Названы 5 лучших книг последнего пятидесятилетия

Созданная в 1968 году Букеровская премия в этом году отмечает свое пятидесятилетие. В честь этой даты специальное жюри определили лучших авторов, получавших награду за все это время.

Претендентами на специального Золотого Букера стали Видиадхар Найпол («В свободном государстве», 1971), Пенелопа Лайвли («Лунный тигр», 1987), Майкл Ондатже («Английский пациент», 1992), Хилари Мантел («Волчий зал», 2009) и Джордж Сондерс («Линкольн в Бардо», 2017).

Задачей жюри было отобрать одну лучшую книгу за каждое десятилетие с момента основания премии. Далее судьбу победителя предстоит решить читателям.

Интернет-голосование продлится до 25 июня, а 8 июля будет объявлен автор, чье произведение будет признано лучшим за последние 50 лет.