Что запрещали в Советском Союзе

Советский Союз прекратил существование в 1991 году, сейчас выросло новое поколение, которое знает об СССР лишь по рассказам родителей. Между тем, семидесятилетняя история страны наполнена массой интересных фактов, в том числе запретами, которые существовали во время СССР.

1. Невозможно было выехать на заграничный курорт без разрешения властей.

2. Не принято было красить волосы в яркие цвета и делать пирсинг. Длинные волосы у мужчин также не приветствовались.

3. Валютные операции обычным гражданам были запрещены.

4. Как правило, квартиру или дачу можно было получить от предприятия в порядке очереди. Покупка недвижимости была, скорее, исключительным случаем, для этого нужно было вступать в кооператив.

5. После получения высшего образования молодых специалистов распределяли по предприятиям. Произвольно выбирать место работы было нельзя.

6. Чрезвычайно сложно было получить прописку в другом городе по собственной инициативе.

7. В СССР преследовали гомосексуалистов, бодибилдеров и инструкторов карате.

8. Рецидивисты, вышедшие из тюрьмы, тунеядцы и диссиденты не могли жить в населённых пунктах, который располагались в радиусе 101 км от крупных городов.