Ужасные события, которые были предсказаны заранее

В 1969 году во время выступления на ТВ американец Джозеф Делиус предсказал, что в конце года произойдет авиакатастрофа. Он заявил, что в результате нее оборвется 79 человеческих жизней. Точно указать, что именно и когда произойдет, он не смог, но в своих видениях он увидел число 330.

Спустя несколько месяцев, 9 сентября, над Индианаполисом потерпел крушение самолет McDonnell Douglas DC-9-31. Погибли все пассажиры и экипаж. Это случилось в 3:30. Это не единственный случай, когда сбываются предсказания, которые вначале кажутся бредом. О них и пойдет речь в этом материале.

Столкновение над Индианаполисом

Крупнейшая авиационная катастрофа в США на то время. Самолет McDonnell Douglas DC-9-31 авиакомпании Allegheny Airlines с 78 пассажирами и четырьмя членами экипажа летел из Цинциннати

Уже когда судно заходило на посадку в Индианаполисе, в его заднюю часть врезался небольшой частный самолет Piper PA-28-140 Cherokee, за штурвалом которого находился стажер.

От удара у Piper разрушилась кабина, а McDonnell лишился хвостового оперения, а затем оба рухнули. В катастрофе погибли 83 человека.

Любопытно, что катастрофы могло и не случиться, если бы рейс не задержался. По расписанию вылететь из Цинциннати самолет должен был в 14:57, но в этом же аэропорту находилась группа из 64 пассажиров, которая ждала опаздывающий на час рейс 69.

Этим пассажирам предложили пересесть на рейс 853 компании Allegheny, так как им было по пути. На это согласились 38 человек, и рейс 853 был вынужден задержаться.

Атака на Перл-Харбор

Сражение предсказал военнослужащий армии США, генерал Билли Митчелл . Он был известен благодаря своей успешной летной программе против Германии во время Первой мировой войны.

Кроме этого, еще в 1925 году Митчелл увидел будущую воздушную атаку, которая будет произведена следующим образом: «На острове Форд (Перл-Харбор) в 7:30 утра произойдет бомбардировка. В 10:40 утра будет атакован Кларк-Филд ( Филиппины )».

Командование поступило ожидаемо. Несмотря на убедительную демонстрацию профессионализма, Митчелла судил военный трибунал. Генерала уволили с военной службы.

В 1945 году ему было посмертно присвоено звание генерал-майора, одновременно он был награжден медалью Почета.

Однако умер Митчелл еще в 1936 году, так и не узнав, какие почести ожидают его спустя девять лет после смерти.

Крушение подводной лодки «Курск»

АПЛ затонула 12 августа 2000 года. За 20 лет до этого, в 1980 году, Вангелия Гуштерова (по другим данным — Димитрова или Сурчева) в своих предсказаниях упоминала Курск

«В конце века, в 1999 или 2000 году, Курск окажется под водой, и весь мир будет его оплакивать». Одни подумали, что речь идет о городе в Черноземье, а другие — что это говорит помутненный старостью рассудок женщины.

Ведь известно, что интервью с Вангой невозможно было записать на диктофон или видео: журналисты каждый раз обнаруживали, что все данные с кассет каким-то образом были стерты.

Поэтому предсказания Ванги записывались сплошным текстом на бумажные носители. Многие были путаными, написаны непонятным почерком, потому никто не ручался за достоверность слов, ретранслированных помощниками ясновидящей.

Причем впервые фраза о Курске появилась в « Комсомольской правде », а в книгах племянницы Ванги с предсказаниями ее тети ни одного упоминания о подобных словах не было.

Обрушение в шахтерской деревне Аберфан

Это произошло 21 октября 1966 года в британской деревне Аберфан. Породный отвал обрушился, и под сошедшим оползнем оказались погребены два десятка жилых домов и начальная школа.

В школе был последний перед каникулами учебный день. Занятия еще не начались, дети расходились по классам из актового зала, где проходило собрание. Если бы оно закончилось несколькими минутами позже, жертв было бы значительно меньше, поскольку именно классы приняли на себя основной удар оползня.

В результате погибли 28 взрослых и 116 детей.

За день до трагедии ученица школы, 10-летняя Эрил Джонс, увидела вещий сон. Ей приснилось, что она идет в школу, но видит вместо здания лишь гору черной грязи.

Несмотря на предчувствие, на занятия Джонс все-таки пошла и погибла вместе с остальными детьми. В Аберфане с тех пор стоит кладбище с погибшими при обвале людьми.

Убийство Джона Кеннеди

Джин Диксон, знаменитый астролог из США, в 1956 году написала в своей колонке в журнале Parade, что через четыре года президентом станет демократ.

Но в итоге его убьют либо он умрет своей смертью на рабочем месте, указала она.

Еще за одиннадцать лет до трагедии Джин посетило видение. Сумрачным дождливым утром она пошла в церковь и встала перед статуей Девы Марии.

Внезапно возник мерцающий образ Белого дома, над крышей которого начали проступать цифры 1-9-6-0, вскоре затемненные опустившейся на купол черной тучей. Перед главным входом стоял молодой Джон Кеннеди.

Откровения, посещающие Джин во время медитаций, часто мелькали в вихре рекламы и информации, который в то время обрушивался на массы через прессу и телевидение, но ей мало кто верил. Однако во многом она оказалась права.

Страшная смерть Ричарда Паркера

В 1838 году американский писатель Эдгар Аллан По написал «Повесть о приключениях Артура Гордона Пима», которая стала пророческой.

В одной из частей трое обезумевших от голода моряков, дрейфующих на спасательной шлюпке в южных морях, съедают своего товарища — юнгу Ричарда Паркера.

46 лет спустя описанная По трагедия была в точности повторена в жизни. Корабль «Миньонетт» потерпел крушение. В лодке, как и в рассказе, находились четыре человека: капитан Томас Дадли, его помощник Эдвин Стивенс, матрос Эдмунд Брукс и юнга, 17-летний Ричард Паркер.

16 дней голода заставили моряков съесть юнгу. Они выжили благодаря Паркеру, но по возвращении домой капитана корабля признали виновным в предумышленном убийстве.

Ходили слухи, что Эдвин Стивенс, помощник капитана яхты, вскоре сошел с ума, а матрос Брукс спился.

Капитан Дадли уехал в Австралию , чтобы начать новую жизнь, где его прозвали Каннибал Том. Он всю жизнь страдал от чувства вины и, желая хоть в какой-то степени искупить ее, заплатил за памятник Паркеру.

Говорят также, что Дадли тайно посылал деньги сестре Паркера, чтобы она смогла окончить школу. Он платил и за поддержание памятника в хорошем состоянии. Вскоре Дадли умер от бубонной чумы, но еще в 1930-х годах памятник Паркеру был самым опрятным среди всех.

Аниме предсказало катастрофу шаттла «Колумбия»

В 1999 году в популярном аниме «Ковбой Бибоп», речь в котором идет о будущем, вышли эпизоды с «древним» шаттлом под названием «Колумбия» (который выглядит как большинство настоящих космических кораблей), призванном к спасательной миссии.

Операция почти проваливается из-за «термостойкой плитки», которая начала отслаиваться.

В 2003 году настоящий космический шаттл «Колумбия» потерпел крушение — катастрофа произошла еще во время запуска.

Как выяснится, крушение «Колумбии» произошло после отслаивания термостойкой плитки…

Крушение MH17 над Донецком

Голландец Кор Пан запостил фотографии печально известного MH17 у себя в Facebook перед посадкой 14 июля 2014 года.

Фотографии, вероятнее всего, были размещены за несколько минут до того, как мужчина оказался на борту.

Он будто чувствовал, что выкладывает его на случай, если самолет пропадет. «Если он исчезнет, то выглядит он так», — гласила подпись под снимком.