Глава Amazon рассказал о планах по колонизации Луны

Глава компаний Amazon и Blue Origin, самый богатый человек планеты Джефф Безос предполагает, что в будущем тяжелая промышленность может быть перемещена с Земли в космос, в первую очередь на Луну.

Выступая на конференции International Space Development Conference в Лос-Анджелесе, глава компаний Amazon и Blue Origin Джефф Безос сообщил, что собирается работать с космическими агентствами, включая NASA и ESA, для создания в будущем колонии на Луне, передает Engadget. При этом предприниматель подчеркнул, что Blue Origin (аэрокосмическая компания), если придется, готова действовать и самостоятельно, без помощи со стороны государственных структур. Компания, как известно, уже рассчитывает отправить посадочный модуль Blue Moon на поверхность естественного спутника Земли к середине 2020-х годов.

По словам Безоса, колонизировать Луну должно быть достаточно удобно. Она находится от нас относительно недалеко и, кроме того, содержит воду — а точнее, лед, который сохраняется в кратерах на полюсах спутника или же находится на большой глубине, куда не проникают солнечные лучи. Предполагается, что в будущем колонисты могли бы использовать лунный лед — например, для создания ракетного топлива.

Безос, однако, заглядывает еще дальше в будущее. По его предположению, в будущем гораздо возможно будет перенести большую часть тяжелой промышленности в космос. «В не очень далеком будущем — я говорю о десятилетиях, может быть, 100 годах — будет легче делать множество вещей, которые мы на данный момент делаем на Земле, в космосе, потому что у нас будет очень много энергии», — отметил Безос на конференции. Земля же, как предполагает предприниматель, будет сохранена в большей степени для проживания людей, а также для задач легкой промышленности.