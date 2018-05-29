«Союз нам не родина»: самые громкие побеги из СССР

В СССР уверяли, что для жизни страны лучше не найти, однако встречались те, кому ради побега за рубеж приходилось угонять самолеты или добираться туда вплавь. Ниже мы расскажем о самых громких или странных случаях, связанных с «оттоком» советских граждан.

Станислав Курилов

Океанолог и писатель трудился во Владивостоке, но мечтал выбираться в командировки за рубеж, однако власти СССР ему в этом отказывали, в том числе и из-за того, что за границей у инструктора имелись родственники. В 1974 году Курилов спрыгнул с круизного лайнера и преодолел вплавь порядка 100 км, достигнув принадлежащего Филиппинам острова Сиаргао. Когда история получила огласку в СМИ, бывшего жителя Союза депортировали на просторы Канады, где он открыл свою пиццерию, продолжая заниматься любимым делом. После свадьбы мужчина переехал в Израиль, скончавшись 1998 в процессе водолазных работ. В СССР, между тем, за измену Родине Курилова заочно приговорили к десяти годам.

Александр Могильный

Известный хоккеист из СССР бежал перед его развалом, в 1989 году. После победного для Союза матча в рамках ЧМ в Стокгольме спортсмен вышел из отеля и запросил у США убежища. Уже в Штатах Могильный начал играть в составе «Баффало Сейбрз», отмечая, что никогда о своем решении не сожалел, ведь в Москве, несмотря на все заслуги, был нищим.

Светлана Аллилуева

В 1966 покинуть СССР поспешила дочь Иосифа Сталина, которая в декабре прибыла на территорию Индии, сопровождая гражданского супруга Браджеша Сингха. Уже там она обратилась в американское посольства, прося предоставить ей политическое убежище. Впоследствии Аллилуева перебралась в Штаты, где выпустила книгу, посвященную воспоминаниям о жизни в Союзе и отце.

Игорь Иванов

Советский шахматист осуществил побег в 1980 году, когда находился на Кубе в рамках международного турнира. Иванову удалось оторваться от сопровождавшего его агента КГБ, когда самолет, следовавший в Союз, должен был провести дозаправку в Канаде. Сумев выбежать на взлетно-посадочную полосу, шахматист попросил убежища. Остановился Иванов в Монреале, после чего неоднократно представлял новую Родину на турнирах и завоевывал первые места. В 1990-х перебрался в США, но сохранил при этом и канадское гражданство, работая тренером.

Летчики

Осенью 1948 года Петр Пирогов в компании своего товарища Анатолия Барсова посредством принадлежащего ВВС СССР Ту-2 перелетели а Австрию, попросив политубежища у оккупационных властей США. Пирогов быстро прижился на новом месте, взялся за книгу и организовывал лекции, а затем работал в американских ВВС. Барсова ожидала более печальная судьба, поскольку он долго искал работу, а затем начал пить от понимания, что никому не нужен. В СССР в случае возвращения ему обещали обеспечить амнистию, однако спустя полгода после приезда на Родину он был расстрелян.

Дайна Палена

Весной проходившее вблизи Нью-Йорка рыболовное судно из СССР подало сигнал бедствия, ведь одной из официанток, трудившихся на корабле, стало плохо. В американской больнице, стало известно, что уроженка Латвии ради того, чтобы оказаться в Штатах, приняла дозу серьезных лекарств, рискуя жизнью в надежде попросить о политубежище. Его она получила спустя 18 дней.

Виктор Беленко

В 1976 советский пилот приземлил бомбардировщик на территории Японии, чтобы запросить у США политическое убежище. До случившегося он часто жаловался, что в Штатах летчикам живется лучше, у них выше доход и график менее загружен. Разрешение Беленко выписал непосредственно президент США, а в СССР его заочно приговорили к расстрелу.]]>