Какие фамилии еврейские на самом деле

У древних евреев фамилий не было, они обходились именами, отчествами и прозвищами. Мы выяснили, откуда у евреев появились фамилии, что общего между Коэнами и Левиными, Шустерами и Сандлерами.

Без фамилий

Евреи, как и другие народы Ближнего Востока, фамилий никогда не имели. Номинация производилась по имени и отчеству. К имени присоединялось слово «бен» (сын) или «бат» (дочь). Каждый уважающий себя еврей должен был помнить имена своих предков минимум до седьмого колена.

Так как имена могли часто повторяться, то для более точной репрезентации использовались географические ориентиры (ха Роми — из Рима, Иуерушалми — из Иерусалима), название профессии (Сандалар, Сандлер — сапожник, Софер — писец). Кроме того, у евреев часто были прозвища (Шапиро — благообразный, Иоффе — красивый), которые также добавляли конкретики при узнавании.

Фамилии евреи стали получать только в конце XVIII века. В 1787 году император Австрийской империи Иосиф II издал закон, по которому все евреи должны были иметь наследственные фамилии. Их получение сразу стало обрастать коррупционной паутиной: за хорошие благозвучные фамилии с евреев требовали деньги, в случае отказа могли присвоить фамилии далекие от благозвучия и почета. Такие, например, как Крауткопф (капустная голова) или Оксеншванц (бычий хвост).

В России фамилии евреям предложил присваивать Гавриил Романович Державин. При этом он настаивал на том, что они должны звучать «на малороссийский лад» и отражать не только характер человека, но и отношение к нему властей. Скрытные получали фамилии Замысловатый или Замыслюк, спорые в деле — Швыдкий. «Положение о евреях», в котором и было прописано обязательное присвоение евреям фамилий, было утверждено 9 декабря 1804 года. В 1850 году евреям было также запрещено менять фамилии, даже в случае перехода в другую веру.

Коэны и Леви

Первыми и по сегодняшний день самыми распространенными еврейскими фамилиями являются Коэн и Леви. Коэны — еврейское сословие священнослужителей, леви — помощники священнослужителей. Эти статусы у евреев передавались по отцовской линии, поэтому они стали восприниматься другими народами в качестве фамильного прозвища.

От Коэнов и Леви по мере расселения евреев образовалось множество вариаций еврейских фамилий (Коган, Кон, Кан, Коганович, Каганов, Левин, Левитан, Левиев и т.д.). Кроме того, даже если еврейская фамилия не похожа на изначальное «коэн», она может иметь к нему отношение. Как, например, фамилия Кац (аббревиатура от «коhен-цедек», то есть «праведный коэн»).

Фамилии, образованные от «коэн» и «леви» и сегодня являются самыми распространенными еврейскими фамилиями. Среди евреев бывшего СССР самая распространенная фамилия Левин, на втором месте — Коган. В Израиле 2, 52% населения носят фамилию Коэн, 1, 48% — Леви.

Откуда сам?

Большое количество еврейских фамилий имею топономическую этимологию, что не удивительно, учитывая тот факт, что евреи часто оказывались переселенцами в других местах. Так, человек, прибывший из Австрии, мог получить фамилию Ойстрах (на идиш «Австрия»), прибывший из Литвы — Литвин, Литвак, Литвинов и так далее. Также встречаются фамилии, образованные просто от названий городов: Лившиц, Ландау, Берлин.

Топонимические еврейские фамилии часто образовывались при помощи суффикса «-ск» (Гомельский, Шкловский), суффикса «-ов». Например, еврейские фамилии Свердлов и Лиознов образованы соответственно от названия местечек Свердлы и Лиозно в Витебской области, Сарнов — от названия местечка Сарны в нынешней Ровенской области).

Близки в топонимическим этнонимические еврейские фамилии, такие как Дейч (немец), Немец (как варианты — Немцов, Немцович, Нимцевич), Поляк и другие.

Кем работаешь?

Множество еврейских фамилий произошло от названий профессиональной деятельности. Так, например, фамилии Портнов, Хайят, Шнайдер и Шнайдерман — родственны, поскольку произошли от одного и того же слова «портной», от «сапожника» произошли такие фамилии как Шустер, Сандлер, Швец. Еврейская фамилия Меламед переводится как «религиозный учитель», Могел — «мастер обрезания», Шадхан — сват.

Мужчины, женщины

Патронимические и матронимические фамилии, то есть образованные соответственно от личных мужских и женских имен распространены среди евреев, но не так широко, как, например, фамилии, образованные от названий профессий. Самой простой формой образования патронимической фамилии является использование собственного личного имени. Отсюда такие фамилии как Давид, Исраэль, Адам и т.д.

Большую группу еврейских фамилий составляют фамилии, образованные от «киннуй» — бытовых имен (у евреев есть и «святое имя», которое называется «шем кадош»). Так, например, фамилия Маркс — это немецкая форма имени Маркус, используемая в качестве киннуй к имени Мордехай, фамилия Лоброзо — киннуй для имени Урия, Бенвенисте — киннуй для имени Шалом.

Кроме того, фамилии могли образовываться по именам близких родственников по отцовской и материнской линии, а также по имени жены. Патронимические фамилии могли образовываться при помощи формантов «-штам» (ствол), или «-бейн» (кость). Например, такие фамилии как Мандельштам или Фишбейн. Также фамилии могли образовываться при помощи суффиксов «-чик» (Рубинчик), «-ович/-евич» (Абрамович), префиксов (Бен-Давид) и различных формантов.

Фамилии-аббревиатуры

Если говорить о чисто еврейской традиции образования фамилий, то нужно выделить фамилии-аббревиатуры. В них особым образом зашифрована информация о их носителях.

Например, фамилия Зак расшифровывается как «зэра кадошим», то есть «семя святых», фамилия Маршак — аббревиатура от «морену рабену Шломо Клугер», что переводится как «учитель наш, господин наш, Соломон Мудрый», фамилия Рошаль — аббревиатура от «рабби Шломо Лурия».

Декоративные фамилии

Не все еврейские фамилии имеют отношение к месту проживания, профессии или родству человека. Часто встречаются и так называемые декоративные или орнаментальные фамилии. Обычно они образовывались от корней немецкого языка или корней из идиша. Очень любили евреи образовывать фамилии от слова «гольд» (Гольдбаум (золотое дерево), Голдштейн (золотой камень) и т.д), от слова «розе» (роза) — Розенбаум (розовое дерево), Розенблюм (розовый цветок).

Много фамилий было произведено от названия драгоценных камней и материалов для ювелирных работ. Финкельштейн — сверкающий камень, Бернштейн — янтарь, Перельштейн — жемчуг, Сапир — сапфир, Эдельштейн — драгоценный камень.

Позволить себе получить орнаментальную фамилию мог не каждый, часто они просто покупались за солидные деньги.