Абсурдные, но реальные исторические факты

Наверняка многие из вас слышали что-то настолько невероятное и нелогичное, что, кроме как чушью, это по-другому назвать было никак нельзя. Оказывается, в нашей истории таких примеров полным-полно.

Итак, представляем 20 фактов из истории, которые кажутся абсолютным маразмом, но тем не менее это всё происходило на самом деле.

В XIX веке в США и Великобритании был популярен успокаивающий сироп миссис Уинслоу для детей, который считался незаменимым помощником для мам и нянь. Он помогал при любой боли, потому что в его состав входили морфин и нашатырный спирт. Конечно, какой ребенок не успокоится, если ему дать такой сироп.

В 1950-х годах табачные компании рекламировали сигареты как продукцию, полезную для здоровья.

В Средневековье около 600 тысяч человек стали жертвами обвинений в колдовстве. Такие обвинения в те времена было очень трудно доказать или опровергнуть.

Опять же в Средневековье осужденные в преступлении подвергались ордалиям («Божий суд», или испытание водой и огнем). В одном из вариантов испытания осужденный должен был опустить руку в кипящую воду — если рука оставалась необожженной, это означало, что Бог защитил человека, и его отпускали.

Небезызвестный римский император Калигула так сильно любил своего коня Инцитата, что сделал его сначала гражданином Рима, а затем и сенатором.

Мексиканский генерал Лопес де Санта-Анна, становившийся, кстати, 11 раз президентом Мексики, с большой помпой похоронил собственную ногу, которую ампутировали из-за ранения.

В США в 1917 году Маргарет Сэнгер была арестована и отправлена в тюрьму за открытие первой в мире клиники по регулированию рождаемости.

Кстати, о контрацепции. В Канаде в XVI веке люди пили настойки в качестве противозачаточных мер. Одним из ингредиентов таких зелий были тестикулы бобра.

В США в колониальный период женщинам не давали никаких обезболивающих во время родов. Считалось, что боль при деторождении — это наказание за грех первой женщины Евы.

Папа римский Григорий IX верил, что кошки — это порождение дьявола, и их истребляли. В результате численность крыс настолько возросла, что вспыхнула бубонная чума, которая погубила 100 миллионов человек.

В XIII веке около 30 тысяч детей и подростков участвовали в так называемом Крестовом походе детей, потому что люди верили, что безоружных детей Бог защитит. Большинство из них погибли в пути, остальные попали в рабство.

В Древнем Египте слуг фараонов обмазывали медом, чтобы мухи не беспокоили самих правителей.

Компания Nintendo была основана в 1889 году. Она выпускала игральные карты, которые рисовали вручную.

В XIX веке зубные протезы делали из зубов погибших солдат.

Во Франции во время выхода на экраны первого фильма «Звездные войны» все еще казнили людей на гильотине. Именно в 1977 году состоялась последняя казнь через отсечение головы гильотиной.

Первобытные жители Британии использовали черепа в качестве чашек.

В XIX веке многие люди боялись быть похороненными заживо. Вплоть до 1934 года некоторые компании производили специальные безопасные гробы, оборудованные средствами для спасения. Например, к покойному в гробу привязывали веревку, соединенную с колоколом на поверхности.

В период с 1909 по 1970 год австралийское правительство забирало родных детей из семей аборигенов и помещало в приемные. Детей заставляли забывать о своем происхождении.

Дикая флора и фауна Саудовской Аравии уникальна. Однако некоторых представителей животного мира в страну привозят. Например, всех верблюдов Саудовская Аравия получает из Австралии.

Колумбиец Педро Лопес входит в Книгу рекордов Гиннесса как самый жестокий маньяк. Он был признан виновным в убийстве 110 девочек в 1983 году. Также известный как Монстр Анд, он сознался в убийстве в общей сложности 300 человек.

Был осужден на 20 лет, переведен в психиатрическую больницу, так как был признан невменяемым, и отпущен на свободу в 1998 году за хорошее поведение и сотрудничество с полицией. На данный момент его местонахождение неизвестно.