Как на самом деле появились армяне

Армяне — один из самых древних народов на Земле. Это хорошо известно. Тем интересней узнать — как происходило формирование этноса, а также вспомнить несколько теорий.

Урарту

Впервые теория о связи современных армян с жителями древнего государства Урарту появились в XIX веке, когда историки обнаружили на Армянском нагорье следы древней цивилизации. Полемика по этому вопросу ведется в научных и околонаучных кругах по сей день.

Однако Урарту как государство пришло к закату уже в VI веке до нашей эры, в это время этногенез армян только находился в завершающей стадии развития. Ещё в V веке до нашей эры население Армянского нагорья было неоднородным и состояло из остатков урартов, протоармян, хурритов, семитов, хеттов и лувийцев. Современные ученые признают, что генетический компонент урартов присутствует в генетическом коде армян, но не больше, чем генетический компонент тех же хурритов и лувийцев, не говоря о протоармянах. О связи армян с урартами могут свидетельстовать заимствования, взятые армянским языком из урартских и хурритских диалектов. Также можно признать, что испытали армяне и культурное влияние некогда могущественного древнего государства.

Античные источники

"Греческая версия" этногенеза армян возводит этот народ к Арменосу Фессальскому, одному из участников экспедиции аргонавтов. Свое имя этот легендарный прародитель получил по названию греческого города Арменинона. После путешествия с Ясоном он обосновался на территории будущей Армении. Эта легенда известна нам благодаря греческому историку Страбону, который писал, в свою очередь, что узнал её из записей военачальников Александра Македонского

По всей видимости, учитывая отсутствие более ранних источников, именно в годы походов "царя мира" это предание и возникло. В принципе, это не удивительно. В то время была даже распространена версия о греческом происхождении персов и мидийцев.

Более поздние историки — Евдокс и Геродот говорили о фригийском происхождении армян, находя схожесть двух племен в одежде и языке. Сегодняшние ученые признают, что армяне с фригийцами — родственные нации, развивавшиеся параллельно, но никаких научных доказательств происхождения армян от фригийцев до сих пор не найдено, поэтому обе греческие версии этногенеза армян можно считать околонаучными.

Армянские источники

Основной версией происхождения армян вплоть до XIX века считалось предание, оставленное "отцом армянской историографии" и автором труда "История Армении" Мовсесом Хоренаци.

Хоренаци возводил армянский народ к легендарному прародителю Хайку, который по дохристианской версии мифа был титаном, по христианской — потомком Иафета и сыном родоначальника армян Фогарма. По мифу, Хайк вступил в схватку с тираном Междуречья Белом и победил его. После Хайка правил его сын Арам, затем его сны Арай. В этой версии армянского этногенеза считается, что от Хайка и других армянских родоначальников свои названия получили многочисленные наименования Армянского нагорья.

Хайасские гипотезы

В середине прошлого века в армянской историографии стали популярны так называемые "хайасские гипотезы", в которых первородиной армян становится Хайас — территория восточнее Хеттского царства. Собственно, в хеттских источниках Хайас и упоминается. Армянские учёные, такие как академик Яков Манандян (бывший приверженец миграционной теории), профессор Еремян и академик Бабкен Аракелян написали научные работы на тему новой "колыбели армян".

Основная до этого времени миграционная теория была признана "буржуазной".

Изложение хайасской теории стали печатать в советских энциклопедиях. Однако уже в 60-е годы XX века она подверглась критике. В первую очередь, со стороны заслуженного востоковеда Игоря Дьяконова, издавшего в 1968 книгу "Происхождение армянского народа". В ней он настаивает на миграционно-смешанной гипотезе армянского этногенеза, а "хайасские теории" называет ненаучными, поскольку по ним слишком мало источников и доказательной базы.

Цифры

По одной из гипотез (Иванова-Гамкрелидзе) центром формирования индоевропейского языка являлась восточная Анатолия, находившаяся на Армянском нагорье. Это так называемая глоттальная теория, то есть основанная на языке. Однако формирование индоевропейских языков шло уже в IV тысячелетие до нашей эры, а время предположительного заселения Армянского нагорья — I тысячелетие до нашей эры. Первое упоминание армян — в записях Дария (520 год до н.э.), первые тексты — V век нашей эры.