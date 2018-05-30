Почему на Руси женщины всегда ходили в платках

Платки не выходят из моды, просто иногда оказываются на ее пике. На Руси покрытая голова была очень важна для женщины, поэтому ношение платка связано с целой традицией. Повязывать платок можно «по-бабьи», «по-купечески» и «по-дворянски».

Павлопосадский платок

Кажется, еще со времен царя Гороха девушки носят павлопосадские платки. Они выглядят настолько исконно-русскими и самобытными, что их происхождение не вызывает сомнений! На самом деле эти яркие цветастые платки появились намного позже: на логотипе павлопосадской мануфактуры обозначен 1795 год. Именно тогда трудолюбивый крестьянин-предприниматель Иваном Лабзиным организовал маленькую платочную фабрику.

Белые ажурные «паутинки» оренбургского платка, которые умещаются в скорлупе гусиного яйца и проходят через обручальное кольцо, действительно восхищают. Впервые об этих изделиях узнали в конце XVII века, когда закрепившиеся на Урале русские, вступили в торговые отношения с местным населением. Но настоящую известность пуховязальный промысел получил в Лондоне после всемирной выставки в 1862 году: в знаменитом «хрустальном дворце» среди многих сотен экспонатов впервые были представлены оренбургские пуховые платки.

Традиция

Женский головной убор служил своеобразной визитной карточкой: семейное положение, сословие хозяйки, достаток семьи обо всем этом можно было узнать, только взглянув на платок.

Так, например, замужние крестьянки завязывали платок под подбородком, «по-бабьи» — концами назад, а дамы высшего света предпочитали воздушные платки-накидки, соответствовавшие их «античным» нарядам.

Кстати, мода носить платки, завязав большой узел под подбородком, пришла в Россию из Германии в ХVІІІ веке., а образ «Алёнушки в платочке», завязанном таким образом, сформировался уже в XX веке.

Вообще платок, как ни странно, появляется в гардеробе русской женщины лишь в XVII веке. Предшественником его был убрус — полотняный для крестьянок, шелковый для знатных особ, кусок расшитой материи. Им покрывали голову, скалывая под подбородком.

Узоры

«Русский платок» — это кропотливый труд талантливых художников, мастеров по ткацкому и красильному делу. В красочных композициях платков можно разглядеть традиции народного искусства: резные узоры наличников домов, вышивки на домотканых полотенцах и рубахах, росписи икон.

Среди простого сословия были популярны холщовые платки с тканым узором по краям, платки, обшитые кумачом и бархатом из шерсти, платки из набивного ситца.

Состоятельными дамами ценилось отсутствие изнаночной стороны (платки одинаково красивы с двух сторон), виртуозность выработки и дорогие материалы.

Изумительной тонкость работы, богатством орнамента и цветовых решений славились елисеевские шали и платки из Воронежской губернии. Самым крупным производителем ситцев и набивных платков был Владимир.

Интересные факты

Выражение «опростоволоситься» имеет давние корние и обозначает: «опозориться, оказаться в невыгодном, неудобном положении». Еще бы, ведь предстать женщине с неприбранными волосами перед кем-то посторонним считалось не вполне приличным, а сорвать убор с ее головы (оставить ее простоволой) было страшным оскорблением.

На Руси уществовала традиция «развязывание ума», когда маленькой девочке дарили юбку и платок. Носить его до определенного возраста было не обязательно, но первый свой платочек из рук отца девочка уже получала. В старину платок был самым желанным подарком.

Парень, ухаживающий за девушкой, муж-крестьянин, возвращающийся с городского базара, крестины, назначенные в дворянской семье — гостинец в виде платочка был знаком любви, заботы, уважения.

По старинному поверью свадебный платок обладал особой магической силой. Он состоял из двух цветов — красного (цвет мужчины) и белый (цвет женщины). Это сочетание означало супружеский союз.