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«М» или «Ж»: знаете ли вы русский язык 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "Тупой и еще тупее"
Русский язык и так нельзя назвать самым простым языком в мире, а уж когда мы начинаем говорить о заимствованиях из других языков и «присвоении» словам того или иного рода, частенько происходит путаница.
Вы наверняка точно знаете, что «кофе» относится к существительным мужского рода. Но некоторые упорно просят бариста подать им «однО капучино». Порой это забавляет, а иногда — ужасно раздражает. Но уверены ли вы, что всегда правильно определяете род того или иного слова?
Конечно, «кофе» — самый простой пример из тех, что могли бы быть. Но мало ли в нашем языке таких слов-«обманок»? Удастся ли вам справиться с заданием и верно определить род у каждого из представленных ниже слов?
Истории , Тесты
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