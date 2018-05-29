Как СССР судился с Польшей за патент на водку

Во всем мире, водка считается исконно русским напитком. Тем не менее, во второй половине XX века, несколько стран неожиданно предъявили свои права на название и право производство водки, пригрозив запретить СССР ее изготовление. Разбираться пришлось в Международном арбитражном суде.

Менделеев водку не изобретал

Большинство жителей России искренне уверены, что водка изобретение Д. И. Менделеева. Это не так. Известный химик в 1865 году лишь научным путем во время защиты докторской диссертации «О соединении спирта с водой», вывел идеальную пропорцию смешения спирта с водой для получения крепкого напитка. Это благодаря Дмитрию Ивановичу мы сегодня пьем водку, имеющую 40 градусов крепости. Тем не менее, непосредственно сам крепкий напиток существовал в нашей стране с раннего средневековья.

Правда, именовали его по-разному: зелие, хлебное вино и водка. В то время крепость водки составляла 38,3 градуса. Самое интересное, что Д. И. Менделеев, был не только выдающимся ученым, но и достаточно практичным человеком. После успешной защиты диссертации, ученый запатентовал свой рецепт изготовления водки. Тем не менее, как только водка в середине XX века вошла в пятерку самых популярных алкогольных напитков мира, несколько западных компаний всерьез задумались о захвате популярного бренда.

Если бы их затея увенчалась успехом, другим странам и компаниям планеты было бы запрещено производить напиток со словом «водка» в его названии. Особенно большую заинтересованность в этом отношении проявили американские компании, производящие алкогольную продукцию. В США мгновенно оказались под запретом экспортные варианты водок, выпущенных в СССР под предлогом, что первыми водку начали выпускать американцы, а не большевики.

Действительно, в СССР водка стала производиться лишь, начиная с 26 августа 1923 года. До этого момента, со времен Первой Мировой войны в стране действовал сухой закон. Тем не менее, Советский Союз являлся официальным правопреемником Российской Империи и имел полное право на возобновление производство водки в любой удобный для себя момент.

Подлые поляки

Перед СССР ощутимо замаячила возможность потери доходов от производства водки, как на внутреннем рынке, так и при поставке на экспорт. Разумеется, смириться с подобным положением дел руководители страны, никак не могли. Был назначен Международный арбитражный суд. Как ни удивительно, но при всем негативном отношении к СССР на Западе, в вопросе прав на производство водки судьи проявили редкую принципиальность. Они попросили все страны, претендующие на единоличное право производства водки предъявить весомые доказательства того, что данный крепкий напиток впервые появился именно на их территории.

Разумеется, никто из претендентов не смог предоставить достоверных доказательств международного первенства в выпуске водки. Лишь Польша продолжала упрямо утверждать, что водка впервые появилась именно на ее территории. Точнее даже не в Польше, поскольку в средневековье данного государства не существовало, а в Речи Посполитой. В связи с этим Польша в ультимативной форме через суд потребовала, чтобы СССР переименовал марки водок: «Московская особая», «Столичная», «Русская», «Пшеничная». По требованию Польши СССР должен был убрать с этикеток слово «водка».

Когда стало ясно, что поляки не шутят, а Международный арбитражный суд ждет доказательств, советские историки углубились в летописи. Вскоре в архивах Кремля был обнаружен древний документ согласно тексту, которого первый рецепт русской водки появился на свет в 1439 году. Его составил монах Чудова монастыря, располагавшегося в Московском Кремле по имени Исидор.

Данный документ полностью удовлетворил Международный арбитражный суд. Поскольку Польша аналогичных подтвержденных древними летописями доказательств, предоставить не смогла, право производить напиток под названием водка был закреплен за Советским Союзом. При этом наша страна благородно не стала запрещать другим странам мира производить данный крепкий напиток под названием водка.