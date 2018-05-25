Стюардессы в бикини и рейсы для нудистов

Необычные услуги авиакомпаний

Авиаперелет для многих является скучным занятием, многие пассажиры удивляются красивым видом из окна первые 10 минут после взлета, а потом начинают замечать множество неудобств на борту. Перелет не радует своей продолжительностью, многим попадаются не самые приятные попутчики, а поспать удается лишь некоторым. Чтобы сократить количество жалоб авиакомпании придумали весьма нестандартные услуги, которые предоставляются во время полета.

“Подслушай пилота”

Работающий в США перевозчик United Airlines запустил новую возможность для своих пассажиров, которые благодаря специальному разъему для гарнитуры имеют возможность подслушать, что происходит непосредственно в кабине пилотов. Благодаря такой услуге любопытные пассажиры могут почерпнуть для себя много нового, а беспокойные — убедиться, что полет проходит без проблем.

Обнаженные стюардессы

Авиаперевозчик VietJet Air из Вьетнама удивляет пассажиров зажигательными танцами бортпроводниц в бикини. Эта услуга, между тем, предоставляется бесплатно и доступна практически всем, а придумала такое развлечение владелица компании. Бортпроводниц на такие рейсы отбирают не только по профессиональным навыкам, но и благодаря внешности.

Соседи

Перелет может испортить сосед, который громко храпит, он может быть с детьми или уж больно разговорчивым. Нидерландская фирма KLM Royal Dutch Airlines своим клиентам предлагает нестандартное решение этой проблемы: любой пассажир имеет возможность подобрать для себя соседа на период полета, изучив его страницу в соцсетях.

Свадьба

Все, кто приобрел билеты в аэропорту Стокгольма, получают возможность связать себя узами брака на высоте 74 метров. В этот момент пара окажется на балкончике, рассчитанном на диспетчеров. Указанная возможность предоставляется исключительно шведам, а с площадки для такой необычной церемонии открывается впечатляющий вид прямиком на взлетно-посадочные полосы.

Нудисты

Авиакомпания из Германии OssiUrlaub предлагает своим пассажирам испытать на себе всю свободу полета и раздеться прямо на борту. Такие рейс ориентированы прежде всего на нудистов, которым разрешается находиться в салоне абсолютно без одежды, но персонал всегда остается в своей постоянной униформе.

Культура

Перевозчик Asiana Airlines, работающий в Южной Корее, предлагает пассажирам ознакомиться с культурой государства непосредственно в воздухе. Стюардессы расскажут находящимся в салоне гражданам о традициях, научат мастерить фигурки оригами, а также немного писать и читать непосредственно на корейском языке.

Загадка

Бюджетная фирма Germanwings из Германии предлагает своим пассажирам отправиться в путешествие в неизвестном направлении. Чтобы обеспечить нестандартный отдых, от человека требуется только указать цель поездки, например, шоппинг, пляж и т.д, а перевозчик сам подберет пункт назначения.