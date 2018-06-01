Чем секс у нас отличается от заграничного

Во времена Советского Союза, как гласит бородатая шутка, секса не было. Приличные люди о нем не говорили и усиленно делали вид, что такого явления не существует. Доходило до абсурда. В 1960-е в школьных учебниках анатомии не было описания половой системы человека, — вспоминал советский социолог Игорь Кон.

Логично предположить, что такое положение вещей не могло не сказаться на отношении к интимной сфере будущих поколений. Anews разбирался, чем секс на постсоветском пространстве отличается от зарубежного.

Этому не нужно учиться

Если некая американка записалась на секс-тренинг, чтобы научиться вести себя с партнером, это нормально. Возможно, кто-то такой шаг и осудит, ну либо просто неодобрительно пошушукается за спиной. Но массового неприятия история не вызовет.

Что у нас?

Взрослый человек и так все знает и умеет. Ходить на подобные курсы — блажь и постыдная ерунда. Если человек решился, значит, с ним что-то не так.

«Была комичная история. Мужчина пришел к нам на тренинг и после посещения написал пост о том, как ему все понравилось. Реакция на публикацию была неоднозначной: одни благодарили и собирались посетить нас, у других, напротив, началась буквально истерика. Люди писали: зачем мужчин учить подобным вещам, ведь нормальный мужик и так все знает и умеет. Иногда мы сталкиваемся с определенным стереотипом, что все и так заложено природой и изучать сексуальное образование явно лишнее»,

— говорит пресс-секретаря Центра сексуального образования Елена Галецкая.

Впрочем, есть и позитивный момент. За последние несколько лет в стране открылось несколько десятков специализированных тренинг-центров, подсчитала компания Секс.рф. При этом еще до 2012 года в России не было ни одного подобного центра, а лишь отдельные инструкторы-одиночки.

Ходить к специалисту — стыдно

Что сделает пара из США , столкнувшись с проблемами в постели? Может, ударится в измены. А может, просто разбежится. Но перед этим партнеры не постыдятся попробовать терапию — запишутся на прием к специалисту по семейным отношениям. Не факт, что сеансы помогут, однако такой шаг будет предпринят без особых усилий.

Что у нас?

Выносить сор из избы не принято. Даже если сор — это сексуальная проблема, в решении которой желательна помощь специалиста. Обратиться к психотерапевту или, чего хуже, сексологу, наши люди считают делом не просто постыдным (что я, сам не справлюсь?), но почти немыслимым.

«Говорят, я и так могу с другом поговорить или с женой, с собакой поговорю — это вообще самое конструктивное…Удерживает и мифологизированное представление о так называемой стигматизации: если я пойду к психотерапевту, значит я ненормальный, недееспособный»,

— объясняетруководитель отдела ФМИЦ психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского Алексей Бобров

«Если есть сексуальные проблемы, которые не решаются самостоятельно, нужен врач. Если есть проблемы дисгармоничности сексуальных отношений, проблемы с эрекцией и влечением. Наличие даже на начальных этапах легких преходящих проблем может обрастать личностными реакциями и переживаниями. Но люди тяжело решаются пойти к врачу, потому что это не зубная боль», - добавляет доктор медицинских наук, врач-сексолог Михаил Ягубов.

Не спрашивать, а действовать

Сексологи то и дело говорят: если не обсуждать секс с партнером, не выяснять, что нравится, а что не очень, качество интимной близости ухудшится.

«Иногда человек, много лет состоящий в отношениях, приходит к психологу или сексологу и выясняется, что в какой-то момент ему что-то не нравилось в сексе, но он молчал. При этом начал дистанцироваться, избегать прикосновений, а потом и секса вовсе. Молчание разъединяет людей»,

-говорит сексолог и семейный психолог Марина Травкова.

В тех же Штатах разговоры о сексе — явление обыденное. Если, конечно, дело происходит не за обеденным столом в окружении разновозрастных родственников. В спальне наедине с партнером — пожалуйста. ​

Что у нас?

В бывшем СССР с разговорами о сексе дела обстоят плохо. Наша культура в принципе не предполагает обсуждения этой темы, преподнося ее как нечто постыдное, о чем нужно молчать. Отсюда вытекают проблемы недопонимания: когда одному партнеру что-то не нравится и он стесняется сказать, а второй об этом не догадывается и не удосуживается спросить.

Предохраняться на авось

Сексуальное просвещение — история не только о том, как и что делать правильно в нужный момент, но и о том, как предохраняться. Согласно исследованию специалистов из Департамента экономических и социальных вопросов ООН , опубликованному в журнале The Lancet, в Европе всего 5% женщин испытывают проблемы с контрацепцией.

Что у нас?

В России каждая десятая девушка не получает необходимой контрацепции. А самым распространенным методом защиты от нежелательных детей все еще остается искусственное прерывание беременности. По официальнойстатистике, в 2016 году российские женщины сделали 648 тысяч абортов.

Сексшопы — это неприлично

И еще одно. На Западе в общественном сознании товары интимного характера не сильно отличаются от любой другой розницы. Рынок интим-аксессуаров в США — один из крупнейших в мире. А у более половины американских женщин есть хотя бы одна секс-игрушка.

Что у нас?

В России сейчас работают около 2500 тысяч розничных магазинов с интим-товарами. В Москве первый сексшоп появился под развал СССР — в 1991-м. Это событие было встречено массовой истерикой: в магазин выстраивались километровые очереди, покупатели устраивали драки и даже пытались воровать игрушки для взрослых.

«Ажиотаж был такой, которого никто не ожидал. Пришлось даже вызывать охранников, чтобы как-то упорядочивать эту очередь. Она весь двор занимала и до угла Проспекта Мира — как в Мавзолей»,

Казалось бы — сексуальная революция, массовое раскрепощение? Как бы не так. Ажиотаж прошел быстро и забылся, как тяжелое похмелье. На смену ему пришла всеобщая стеснительность. В сознании россиян как было, так и осталось мнение о том, что покупать интим товары — стыдно.

«Один из наших дилеров установил видеокамеру перед входом в магазин и долго смеялся, наблюдая за поведением клиентов. Перед тем как войти в торговую точку, они делали вид, что кого-то ждут, курили и забегали внутрь, только когда рядом не оказывалось людей»,

— рассказывает директор по развитию московского бутика товаров для взрослых Ксения Борисова

Когда в интимной жизни нет сложностей, этому можно только позавидовать. Но так бывает не всегда. Если проблема все же есть и решить ее самостоятельно не удается, нужно идти к врачу.