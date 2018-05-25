Измена как гостеприимство: у кого это принято

На Земле есть народы, для которых супружеская измена женщины — единственная возможность поддерживать генетическое разнообразие в племени и гарантировать здоровье будущего потомства.

В горах Тибета

В Тибете тоже много народностей, живущих по схожим законам. Муж с радостью отдаст свою жену во временное пользование пришлому гостю, если женщина тому понравилась. Возникновение симпатии и сексуального влечения в этом случае считается высшей волей богов.

Тибетцы вообще склонны ценить востребованных женщин. Если дама нравится многим мужчинам, значит, она действительно чего-то стоит. Отсюда пошел обычай не брать в жены девственниц. До бракосочетания девушка обязана не только лишиться девственности, но и познать многих мужчин. Только в этом случае невеста может быть признана годной для семейной жизни.

Народы Камчатки

На северо-востоке России есть несколько народностей, у которых супружеская измена является обычным актом гостеприимства. Приморские коряки, будучи очень закрытым и малочисленным этносом, вынуждены прибегать к этому средству, чтобы «разбавить» свои гены свежими. Любой гость корякского поселения будет встречен у этих людей очень радушно, накормлен и обласкан в прямом смысле слова.

Вечером замужняя хозяйка жилища, в котором он останется на ночлег, станет вовсю кокетничать с пришельцем, чтобы максимально ему понравиться. Ночью она со 100%-ной гарантией ляжет к нему в постель с вполне конкретными намерениями. Гостю не стоит опасаться ревности мужа, поскольку тот обо всем знает и совершенно не против.

Также нет смысла думать и средствах контрацепции, ведь супруга хозяина дома пришла не с целью ублажения похоти. Сверхзадача такого гостеприимства — зачатие ребенка. Если женщине удастся забеременеть от пришлого человека, это событие будет широко и весело праздновать все селенье. Задача выполнена: гены корячки соединились с генами представителя другого народа, а значит, ребенок родится жизнеспособным, крепким и без генетических отклонений.

В Российской империи

Согласно историку Безгину В. Б., такой феномен существовал и в Российской империи. В отдельных селах страны существовала так называемая гостеприимная проституция. По наблюдениям публициста Серафима Шашкова, «на севере России хозяин, отдавая в наем квартиру, предлагает жильцу свою супругу или дочь, увеличивая, разумеется, при этом квартирную плату». В ряде сел Болховского уезда Орловской губернии существовал обычай почетным гостям (старшине, волостному писарю, судьям, заезжим купцам) предлагать для плотских утех своих жен или невесток, если сын находился в отлучке. При этом прагматичные крестьяне не забывали брать плату за оказанные услуги. В селах Мешкове и Коневке того же уезда бедные крестьяне без смущения посылали своих жен к приказчику, или к какому-либо состоятельному лицу за деньгами на табак или на хлеб, заставляя их расплачиваться своим телом.

Жители Аляски

Проблемы с рождением здоровых деток наблюдались и у замкнутых этнических групп материковой Аляски. Чутки-оленеводы и эскимосы живут достаточно обособленно от остального мира. Браки внутри одного поселенья нередко случаются между более или менее дальними родственниками. Это приводит к рождению хилых малышей, наделенных целым букетом болезней.

Чтобы такие печальные события случались как можно реже, чукчи и эскимосы тоже практикуют измену «во имя гостеприимства» и даже передают своих жен в аренду мужчинам из других поселений. Если сильный представитель чужого клана собирается на охоту, у него всегда есть огромный выбор из дам любого соседнего племени. Мужья сами будут предлагать своих жен на роль временной любовницы. За время охоты женщина должна постоянно ублажать «господина», чтобы было больше шансов забеременеть.

Аборигены Австралии

Сексуальное гостеприимство принято и у небольшой народности австралийских аборигенов арунта. Каждый род живет очень замкнуто. Гены веками смешиваются внутри племени, поэтому разбавлять их просто необходимо. Арунта исключительно гостеприимны и готовы «одалживать» своих женщин всем желающим.

Любой гость извне может спокойно рассчитывать на ночь с первой понравившейся чернокожей красоткой, даже если она — замужняя матрона. Своими женами арунта охотно делятся не только с пришлыми иноземцами, но и друг с другом. Это своеобразный жест уважения и симпатии. Если кому-то вздумается отказаться от такого живого «подарка», муж женщины посчитает себя смертельно оскорбленным.

В горах Тибета

В Тибете тоже много народностей, живущих по схожим законам. Муж с радостью отдаст свою жену во временное пользование пришлому гостю, если женщина тому понравилась. Возникновение симпатии и сексуального влечения в этом случае считается высшей волей богов.

Тибетцы вообще склонны ценить востребованных женщин. Если дама нравится многим мужчинам, значит, она действительно чего-то стоит. Отсюда пошел обычай не брать в жены девственниц. До бракосочетания девушка обязана не только лишиться девственности, но и познать многих мужчин. Только в этом случае невеста может быть признана годной для семейной жизни.