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Что запрещали в Советском Союзе
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Что запрещали в Советском Союзе 

Рамблер 2 часа назад
Советский Союз прекратил существование в 1991 году, сейчас выросло новое поколение, которое знает об СССР лишь по рассказам родителей. Между тем, семидесятилетняя история страны наполнена массой интересных фактов, в том числе запретами, которые существовали во время СССР.
1. Невозможно было выехать на заграничный курорт без разрешения властей.
2. Не принято было красить волосы в яркие цвета и делать пирсинг. Длинные волосы у мужчин также не приветствовались.
3. Валютные операции обычным гражданам были запрещены.
4. Как правило, квартиру или дачу можно было получить от предприятия в порядке очереди. Покупка недвижимости была, скорее, исключительным случаем, для этого нужно было вступать в кооператив.
5. После получения высшего образования молодых специалистов распределяли по предприятиям. Произвольно выбирать место работы было нельзя.
6. Чрезвычайно сложно было получить прописку в другом городе по собственной инициативе.
7. В СССР преследовали гомосексуалистов, бодибилдеров и инструкторов карате.
8. Рецидивисты, вышедшие из тюрьмы, тунеядцы и диссиденты не могли жить в населённых пунктах, который располагались в радиусе 101 км от крупных городов.
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