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Найдено самое старое дерево Европы
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Найдено самое старое дерево Европы 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Популярная механика
Итальянские исследователи обнаружили, как отмечается, древнейшее из известных дерево Европы. Оно растет в национальном парке Поллино на юге Италии, и ему уже приблизительно 1 230 лет. В этом парке специалисты проводили четырехгодичное исследование: в рамках работы они и установили возраст дерева — при помощи радиоуглеродного датирования образцов корней.
Обнаруженное дерево относится к виду Pinus heldreichii, Сосна Гельдрейха, или Боснийская сосна. Сосны данного вида представляют собой вечнозеленые деревья, достигающие в высоту до 25-35 метров, а в диаметре ствола — до двух метров. Ранее, в горах на севере Греции, уже находили очень древнюю сосну Гельдрейха — возрастом более 1 075 лет.
Теперь же итальянские исследователи нашли еще более древний экземпляр. Сначала специалисты хотели попытались проанализировать количество годовых колец дерева — однако по извлечении кернов ученые обнаружили, что центральная часть ствола рассыпалась и увидеть древнейшие кольца невозможно. Тогда исследователи решили изучить — при помощи метода радиоуглеродного датирования — образцы корней и определили таким образом, что дереву около 1 230 лет.
Найденную сосну назвали Italus. Ученые отмечают, что сосна, выросшая на юге Италии где-то в VIII веке н. э., должна была пережить множество различных погодных условий, включая как более холодный, так и засушливый периоды. Несмотря на все «перипетии судьбы», Italus продолжает расти и по сей день.
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