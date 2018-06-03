Неизвестные подробности дела Чикатило

Дело Чикатило потрясло всю страну. Несмотря на то, что с момента его казни прошло 24 года, продолжают всплывать ужасающие факты, не получившие широкую известность.

География этого дела распространяется на всю страну, маньяк успел оставить свой след в разных городах Советского Союза — Нижнем Тагиле, Ленинграде, Москве, Ташкенте, Горловке. Но больше всего жертв было в Ростове и Ростовской области.

Никто не мог заподозрить в скромном учителе, примерном семьянине и коммунисте сексуального маньяка, жестоко расправлявшегося со своими жертвами. Он признался в 56 убийствах, 53 из которых были доказаны. По оперативным сведениям, эпизодов было 65, но убедительных доказательст найти не удалось.

Он хорошо учился в школе. Учителя хвалили его, и сам он позже стал учителем. Правда из школы он уволился "по собственному желанию", хотя поводом стало подозрение в домогательствах. Затем он устроился воспитателем в ПТУ.

Первой жертве маньяка было 9 лет. Чикатило заманил девочку в заброшенный флигель, который потом купил в тайне от жены, убил, изнасиловал, а труп и портфель бросил в реку. Но в убийстве обвинили другого человека, а суд его приговорил к смертной казни. Позже Чикатило признался в этом эпизоде, но невиновного человека было уже не вернуть.

Чикатило до 12 лет страдал недержанием мочи, а в первый сексуальный опыт получил в 15 лет. Он в шутку боролся с девочкой и случайно эякулировал. Этот стало причиной насмешек и издевательств, и вероятно, поэтому Чикатило был импотентом. Но импотенция не помешала ему жениться и стать отцом двоих детей. Кстати, сын Юрий, также ставший убийцей, оправдывал отца. По его мнению, он мог совершить одно-два преступления, а остальные на него просто повесили сотрудники милиции, ради новых звездочек и погонов.

Его могли посадить в еще в 1984 году, но из-за ошибки в анализе отпустили. Чикатило задержали с чемоданом, в котором были веревка, вазелин и нож. Тогда на теле одной из жертв обнаружили следы выделений, соответствующих четвертой группе крови, у Чикатило взяли кровь на анализ, и она оказалась второй группы. Позже выяснилось, что первый анализ был проведен с ошибкой.

Чикатило обладал феноменальной памятью. Он точно смог воспроизвести детали всех своих преступлений.

Поймать его смогли только в 1990 году, еще два года ушло следствие, и лишь в 1994 году приговор суда был приведен в исполнение.