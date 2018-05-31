Русские слова, которые попали в другие языки

Во многих языках пласт заимствованных слов обширен. Не составляет исключения и русский — мы ежедневно слышим и употребляем слова, пришедшие из самых разных языков. Но и из русского языка в другие перешел не один десяток лексических единиц. В лексике отражается как история самого народа, так и история его взаимодействий с другими. Представители разных стран торгуют между собой, воюют, живут на соседних территориях, следят за политической ситуацией друг у друга. Вcе это находит свое отражение в языке.

Там столько вкусного!

Одну из наиболее обширных групп слов, перешедших из русского в другие языки, составляет лексика, относящаяся к кулинарии. Английский язык заимствовал названия знаменитых русских рыб — белуги и севрюги. Этимологические словари английского языка относят заимствование к XVI веку — видимо, тогда, с началом регулярного торгового сотрудничества между странами, англичане «распробовали» эту рыбу и начали поставлять ее в Англию. Сейчас в английском есть и синоним слова «севрюга» — stellate sturgeon. «Белуга» есть и во французском языке — beluga. Этим же словом называют и одну из моделей самолета Airbus. Во многие европейские языки попало и слово «стерлядь» (sterlet). Его иногда считают одним из первых заимствований из русского и полагают, что в английский язык оно вошло уже в XIV веке. «Рыбное» слово из русского языка есть даже в японском — «икура». Оно обозначает только красную икру как блюдо. Для обозначения икры вообще японцы, знающие толк в дарах моря, используют свои слова. Самый известный пример заимствования из русского во многие языки — слово «водка». Оно есть и в английском, и во французском, и в немецком языках. Причем в немецком водка стала «мужчиной» — слово приобрело артикль мужского рода, der Wodka. А во французском языке есть два слова: «wodka» — для польской и «vodka» — для русской водки. В японском слово «водка» имеет около пяти вариантов написания. Из безалкогольных напитков такую популярность имеет только «квас» — kvas на английском, испанском, португальском и многих других языках. В некоторые из языков это слово вошло, вероятно, через другие славянские языки. Те народы, которые, как и русские, делали квас, часто имеют собственные названия для этого напитка — kali (эст.), gira (лит.).

Хлеб и пирожки

Соседствовавшие со славянами финно-угорские племена заимствовали из русского не один десяток слов. Сейчас и в финском, и в эстонском языках слова, обозначающие хлеб, перешли от славян: leipä (фин.) и leib (эст). Знакомыми русскому человеку покажутся и слова lusikka (фин.) и lusikas (эст.) — оба они, вероятно, имеют общего предка — слово «ложка». В английском языке существуют и «пирожки» — pirozhki. Правда, есть версия, что это слово попало в язык через посредничество польского, в котором «пирОги» — это, скорее, вареники с разными начинками (иногда жареные). В польском есть и «русские пирОги» (ruskie pierogi) — это вареники с начинкой из смеси творога и картофеля, подающиеся с поджаренным луком, сметаной или шкварками. Слово «пироги» в близком нам значении оказалось в японском языке — «пиросики». Причем взято это слово было сразу во множественном числе, и его эквивалента в единственном нет. Слово «пирожки» вошло и в «домашний» немецкий язык поволжских немцев, приобретя форму birocks или pirogen. Пирожки есть даже в греческом — piroski, но так называют только жареные во фритюре изделия из теста, а не печеные в духовке.

Бабушки, матрешки, бабалайки и другие символы России

Если англичанин кого-то назовет babushka, то возможно, он не имеет в виду возраст. Он лишь указывает на способ повязывания платка — узлом под подбородком. Но и привычную нам русскую бабушку в платке в английском языке так тоже можно назвать. С платком, косынкой связано и японское «бабусика». Многие японцы удивляются, когда слышат обращение «бабушка», особенно если бабушка не носит платков. У греков и некоторых других европейских народов, например, испанцев, baboushka — это матрешка. Австралийцы тоже предпочитают такое название. Но вообще в большинстве языков «матрешка» — это matroesjka (голландский), matriochka (французский, наряду с poupée russe), matrjoska (венгерский) и так далее. Интересно финское название maatuska, напоминающее наше слово «матушка». У испанцев также существует подобный вариант — mamushka (в испанском для «матрешки» есть целый ряд обозначений). Не менее популярно слово «самовар» — этот предмет для кипячения воды называют так в большинстве языков (samovar или samowar — это слово почти не подверглось трансформации).

Экономика и политика

Как только между странами устанавливаются политические и экономические отношения, появляется необходимость в знании того, какие денежные единицы там в ходу, как называются органы власти, какие административно-территориальные единицы существуют. Английские торговцы, дипломаты и путешественники с XVI века записывали русские слова, которые в дальнейшем употреблялись для описания ситуации в России. В состав этой лексики вошли rouble, copeck (копейка), voivoda (воевода), boyar (боярин). Шведское torg, обозначающее «площадь», произошло от русского «торг» (торговое место), «торговать». Между русскими и норвежскими рыбаками и торговцами в XVII веке даже сложился особый язык — руссенорск, в котором лексика разделялась поровну между русским и норвежским, а грамматика была максимально упрощена. Предложения выглядели примерно так: En voga mokka, så galanna voga treska — «Один воз муки за полвоза трески». В начале XX века он почти исчез, сохранился только на Шпицбергене.

Цари и аппаратчики

Необычное употребление получило слово tsar. Наряду с обозначением царя как главы Руси в современном английском оно используется как неофициальное название должности человека, ответственного за какой-либо важный участок работы, нечто вроде советника. Даже в американском Белом доме были «tsar’и», правда, бывшему президенту Обаме это слово не нравилось. С течением времени в другие языки переходили «колхоз», «перестройка», «погром», «самиздат», «нигилист», «аппаратчик», «спецназ», «силовики». В основном они остались кальками, употребляющимися только для характеристики российских реалий. Во французском есть слово bérézina, обозначающее катастрофу, полный провал. Легко можно догадаться, что во французском оно оказалось в 1812 г., когда Наполеон потерпел сокрушительное поражение на берегах реки Березина. Частое во многих статьях слово «спутник» (sputnik), употребляющееся в качестве примера перехода слова в другой язык, в английском не стало обозначением искусственных спутников вообще, а служит названием только того самого советского устройства. Много русских слов перешло в языки народов, которые либо входили в состав Российской империи, а позднее — в Советский Союз, либо «ориентировались» на Россию. Так, в корейском оказались слова «партизан» (палчхисан), «трактор» (тыракторы) и некоторые другие. Сейчас они до сих пор используются в северокорейском варианте. В современный иврит репатрианты принесли множество слов из своих родных языков. Из русского, помимо прочих вошло даже не слово, а морфема — суффикс «ник», обозначающий человека, принадлежащего к какой-нибудь группе, или характеристика человека (киббуцник — житель киббуца, нудник — зануда и т. д.). Сейчас процесс заимствования продолжается — как из иностранных языков в русский, так и наоборот.