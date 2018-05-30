Существовало ли рабство на Руси

Вопрос о существовании в Древней Руси рабовладельцев кажется не таким простым, каким может показаться на первый взгляд, ведь свидетельств о рабстве в литературных источниках предостаточно. Но почему тогда самые уважаемые историки искренне считают, что рабов и рабства у русских не было?

Рабство было?

О существовании рабов, а следовательно, и рабовладельцев в сочинении «Аль-Алак ан-нафиса» прямо говорит персидский учёный Ахмет Ибн-Даста, живший в X веке, который описывает поселение русов на большом заболоченном острове.

Рассказывает он о том, что предводителем русов является каган, а живут они грабежами и захватом в плен рабов, которых затем отвозят на рынки рабов в города Хазаран и Булкар и там сбывают за деньги.

Перс отмечает, что городов у русов много, «с рабами обращаются хорошо и заботятся о них», правда историк тут же уточняет, что если жрецы приказывают принести богам человеческую жертву, то им не перечат, берут рабов и вешают их на столбах, «пока те не задохнутся».

Весьма подробно об отношении к рабам пишет «Русская правда» — свод законов, который действовал на Руси, начиная с 1016 года: убивший раба человек должен был заплатить его владельцу 5 гривен, а за рабу («робу») — 6 гривен, за княжеского холопа, убитого без вины — платили уже 12 гривен князю. Сам же холоп мог освобождаться от провинности по воле владельца — тогда его хозяин должен был дать за проступок раба «виру» — денежный штраф.

Здесь же говорилось и о различных действиях при побеге холопа, об ответственности господина при различных проступках раба. Здесь же указывалась ответственность людей, которые накормили беглого раба или указали ему путь: они тоже должны были платить рабовладельцу виру в 5 или 6 гривен.

По «Русской правде» рабами на Руси становились не только пленники, но и должники, преступники; мужчины или женщины, выразившие желание жениться или выйти замуж за раба; а в крайней нищете можно было продать в рабство самого себя.

Советский историк Пётр Николаевич Третьяков в своих работах высказывал мнение, что в Древней Руси были и рабы, и рабовладельцы, но указывал, что у славян рабом часто становился член другого племени, либо захваченный на войне пленник; особенно ценились женщины и дети, которые были важной частью добычи. При этом историк уточнял, что рабство в Древней Руси не носило патриархального характера и было частью социально-экономической жизни.

Историк Евгения Ивановна Колычева считает, что рабство на Руси не было необычным, и для него были характерны те же черты, что и для рабовладения в античном мире.

Советский историк Борис Александрович Романов в работе «Люди и нравы Древней Руси» высказывал мнение, что рабство на Руси вообще играло огромную роль и оказывало «разлагающее» воздействие на нравственность населения. По мнению учёного, «свободный муж» на Руси не представлялся без раба, а те, у кого их не было, во что бы то ни стало стремились ими обзавестись.

Романов считал, что уже в XI веке произошла «демократизация» рабовладельцев, то есть им мог быть любой свободный житель Руси, а в XII веке рабами владели чуть ли не все поголовно.

В этих выводах историк опирался на представления советской науки и считал, что с X по XIII века Русь переживала сложный процесс образования классов феодального общества, которое без рабство немыслимо.

Рабства не было

Но отнюдь не все историки разделяли мнение о том, что рабство у древних славян существовало в полной мере, особенно это касается историков XIX века.

Например, профессор Сергей Михайлович Соловьёв считал, что рабства в его античной форме у древних славян не существовало вовсе, так как в нём не было экономической необходимости — славяне не были приучены к роскоши.

Историк указывал, что народы Древней Руси не были чересчур воинственны, то есть пленных у них было немного, а хозяйством и земледелием славяне занимались сами, не передавая эти обязанности женщинам и рабам. Соловьёв к тому же указывал, что большое количество рабов крайне затрудняло передвижение славянских племён в случае нападения врагов.

Его мнение разделял ещё один русский историк — Николай Александрович Рожков, который ссылался в своих исследованиях на византийских авторов. Он тоже высказывал мнение, что рабовладение у славян развито не было, холопов было мало, положение их не было тяжким: обращались с рабами хорошо, и часто отпускали на волю.

Русский историк XIX века Матвей Кузьмич Любавский считал, что рабовладение на Руси распространилось лишь с прибытием в неё варяжских дружин и с образованием больших княжеских дворов, в которые входили «бояре, огнищане, гриди, отроки, детские, княжеские рабы». И если до этого захваченные в битвах враги продавались в другие земли, то с появлением крупных городов они стали оставаться во владениях князей.

Если обратиться к авторам, на которых ссылаются учёные, то узнаем, что, например, византийский полководец Маврикий Стратег писал о славянах, как о свободолюбивых людях, которые предпочтут рабству смерть, а пленников «не держат в рабстве всю жизнь, но ограничивают его определённым сроком, после чего пленник имеет право выкупиться».

Багдадский путешественник Мухаммед Ибн Хаукаль рассказывая о киевлянах (жителях города Куйабы), упоминает о рабах лишь вскользь:«они… вывозят… чёрных соболей, чёрных лисиц и олово и некоторое число рабов».

Об отсутствии распространения рабства у древних славян говорит и тот факт, что на Руси не было специализированных рынков рабов, какие существовали, например, в Булгарии, в Крыму или на Востоке.

Таким образом, истина может лежать где-то посередине. Несомненно, рабовладельцы в Древней Руси были, но явление это не было распространено как в античной Греции, в Римской империи или на Востоке: немногочисленные рабовладельцы заботились о рабах, им позволяли выкупаться и ограничивали время пребывания в рабстве.

Распространение рабской зависимости и увеличение количества владеющих рабами «свободных мужей» произошло уже после XII века в связи с распространением новых экономических отношений, появлением крупных городов и крупных землевладельцев.