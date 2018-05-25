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Ученые нашли способ убедиться в существовании Несси
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Ученые нашли способ убедиться в существовании Несси 

Рамблер 6 часов назад
Фото: pixabay.com
Таинственный обитатель шотландского озера Лох-Несс не дает покоя туристам и ученым на протяжении многих лет. На этот раз специалисты решились на радикальные меры — они исследуют около 300 образцов воды озера в разных точках озера, чтобы обнаружить и изучить ДНК подводного чудовища.
Если в озере действительно живет неизвестное науке существо, то в воде должны были остаться частички кожи, перьев, чешуи, мочи и другого органического материала. После первичной фильтрации жидкости будет произведено тщательное изучение состава воды. Если ученые не найдут ничего необычного, то с красивой легендой придется попрощаться.
Впервые таинственного монстра увидели еще римские легионеры, правда, изображенным на камне. Там были и другие животные, но огромный тюлень с длинной шеей был им незнаком, в отличие от других изображений.
Первое письменное упоминание встречается в VI веке, святой Колумба, крестивший пиктов и скоттов, одержал победу над неким «водяным зверем», которого хронист описал как «гигантскую лягушку странного вида». В XVIII веке взрывные работы, проводившиеся для строительства военной дороги, вспугнули двух чудовищ, описанных как громадные саламандры.
А в 1880 году пошел ко дну парусник, несмотря на безветренную ясную погоду и спокойные воды. С тех пор Несси будоражит путешественников и приносит стабильный доход местным жителям. Новейший эксперимент ученых может поставить точку в легенде о монстре — или подтвердить ее.
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