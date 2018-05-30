«Годы насилий и грабежей»

Владислав Назаров. Мало кто у нас в стране помнит, что на 2018 год приходится не только столетний «юбилей» начала Гражданской войны XX века, но и 400-летие окончания Смутного времени — тяжелейшего системного кризиса и первой полномасштабной гражданской войны в истории России. Был ли Лжедмитрий I предшественником Петра I? Почему русским царем могли избрать польского королевича или шведского принца? Снабжали ли англичанине деньгами ополчение Минина и Пожарского? Как в начале XVII века самоорганизация общества и местное самоуправление спасли Россию от полной катастрофы? Обо всем этом «Ленте.ру» рассказал старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН

Наследие Ивана Грозного

«Лента.ру»: Почему вы считаете Смуту начала XVII века первой гражданской войной в России?

Назаров: Потому что с октября 1604 года или с февраля 1605-го по декабрь 1618 года в России постоянно и одномоментно сосуществовали два военно-политических центра, ведущих ожесточенную вооруженную борьбу за верховную власть в стране. С конца 1609 года таких центров было не менее трех, а в 1611-1613 годах порой и четыре. Даже после избрания царем Михаила Романова в феврале 1613 года Речь Посполитая и Швеция продолжали претендовать на московский престол как военными действиями, так и дипломатическим давлением.

Смута расколола все слои и все группы тогдашнего российского общества, хотя и в разной степени применительно к различным его частям и регионам. Термин «гражданская война» касательно событий Смуты начала XVII века впервые применил замечательный историк Александр Станиславский в своей монографии 1990 года «Гражданская война в России XVII в. Казачество на переломе истории». До него в советской историографии обычно говорили о сложном сочетании крестьянской войны с иностранной интервенцией.

Что стало причиной такого ожесточенного противостояния?

Следует различать фундаментальные причины и ситуативные факторы. К первым относятся накопившиеся за полвека противоречия в стране и обществе. Их до крайности обострили опричнина Ивана Грозного и неудачная Ливонская война. Например, только во время опричнины налоговый гнет на тяглые слои населения вырос в полтора-два раза.

В конце 1570-1580-х годов фиксируется первое за сто лет масштабное запустение. Этому способствовали климатические перемены общеевропейского характера. Отсюда — активная политика на южном направлении (там изменения климата сказывались не столь губительно) в правлении Федора Ивановича и Бориса Годунова . Но эта широкая колонизация требовала как больших людских ресурсов (и еще больше финансов), так и учета местных особенностей.

Вы говорите об освоении Россией территорий между Окой и Доном?

Точнее, и Доном (с его правыми притоками), и левыми притоками Днепра. То, что сейчас называют Центрально-Черноземным районом, где в течение последних полутора десятилетий XVI века построили более 20 русских городов. Но не только там. Активно обустраивалось и западное порубежье России. Например, кирпич на строительство мощной Смоленской крепости везли из сел Нижегородского уезда. Все это требовало колоссальной концентрации всех имеющихся ресурсов государства, что еще больше усиливало напряжение в обществе.

Наверняка были и другие причины Смуты?

К тому же резко усилились противоречия внутри политического класса страны. Возвышение Бориса Годунова в период царствования Федора Ивановича периодически вызывало конфликты и даже заговоры в правящей элите. Благодаря временной ее консолидации он стал первым избранным царем в истории нашей страны, но это не гарантировало его устойчивого правления. В глазах многих современников избранный царь не обладал легитимностью наследственного монарха.

И все эти противоречия до крайности обострил Великий голод 1601-1603 годов, вызванный очень неудачным стечением природно-климатических обстоятельств. Сочетание всех этих факторов и стало фундаментом будущей гражданской войны. Как обычно бывает в таких случаях, небольшое улучшение ситуации зимой 1603-1604 годов лишь усилило брожение в обществе и взорвало его.

Реформатор Лжедмитрий

Началом Смуты считается поход Лжедмитрия I, о котором часто говорят, что еще за сто лет до Петра I он неудачно попытался провести в России вестернизацию. Так ли это?

Вестернизация — это крайне неудачный термин и для эпохи Петра I, и тем более для времени Лжедмитрия I (в отечественной историографии его иногда называют Дмитрием Самозванцем — прим. «Ленты.ру»). Он просто не раскрывает суть происходивших тогда событий.

Хорошо, не «вестернизация», а «европеизация».

Это определение получше, хотя и ненамного. Надо понимать, что Россия сотни лет жила в тесном политическом, экономическом и культурном контакте со всеми своими соседями: с возникшими после распада Золотой Орды ханствами, с Великим княжеством Литовским, с Польшей (после 1569 года — Речью Посполитой), Данией, Швецией и Османской империей. В процессе этого непрерывного общения неизбежно возникали взаимовлияния соседних государств друг на друга. И, кстати, естественной частью этого общения были войны, разнообразные по длительности, по характеру военных действий, по мотивам и причинам возникновения (территориальным, экономическим, политическим, геополитическим).

И в этом контексте кто такой Лжедмитрий I? Это выходец из среднего слоя старомосковского служилого дворянства, сын стрелецкого сотника.

Вы считаете, что это все-таки был Григорий Отрепьев?

Конечно. Став сиротой после гибели отца в пьяной драке, он пошел служить одному из бояр Романовых. Когда в 1600 году по приказу Годунова их всех арестовали, обвинили в заговоре и сослали, Отрепьев вынужденно принял постриг, побывал в нескольких монастырях и довольно быстро попал в окружение патриарха Иова.

Каким образом молодой монах так быстро сделал карьеру?

Сейчас об этом можно только гадать, но он, несомненно, обладал обширной начитанностью, острым умом, емкой памятью и почти гениальным умением приспособиться к любой ситуации. Сбежав в Речь Посполитую и объявив себя чудесно спасшимся царевичем Дмитрием, Отрепьев за считанные месяцы прошел через очень разные по статусу и по конфессии круги знати. Он, кстати, установил контакты и с запорожскими казаками.

В конце своего «польского путешествия» Самозванец наобещал своим благодетелям все, чего они хотели. Польскому королю он посулил передачу пограничных областей России и участие в войне против Швеции, будущему тестю Юрию Мнишеку и его 16-летней дочери Марине — богатое приданое за счет кремлевской казны и обширные земельные владения с широкими правами, римскому папе — введение католичества в России и участие в союзе против Турции. Однако ничего из этого Самозванец, оказавшись в Кремле, не выполнил. Он исполнил лишь обязательства перед тестем, да и то не в полной мере.

Крах Дмитрия Самозванца

Я хотел бы вернуться к вопросу европеизации.

Я к этому и подвожу. Когда Отрепьев стал русским царем под именем Дмитрий Иванович, никакого целостного проекта преобразований у него не было. Но сама логика развития событий, благодаря которым он оказался в Кремле, подталкивала его на проведение некоторых реформ. Например, он собирался учредить выборные институты для служилого уездного дворянства.

Лжедмитрий I хотел созвать выборных представителей от дворян всех пятин Новгородской земли для обсуждения насущных проблем. Но это не было полным новшеством для тогдашней России — к тому времени в ней уже десятилетия существовала система органов местного самоуправления, которая в итоге и помогла стране выбраться из Смуты.

Многое из планов Самозванца было развитием ранее существующих тенденций. Лжедмитрий I действительно планировал ввести новый свод законов, но основой для него должны были стать Судебник 1550 года и последующие узаконения, особенно принятые в 1550-х — начале 1560-х годов. Поэтому решайте сами, можно ли все это назвать европеизацией. Да, он обещал основать в России университет — и, возможно, он бы появился в Москве на полтора столетия раньше, если бы Лжедмитрий I царствовал и дальше.

Почему он потерпел крах?

Лжедмитрий I не имел реальной опоры в правящей элите России. Высокородная титулованная и нетитулованная знать Москвы его в итоге не приняла. Окружение самозванца было двусоставным: с одной стороны, немногие сторонники из числа московской аристократии вроде Петра Басманова и целый ряд значимых московских дьяков, с другой — пришедшие с ним из Речи Посполитой представители польско-литовской шляхты, преимущественно протестантской.

Складывается впечатление, что его преемник Василий Шуйский был успешным придворным интриганом, но неудачливым царем. Почему ему не удалось укрепиться на троне и после его прихода к власти начался второй этап Смуты?

По той же самой причине, почему это не удалось его предшественнику Лжедмитрию I. У Шуйского было немало влиятельных врагов среди титулованной знати. Тем более что он считался «выкрикнутым царем» — то есть избранным на поспешно собранном Земском соборе. Поэтому его легитимность была более сомнительной, чем у Бориса Годунова. Конечно, Василий Шуйский имел определенный авторитет в боярской думе, но он во многом был обусловлен не личными достижениями, а заслугами трех поколений его предков.

Но главное в другом. На первые полтора года его правления пришелся пик военно-политического и социального противостояния внутри России. Интриганом же Шуйский тоже был не особенно удачливым, что при Федоре Ивановиче, что при Годунове. Единственная интрига, которая ему реально удалась, — это свержение Лжедмитрия I, после чего он сам стал русским царем, но в этом Шуйскому немало поспособствовал сам Самозванец.

Чем?

Размахом свадебных тождеств в столице с участием поляков (их насилие над москвичами привело к восстанию) и замыслом похода на Крым, что оттолкнуло от него уездных дворян.

Царь-пленник

Почему Шуйский оказался слабым царем, и трон под ним постоянно шатался?

Южные регионы страны сразу не признали его как законного государя, для них он был боярским узурпатором. Тем более что свергнутый им Лжедмитрий I совсем недавно на 10 лет освободил южные уезды от уплаты налогов. Позже в повиновении Шуйскому отказали многие города и уезды Среднего Поволжья и некоторые другие территории. Не воспринимали его как царя.

Как вы считаете, Михаила Скопина-Шуйского, молодого талантливого полководца и родственника царя Василия, на самом деле отравили?

Думаю, да. Скорее всего, это действительно сделала Екатерина Шуйская, жена царского брата Дмитрия и дочь небезызвестного Малюты Скуратова

Скопин-Шуйский представлял для него реальную угрозу в борьбе за власть?

Конечно. В отличие от своего племянника, Дмитрий Шуйский как военачальник был абсолютно бездарен, но хотел стать наследником престола после смерти своего брата (в позднем браке царя Василия родилась только дочь), а популярный в народе Михаил Васильевич в этом ему мог помешать. Когда после победной кампании лета-осени 1609 года Скопин взял Александрову слободу, давнюю резиденцию московских царей (ныне — город Александров Владимирской области — прим. «Ленты.ру»), туда прибыли посланцы Прокопия Ляпунова.

Это кто?

В то время — это рязанский воевода, а в недалеком будущем он станет лидером Первого ополчения.

И вот представители Ляпунова предложили Михаилу Васильевичу самому вступить на московский престол вместо царя Василия Шуйского. Однако Скопин-Шуйский от этого отказался, о чем он лично сообщил царю, что стало известно его брату Дмитрию. А когда войско Скопина-Шуйского сняло осаду Москвы тушинскими отрядами в марте 1610 года и Михаила Васильевича торжественно встретили ликующие толпы жителей столицы, его участь была предрешена.

Василий Шуйский стал единственным правителем в истории России, оказавшимся во вражеском плену. Вы согласны, что после свержения (или как тогда говорили — «сведения») с престола в польской неволе, он вел себя более достойно, чем раньше?

Это совсем разные ситуации, но в плену он действительно вел себя достойно.

Поляки его бесчестили в плену?

Нет, его не бесчестили, но было два случая, когда Сигизмунд III в различных церемониях использовал братьев Шуйских против их воли в качестве живых символов своего военного триумфа. Сначала бывшего русского царя специально провели через всю королевскую ставку под Смоленском, а потом поляки устроили пышное торжество в королевском дворце в Варшаве. Они привели на это действо облаченного в царские одежды Василия Шуйского, но он вел себя безупречно.

Это когда его заставляли поклониться польскому королю?

Да, но, насколько я знаю, он этого так и не сделал, вопреки всем позднейшим утверждениям польской стороны. Хотя все это вообще несущественно в ситуации гражданской войны в России.

Отмечу попутно еще одну важную особенность Смуты. Она была пропитана пропагандой во всех ее тогдашних видах: от «подметных» грамот и объемных царских посланий, публично зачитываемых вслух, до действий, рассчитанных на визуальное восприятие с последующим отражением в письменных текстах. Случай с Шуйскими из их числа. Все это было органичной частью деятельности всех противоборствующих лагерей.

Да, тем более что поляки не брали Шуйского в плен, его им выдали русские.

При этом гетман Жолкевский обманул московских переговорщиков, которым пообещал не отправлять бывшего русского царя в Польшу.

Планы польского короля

Некоторые историки считают, что победа королевского войска во главе с гетманом Жолкевским в битве при Клушине в 1610 году на какой-то момент привела к кратковременному краху российской государственности. Это так?

Был крах правления Шуйского, но не крах государственности. Боярская дума в Москве функционировала, другие государственные институты центральной исполнительной власти тоже действовали. Первое и Второе ополчения также следует считать временными и особыми формами совместной деятельности представительных институтов и исполнительной власти.

Когда Василия Шуйского после поражения при Клушине «свели» с престола и пригласили на царство сына польского короля Владислава, это могло привести к утрате независимости России?

Нет, если исходить из предварительных условий договора между Жолкевским и боярской думой. Кстати, в составе русской делегации на переговорах с поляками об условиях приглашения на царство королевича Владислава были не только бояре, но и находившиеся в Москве представители всех других чиновных групп государева двора и уездных дворян.

Но король Сигизмунд III потом пытался дезавуировать этот договор.

Это случилось позже, но сначала он принял предварительные условия соглашения. Они предусматривали резкое ограничение самодержавной власти будущего русского царя, принятие королевичем Владиславом на границе православия и сохранение государственно-политического устройства России при усилении роли боярской думы и других представительных институтов. Например, новый государь не мог самостоятельно изменить законы без их одобрения. О какой реальной утрате независимости тут можно говорить?

То, что русским царем мог стать сын польского короля.

Приглашение иноземного монарха было обычной практикой того времени. Сам Сигизмунд III был сыном шведского короля Юхана III, его избрали на сейме после смерти Стефана Батория, который вообще был воеводой из Трансильвании. Иван Грозный дважды был реальным кандидатом на место короля Речи Посполитой, его сын Федор Иванович тоже одно время значился в числе претендентов на польский трон.

Разве дальнейшее поведение Сигизмунда III не свидетельствует о том, что он сам стремился стать русским царем?

Это одно из предположений, бытовавших в то время и существующих в современной историографии. Вряд ли это было так, поскольку главной целью Сигизмунда III был шведский трон. Он мечтал объединить под своей властью Швецию и Речь Посполитую. И вообще, польско-шведские войны из-за Прибалтики и династических планов Сигизмунда в конце XVI — начале XVII веков были константой в Восточной Европе.

Положение Сигизмунда в Польше и так было довольно шатким, и далеко не вся шляхта поддерживала его планы. Не зря с 1613 по 1617 год сейм несколько раз отказывал королю в деньгах для нового похода на Москву. Сигизмунд действительно попытался взять под свой контроль распоряжения, отдаваемые думой из Москвы от имени Владислава, но продолжалось это недолго: с ноября 1610-го по апрель 1611 года.

Кандидаты на Кремль

Почему вариант с приглашением Владислава на русский престол так и не осуществился?

В ситуации последних четырех месяцев 1610 года актуальными были три обстоятельства: быстрейший приезд юного Владислава (ему было немногим больше 15 лет) в Россию, его переход в православие прямо на границе и вывод войск Речи Посполитой — то есть прекращение осады Смоленска.

Первые два пункта не встретили принципиального неприятия со стороны многих сенаторов и представителей польско-литовской шляхты, но тут резко воспротивился король Сигизмунд III. Для него именно возраст королевича был и поводом, и причиной нарушить предварительное соглашение. Неприемлем был для него пункт о переходе сына в православие. Он был фанатичным католиком, и его конфликт с протестантской Швецией имел в том числе и религиозную подоплеку.

В отечественной историографии призвание Семибоярщиной на русский трон королевича Владислава и ее согласие на размещение в Кремле польского гарнизона Жолкевского принято считать предательством национальных интересов России. Вы с этим согласны?

Дело не в Семибоярщине. Я уже говорил, что решение о приглашении Владислава было поддержано не только боярами, но и всеми чинами двора, дворянами, горожанами и духовными лицами Москвы. Отчасти оно было вызвано угрозой со стороны войска Лжедмитрия II, подошедшего к столице из Калуги.

Поэтому для московской знати, служилого дворянства и верхушки горожан такой выбор считался приемлемым. К тому же последние месяцы 1610 года целый ряд городов и территорий присягнул Владиславу. Я перечислял те условия, которыми обуславливалось приглашение Владислава. Где тут предательство национальных интересов России? Разве было бы лучше, если бы в Кремле воцарился второй самозванец — «тушинский вор» Лжедмитрий II?

Но разве в итоге московские бояре не стали заложниками польского гарнизона? Вы согласны с утверждением историка Сергея Платонова о том, что после этого «в Москву водворилась военная диктатура польских вождей»?

Если говорить о самой Москве и ее окрестностях, то согласен. Но это был лишь краткий эпизод в истории 15-летней Смуты, продолжавшийся несколько месяцев в конце 1610-го — начале 1611 годов. Мартовское восстание 1611 года в Москве и формирование Первого ополчения во главе с Ляпуновым принципиально изменили ситуацию.

Был еще вариант с приглашением на русский трон принца Карла Филиппа, сына шведского короля Карла IX. Он имел шанс стать русским царем?

Имел, как и Владислав, но такой шанс был явно невелик. Первый раз приглашение на русский трон Густава Адольфа, старшего сына шведского короля, было одобрено приговором Первого ополчения летом 1611 года после взятия Смоленска польским королем Сигизмундом III. Условия его воцарения были в принципе такие же, как ранее для Владислава. Однако в конце 1611 года Густав Адольф взошел на шведский трон вместо умершего в октябре того же года отца Карла IX.

Спустя месяц после падения Смоленска шведы неожиданно захватили Новгород. После этого с 1611 по 1617 год, когда был заключен Столбовский мир, Новгородская земля представляла собой особое политическое образование под протекторатом Швеции. В 1612 году новгородцы направили делегацию в Ярославль, где тогда находилось Второе ополчение во главе с князем Дмитрием Пожарским , с предложением избрать русским царем Карла Филиппа, младшего брата нового шведского короля.

Однако до освобождения Москвы от поляков решение об этом было отложено. К тому же королевич так и не добрался до России, хотя бы даже до Новгорода. И не забудем — шведские войска активно вели военные действия на русской территории.

Казаки-разбойники и спонсоры-англичане

Историк Татьяна Таирова-Яковлева в интервью «Ленте.ру» упоминала, что самое активное участие в русской Смуте принимали украинские казаки.

Соглашусь с ее мнением. Причем их участие продолжалось на всем протяжении Смуты. Правда, то были отдельные отряды, не слишком многочисленные. Ведь главные военные усилия запорожцев в 1605-1610 годах были на юге — знаменитые морские походы на «чайках» против флота и крепостей Османской империи.

Все поменялось летом-осенью 1618 года: большая армия запорожцев и реестровых казаков (до 20 тысяч человек) приняла участие в походе Владислава на Москву и ее осаде, южные уезды России подверглись почти тотальному разорению. Этот поход был щедро оплачен польским королем, а социальный статус казачества в Речи Посполитой заметно укрепился.

Но когда в 1604 году Лжедмитрий I вошел в пределы России, его до самой Москвы сопровождал отряд запорожских казаков. Еще они активно участвовали в восстании Болотникова, которое в социальном плане вообще было пиком всей Смуты. На Москву тогда надвигались две армии — ополчение Сумбулова, Ляпунова и Пашкова (где главной силой были дворяне) и войско Болотникова, где было много различных по статусу и происхождению казачьих отрядов, городских и уездных ополчений.

В последние годы некоторые исследователи пишут, что второй этап Смуты — это «отчаянная борьба за власть и имущественные права между польско-литовской и англо-шведской партиями (первую представляли Лжедмитрии, вторую — Василий Шуйский и новгородская знать)». Какое отношение такая трактовка имеет к действительности?

Это из области мифов, навеянных современной политической конъюнктурой. На самом деле так часто бывает, когда во внутренний кризис государства постепенно втягиваются его соседи. Когда в советское время писали о «польско-шведской интервенции» — это тоже нонсенс, поскольку обе страны тогда были злейшими врагами и непримиримыми соперниками в Восточной Европе. Термин «интервенция» применительно к событиям Смуты был позаимствован советскими историками из истории нашей Гражданской войны начала XX века. Я считаю, что такая политизация истории абсолютно неприемлема.

Иногда пишут, что ополчение Минина и Пожарского финансировали англичане, в частности, английская «Московская компания». Правда ли это?

Второму ополчению помогали не только представители английской «Московской компании», имевшей подворья в Москве, Ярославле, Вологде и Архангельске, но и другие иностранные купцы. Хотя, конечно, больше всего средств собрали русские торговые люди. Никакой заметной роли в организации Второго ополчения английские деньги не сыграли.

Зачем англичанам это было нужно?

Воцарение сына польского короля в Москве было для них не самым желательным вариантом развития событий. Когда в России заканчивалась Смута, в Европе почти синхронно началась Тридцатилетняя война, в которой Англия и Польша оказались в противоборствующих коалициях. Но я хочу подчеркнуть, что непосредственными участниками Смуты находившиеся в России англичане никогда не были.

Иногда пишут, что англичане во время Смуты хотели захватить Русский Север.

Документ с подобными планами действительно существует. Но его автором был небезызвестный французский наемник капитан Жак Маржерет, служивший императору, затем Годунову и Лжедмитрию I, а позже польскому королю Сигизмунду III во время его вторжения в Россию.

Потом из Европы он неудачно предлагал свои услуги Второму ополчению, а затем где-то летом-осенью 1613 года направил свой план английскому королю, рассчитывая самому его реализовать. Потом Маржерет послужил и польско-литовским магнатам Радзивиллам, и шведскому королю Густаву Адольфу.

Еще пишут, что английский король Яков Стюарт якобы предлагал Пожарскому военную помощь.

В первый раз об этом слышу. Для этого нужно было отправить в Россию посла, но его тогда здесь не было.

Смутный праздник единства

Почему Второе ополчение во главе с Мининым и Пожарским в 1612 году из Нижнего Новгорода не сразу двинулось на Москву, а на несколько месяцев остановилось в Ярославле, ставшем альтернативным центром верховной власти в стране?

Поначалу Второе ополчение собиралось идти прямо на Москву. Но тут до Нижнего Новгорода дошли вести, что лидеры Первого ополчения присягнули Лжедмитрию III, «псковскому вору» Сидорке. Потом они отказались от присяги и отправили в Ярославль к Пожарскому покаянную делегацию, но было уже поздно.

В марте 1612 года Второе ополчение по волжскому льду пришло в Ярославль, где вокруг него постепенно объединились почти все силы, противостоящие войскам Сигизмунда IIII. Соединение оставшихся под Москвой отрядов Первого ополчения с силами Второго ополчения произошло в сентябре 1612 года благодаря победе в августе над корпусом литовского гетмана Ходкевича.

Что именно случилось в Москве 4 ноября 1612 года? Эта дата в современной России отмечается как День народного единства.

Если говорить коротко, то в этот день вообще ничего не случилось. В свое время я трижды подробно объяснял (тут, тут и тут — прим. «Ленты.ру»), откуда взялась эта дата. То событие (освобождение Китай-города), которое, по мнению современных политтехнологов и депутатов Думы, стало символом народного единства, на самом деле случилось 1 ноября 1612 года.

Почему в 1613 году царем избрали именно Михаила Романова, хотя были более влиятельные претенденты?

Никаких других серьезных претендентов не было, кроме разве что дальнего родственника московских Рюриковичей и бывшего главы Семибоярщины князя Федора Мстиславского , но тот был старым и бездетным. К тому же он и не помышлял стать царем.

А Дмитрий Пожарский или Дмитрий Трубецкой?

Род Пожарских был незначительным, поэтому князь Дмитрий всерьез не мог ни на что рассчитывать, а Трубецкой (из Гедиминовичей, династии великих князей Литовских) не пользовался большим авторитетом и доверием из-за своих действий в Смуту. Хотя он вел активную предвыборную кампанию — поил на своем дворе в Москве казаков, истратив на это 40 тысяч рублей.

Польский королевич?

Формальным предлогом был отказ от принятия православия. Отягчающим обстоятельством для Владислава стало поведение его отца Сигизмунда III. После захвата Смоленска он в конце 1612 года предпринял новый поход на Москву. Однако польский король дошел лишь до Волоколамска, а потом из-за отсутствия денег вынужден был повернуть обратно.

Шведский королевич?

Главным инициатором его приглашения в 1611 году был один из лидеров Первого ополчения Прокопий Ляпунов. После его убийства казаками в июле 1611 года других серьезных и влиятельных сторонников «шведского варианта» не осталось. Некоторые историки полагают, что к кандидатуре Карла Филиппа склонялся князь Пожарский, но я так не считаю. Не в пользу Карла Филиппа было и то, что в 1611 году шведы захватили Новгород и продолжили военные действия позже — в 1615 году Густав Адольф попытался захватить Псков.

Недолгая жизнь Ивана Воренка

Но почему именно Михаил Романов всех устроил?

Решающую роль в его избрании сыграли казаки, под давлением которых Земский собор (в том числе члены боярской думы) остановился на его кандидатуре. Во-первых, он считался родственником династии московских Рюриковичей. Во-вторых, 15-летний Михаил имел безупречную репутацию — в силу возраста он никак не запятнал себя во время Смуты, чем выгодно отличался от других претендентов. В-третьих, Романовы были влиятельной фамилией, брачными и родственными отношениями связанной со многими знатными родами.

А почему казаки его поддержали?

Тут все просто: казакам был нужен царь, который платил бы им жалованье. Тут вот что важно. Именно в Смуту вольное казачество постепенно сформировалось как социальное и политическое явление. Причем это было на основной территории России, а не на Дону, Яике или Нижней Волге. Оно было неустойчивым и впитывало в себя все низовые слои общества (холопов, крестьян, горожан) с постоянно растущим трендом на самоопределение.

Казаки надеялись стать главной военной силой государства вместе с дворянами или даже вместо них. Да и весь последний этап (1613-1618 годов) гражданской войны начала XVII века был связан именно с казачьими восстаниями. Это движение во главе с Заруцким в 1612-1614 годах, восстание Баловня в 1614-1615 годах, «круговой» поход отрядов Лисовского в 1615 году, выступления «великих» казачьих войск (в том числе Заугорского) в 1616-1618 годах, так называемая Вязниковская (Владимирская) казачья республика летом-осенью 1618 года.

Почему вы считаете датой окончания Смуты именно 1618 год, а не 1613-й, когда царем избрали Михаила Романова?

Потому что в ноябре 1618 года московское правительство достигло соглашения с казаками Вязниковской республики, а в декабре того же года после похода на Москву польского королевича Владислава и разорительного набега запорожского гетмана Сагайдачного подписало Деулинское перемирие с Речью Посполитой. По нему Россия утратила большие территории на западе и юго-западе страны, а Владислав не отказывался от своих претензий на русский престол.

Годом ранее на невыгодных для России условиях был заключен Столбовский мир со Швецией. И только после этого началось медленное восстановление страны, разоренной пятнадцатилетней гражданской войной.

Вы упомянули о движении Заруцкого на заключительном этапе Смуты. Понятно, за что его посадили на кол, но можно ли было обойтись без казни трехлетнего ребенка? Я имею в виду повешение в 1614 году Ивана Воренка, сына Марины Мнишек от Лжедмитрия II.

Нельзя подходить с мерками нашей эпохи к жизни людей XVI-XVII веков. В то время цена жизни человека, тем более ребенка, была ничтожной. Например, убийство в пьяной драке в кабаке считалось заурядным событием. Для Романовых, чья власть даже в Москве была крайне неустойчивой, Иван Воренок был не просто трехлетним ребенком, а прежде всего опасным претендентом на престол, поэтому в той ситуации они вряд ли могли обойтись без его устранения.

Прелюдия «бунташного» века

Насколько я понимаю, преодолению Смуты очень помогла низовая самоорганизация людей, пока центральная власть в России была парализована. Почему русское общество, объединившись в борьбе за сохранение страны, после избрания царя самоустранилось от участия в управлении государством? Почему представительные институты, фактически спасшие Россию в Смуту, не получили после нее дальнейшего развития?

Это действительно так. Вплоть до 1861 года Россия не знала такого всплеска деятельности представительных институтов локального, регионального и общегосударственного уровней, как в годы Смуты. Но когда она закончилась, общество прежде всего озаботилось повседневными заботами, а управлением страной снова занялась политическая элита — правда, сильно изменившаяся по фамильно-родовому составу. Но с 1613-го по 1618 год в Москве регулярно заседали Земские соборы для решения насущных проблем государства, в первую очередь финансовых.

Эта практика продолжилась и позже, хоть и не столь регулярно и не в таком масштабе. В середине XVII века Земские соборы созывались для принятия Соборного уложения в 1649 году после Соляного бунта, о присоединении Украины в 1653 году и других важных вопросов. В России XVII века представительские институты активизировались, как правило, по какому-то конкретному (чаще всего критическому) поводу.

Какие последствия для России имела пятнадцатилетняя Смута?

Просто катастрофические. Страна была полностью разорена и отброшена назад на несколько десятилетий. Большинство регионов, особенно центральные, южные и западные уезды, пришли почти в полное запустение. В России случился масштабный демографический кризис. Относительное экономическое восстановление началось лишь в середине третьей четверти XVII века. Одним из результатов Смуты стало усиление крепостнических порядков в России. Заметно сократилась внешняя торговля.

Южная граница нашей страны, где ее соседом было опасное разорительными набегами Крымское ханство, более чем на двадцать лет оказалась распахнутой настежь. Долгие годы насилий и грабежей со стороны иноземных войск резко усилили изоляционистские и ксенофобские настроения в русском обществе.

Другим результатом Смуты стало резкое ослабление позиций нашей страны в системе европейских политических и экономических связей, где она надолго оказалась на периферии. Только с середины 1650-х годов Россия стала постепенно восстанавливать свой международный авторитет. Лишь при Петре I был решен балтийский вопрос, который был актуален для нашей страны во второй половине XVI — начале XVII века.

То есть Россия с огромным трудом выбиралась из той ямы, в которой оказалась во время Смуты?

Конечно. Смута открыла столетие, прозванное в отечественной историографии «бунташным». Гражданская война начала XVII века показала, что тяга русского общества к восстановлению государственной самостоятельности и единства сильнее тенденций к распаду. Но цена, уплаченная за сохранение страны, была колоссальной.