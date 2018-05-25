Где Наполеон спрятал московские сокровища

Почти два столетия неприметное озеро в Вяземском районе Смоленской области приковывает внимание историков, учёных и… кладоискателей. Здесь покоятся несметные сокровища, вывезенные Наполеоном из Москвы . По крайней мере, так утверждали французский генерал де Сегюр и английский романист Вальтер Скотт

19 октября 1812 г. «великая армия» Наполеона покидала разорённую Москву. За войсками тянулись бесконечные вереницы повозок, доверху забитые награбленным добром. Впоследствии чиновники русского МВД подсчитали: французы захватили в Москве 18 пудов золота, 325 пудов серебра, множество церковной утвари, драгоценных камней, старинного оружия, мехов и т.п.

Сняли даже позолоченный крест с колокольни Ивана Великого и двуглавых орлов с башен Кремля. Самую ценную добычу Наполеон, разумеется, оставил себе, разместив в «золотом обозе» под охраной гвардии. Но до Парижа трофеи не добрались — исчезли.

В1824 г. французский генерал де Сегюр опубликовал мемуары. Вряд ли бы кто помнил о них сегодня, если бы не одна фраза: «Пришлось бросить в Семлёвское озеро вывезенную из Москвы добычу: пушки, старинное оружие, украшения Кремля и крест с колокольни Ивана Великого».

Сегюру вторит Вальтер Скотт в биографии Бонапарта: «Он (Наполеон — Д. К.) повелел, чтобы московская добыча — древние доспехи, пушки и большой крест с Ивана Великого — были брошены в Семлёвское озеро как трофеи… которые он не имел возможности везти с собою».

В 1835 г. смоленский губернатор Николай Хмельницкий , коротая время за чтением Скотта, обратил внимание на эти строки. Энергичный чиновник загорелся желанием найти клад, благо Семлёвское озеро находилось на территории его губернии. Хмельницкий немедля выехал в Вяземский уезд, добрался до лесного озера в паре вёрст от села Семлёво, и три недели тщательно его «обыскивал».

Тщетно. Затем, в 1911 г., попытали счастья члены Вяземского комитета по увековечению памяти Отечественной войны. На свет божий извлекли лошадиные кости, обломки повозки, ржавую саблю — но не сокровища.

Позднее, в 1960 и в 1979 гг. дно Семлёвского озера и его окрестности изучали две научные экспедиции: учёные исследовали берега, проводили анализы воды. Как же они обрадовались, обнаружив в северо-западной части озера повышенное содержание драгоценных металлов! Но нет — очередное разочарование: ничего кроме камней и строительного мусора не нашли. После очередного фиаско учёные призадумались: а был ли клад?..

О затоплении московских сокровищ в Семлёвском озере мы знаем лишь со слов де Сегюра и Вальтера Скотта. Стоит ли им доверять? Британец с Наполеоном в Россию не ходил, книгу свою писал по документам и воспоминаниям очевидцев. Скорее всего, Скотт просто повторил версию «главного свидетеля» — де Сегюра. Некоторые исследователи обвиняют генерала во лжи, но справедливо ли?

Двести лет назад ландшафт в районе Семлёво сильно отличался от сегодняшнего: кроме Семлёвского озера существовало множество других водоёмов. Французские военные карты не отличались безупречной точностью, ведь GPS ещё не изобрели. Поэтому «Семлёвским» де Сегюр мог назвать любое из здешних озёр, запруд и даже болот. Кроме того, попавшим в «историю» не до географии с топонимикой: русские шли по пятам, и французы в спешке могли затопить ценности где угодно.

Впрочем, слова «где угодно» можно отнести не только к семлёвским водоёмам: голодные, усталые солдаты «великой армии» разбросали добычу от Малоярославца до Березины. Об этом писал Кутузов: «Неприятель в бегстве своем оставляет обозы, взрывает ящики со снарядами и покидает сокровища, из храмов Божиих похищенные». Старая Смоленская дорога была усыпана ценностями, немало добра сбрасывалось в реки. Вся Россия превращалась в огромное, бескрайнее «семлёвское озеро», затягивая на дно «великую армию» и её доселе непобедимого императора.

Отменно били французов лихие казаки. Однажды они захватили у неприятеля знатную добычу — 20 пудов серебра, Кутузов отослал его в Казанский собор Петербурга . Активно участвуя в «исчезновении» наполеоновского «золотого обоза», донские станичники добыли изрядное количество драгоценных металлов, пожертвованных затем храму в Новочеркасске

Итак, картина ясна. Но никакие доводы не могут убедить энтузиастов, по сей день разыскивающих легендарный «клад Семлёвского озера». И зачем только обмолвился о нём генерал де Сегюр?