесь английским? Потом не удивляйтесь качеству и количеству полезной информации, оставшейся в голове. Микроглиальные клетки здраво расценят, что на важные дела отведено больше времени и услужливо оставят воспоминания как пройти «Супермарио 6» во всех подробностях, а вот английский можно и удалить.

Конструирование мозга

В общем, устроено все максимально просто. На чем вы сосредоточены большую часть времени, то и будет приоритетом в развитии прочных синаптических связей. Старайтесь контролировать свои эмоции по поводу происходящего вокруг: степенью реакции на окружающее вы будто помечаете важные детали. Вот откуда берется махание кулаками после драки и прочие мысли о том, как надо было ответить обидчику — вы слишком сосредоточились на ситуации и мозг решил сформировать для нее отдельную прочную синаптическую сеть.

Фантазия или медитация

Прекращайте мечтать о внезапном богатстве и путешествии в космос. Все эти мысли буквально забивают свободное место в голове. Начните практиковать медитацию: вы быстро научитесь не сосредотачиваться на мелких и неважных моментах и память соответственно улучшится — ведь теперь места для интересных знаний предостаточно.