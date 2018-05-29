Какие вещи были разрешены в России только в 1990-е

Девяностые годы стали в восприятии многих наших граждан символом как свободы, так и вседозволенности. Появилось много того, чего не было в советское время: нелегальные рынки с широким ассортиментом, игорные заведения, теле-шоу для взрослых, реклама сигарет и алкоголя. Теперь все это осталось в прошлом.

Изобилие в палатках

В начале 1990-х в российских городах начали возникать стихийные незаконные рынки — в спорткомплексах, на территории бывших предприятий, на городских пустырях. В Москве торговля организовывалась практически на любом людном участке, даже неподалеку от Кремля.

Главными рынками в столице в 1990-х стали спорткомплекс «Лужники» и «Черкизовский» (печально известный "Черкизон", располагавшийся на востоке города). Кроме того, незаконная торговля имела место практически у каждой станции метро. Как правило, все это находилось под «крышей» местных криминальных структур, которым торговцы отстегивали определенные суммы за покровительство.

Купить на нелегальных рынках можно было практически все: одежду, сигареты, напитки, еду, мелкую бытовую технику, контрафактную косметику. Именно тогда появились челноки, которые ездили за границу закупать недорогие товары и одежду, а по возвращении выгодно продавали их. Люди с огромными, набитыми под завязку клетчатыми сумками сновали по всем городам.

Только для взрослых

В Советском Союзе, как известно, секса не было. Зато в 1990-е народ принялся с лихвой наверстывать упущенное. Одним из способов окунуться в ранее запретную эротическую атмосферу стали вечерние ток-шоу для взрослой аудитории. Например, пользовалась популярностью передача «Империя страсти», причем несмотря на откровенно глупые и нелепые задания, предлагаемые участникам данного шоу. В игре на раздевание соревновались мужчины и женщины, за которых порой было крайне неловко и стыдно.

Не менее колоритная программа той поры — «Дрема» на ТВ-6 с Владимиром Епифанцевым Анфисой Чеховой . Ведущие чувствовали себя максимально раскованно и не стеснялись говорить на любые темы. Они цитировали философские тексты, читали стихи, сочетая все это с театральными сценками в стиле БДСМ. Впрочем, иногда кривляния ведущих, неуклюже пытающихся изобразить страсть и вожделение, а также фразы типа «Ах, какие сочные» порядком утомляли и раздражали.

Страна азарта

В 2009 году в России были запрещены игорные заведения. Исключение сделали для четырех специальных зон — Краснодарского, Приморского и Алтайского краев, а также Калининградской области.

До этого игорный бизнес в нашей стране процветал. Первые игровые автоматы появились в СССР в 1988 году для гостивших в Москве иностранных туристов. Но уже спустя несколько лет казино и им подобные заведения как грибы после дождя расплодились во многих городах. И все же большая их часть, порядка 60%, была сосредоточена в столице, а также в Санкт-Петербурге.

Самыми известными московскими казино были сеть «Вулкан», «Супер Слотс» и игорное заведение «Метелица» на Новом Арбате. Часто подобный бизнес в России 1990-х был связан с криминалитетом. Свои собственные казино открывали воры в законе, как правило, кавказские.

"Ночная бабочка, ну кто же виноват…"

Еще одно исчезнувшее явление родом из 1990-х — множество путан на улицах. Ночные бабочки тогда были особами весьма наивными: шли с кем попало и куда попало, зачастую не предохранялись. Иногда нарывались на отморозков. Уличные девицы могли легко погибнуть от рук бандитов, маньяков, под колесами машин, от заболеваний или передозировки наркотиками.

В Москве главным «рабочим местом» представительниц древнейшей профессии была Тверская улица. Активная ловля клиентов шла и на Ленинградском проспекте, а также на Садовом кольце — самых оживленных транспортных артериях столицы. Вычислить путан было достаточно просто: они, как правило, стояли у проезжей части и были одеты вызывающе. Кто-то работал в одиночку, другие сбивались в группы. Ночных бабочек «пас» сутенер, он же забирал большую часть их выручки.

Распутин, ковбои и балет

Лихие 1990-е — это еще и время становления российского маркетинга. Рекламировали все, в том числе сигареты и алкоголь. Особо выделялась табачная реклама таких марок, как «Мальборо», «Лаки Страйк» и др. В рекламе «Мальборо» непременно демонстрировали бравых техасских ковбоев, а «Лаки Страйк» предпочитал лихого и сурового байкера — бабника и сердцееда.

Сигареты рекламировались не только на телевидении, но и на радио, в газетах, журналах и на баннерах. Всем известна фотография, сделанная после штурма Белого дома в октябре 1993 года. На ее переднем плане красуется билборд с сигаретами L&M и надписью «Свидание с Америкой», а позади возвышается обугленный после пожара Белый дом. Фотография вызвала массу ироничных комментариев интернет-пользователей.

Реклама алкоголя была не менее креативной. Тут и подмигивающий Распутин, и балет «Лебединое озеро» с пьяным танцором.

В 2012 году реклама алкоголя и табачной продукции была запрещена на телевидении и радио, на первой и последних полосах печатных изданий, а также на рекламных щитах и растяжках.

Сумки, набитые зарплатой

Трудовой кодекс России обязывает работодателя выплачивать зарплату только в рублях. Однако в 1990-е (в основном в столице) было модно выдавать жалованье в долларах. И поскольку банковских карт еще не было, всю зарплату работник получал наличными.

Те, кому выдавали жалованье рублями, вспоминали, что из-за гиперинфляции и резкого обесценивания курса «деревянного» они получали по несколько сотен, а то и миллионов рублей. Домой приносили набитые купюрами сумки и пакеты. На пике инфляции в обращение была введена купюра номиналом в 500 тысяч рублей.