Почему свергли Николая

Отречение от престола Николая II было знаковым событием для русской историй. Свержение монарха не могло произойти на пустом месте, оно было подготовлено. Ему способствовало много внутренних и внешних факторов.

Революции, смены режимов, свержения правителей не происходят мгновенно. Это всегда трудоемкая, дорогая операция, в которой задействованы как прямые исполнители, так и пассивный, но не менее важный для результата кардебалет.

Свержение Николая Второго было спланировано задолго до весны 1917 года, когда произошло историческое отречение последнего русского императора от престола. Какиме же пути привели к тому, что многовековая монархия оказалась поверженной, а Россия оказалась втянутой в революцию и братоубийственную Гражданскую войну?

Общественное мнение

Революция происходит прежде всего в головах; смена правящего режима невозможна без большой работы над умами правящей элиты, а также населения государства. Сегодня эта методика влияния называется «путем мягкой силы». В предвоенные годы и в годы Первой мировой войны зарубежные страны, прежде всего Англия, стали выказывать по отношению к России необычные симпатии.

Посол Великобритании в России Бьюкенен совместно с министром иностранных дел Англии Греем организовал две поездки делегаций из России на Туманный Альбион. Сначала проникнуться расположением к Британии поехали русские либеральные писатели и журналисты (Набоков, Егоров, Башмаков, Толстой и др.), за ними в круиз отправились политики (Милюков, Радкевич, Ознобишин и др.).

Встречи русских гостей были обставлены в Англии со всем шиком: банкеты, встречи с королем, посещение Палаты лордов , университетов. Вернувшиеся литераторы по возвращении стали взахлеб писать о том, как в Англии хорошо, какая сильная у неё армия, как хорош парламентаризм…

А вот вернувшиеся «думцы» и вовсе встали в феврале 1917 года в авангарде революции и вошли во Временное правительство. Налаженные связи между британским истеблишментом и русской оппозицией привели к тому, что во время союзнической конференции, проводившейся в Петрограде в январе 1917 года руководитель британской делегации Милнер направил Николаю II меморандум, в котором чуть ли не требовал ввести в состав правительства нужных для Британии людей. Царь это прошение проигнорировал, но «нужные люди» в правительстве уже были.

Народная пропаганда

О том, насколько массированной была пропаганда и «народная почта» в преддверии свержения Николая II, можно судить по одному занятному документу — дневнику крестьянина Замараева, который хранится сегодня в музее города Тотьмы Вологодской области. Крестьянин вел дневник на протяжение 15 лет.

После отречения царя он сделал следующую запись: « Романов Николай и его семья низложены, находятся все под арестом и получают все продукты наравне с другими по карточкам. Действительно, они нисколько не заботились о благе своего народа, и терпение народа лопнуло. Они довели свое государство до голоду и темноты. Что делалось у них во дворце. Это ужас и срам! Управлял государством не Николай II, а пьяница Распутин. Сменены и уволены с должностей все князья, в том числе главнокомандующий Николай Николаевич. Везде во всех городах новое управление, старой полиции нет».

Военный фактор

Отец Николая II император Александр III любил повторять: «Во всем свете у нас только два верных союзника, наша армия и флот. Все остальные, при первой возможности, сами ополчатся против нас». Царь-миротворец знал, о чем говорит. То, как была разыграна «русская карта» в Первую мировую войну, со всей очевидностью показало его правоту, союзники по Антанте оказались на поверку неблагонадежными «западными партнерами».

Само создание создание этого блока было на руку, прежде всего, Франции и Англии. Роль России же расценивалась «союзниками» в достаточно прагматичном ключе. Посол Франции в России Морис Палеолог писал: «По культурному развитию французы и русские стоят не на одном уровне. Россия — одна из самых отсталых стран на свете. Сравните с этой невежественной бессознательной массой нашу армию: все наши солдаты с образованием; в первых рядах бьются молодые силы, проявившие себя в искусстве, в науке, люди талантливые и утончённые; это сливки человечества… С этой точки зрения наши потери будут чувствительнее русских потерь».

Тот же Палеолог 4 августа 1914 года слёзно просил Николая II: «Я умоляю Ваше Величество предписать Вашим войскам перейти в немедленное наступление, — иначе французская армия рискует быть раздавленной…».

Царь приказал не закончившим мобилизацию войскам наступать. Для русской армии спешка обернулась катастрофой, но Франция была спасена. Сейчас удивительно об этом читать, учитывая, что ко времени начала войны уровень жизни в России (в крупных городах) был не ниже уровня жизни в той же Франции.

Вовлечение Россию в Антанту — только ход в партии, разыгранной против России. Русская армия представлялась англо-французским союзникам неисчерпаемым резервуаром людских ресурсов, а ее натиск ассоциировался с паровым катком, отсюда и одно из ведущих мест России в Антанте, по сути дела важнейшего звена «триумвирата» Франции, России и Великобритании.

Для Николая II ставка на Антанту была проигрышной. Существенные потери, которые несла Россия в войне, дезертирство, непопулярные решения, которые был вынужден принимать император — все это ослабляло его позиции и вело к неминуемому отречению.

Отречение

Документ об отречении Николая II сегодня считается очень спорным, однако сам факт отречения отражен, в том числе, в дневнике императора: «Утром пришел Рузский и прочёл свой длиннейший разговор по аппарату с Родзянко. По его словам, положение в Петрограде таково, что теперь министерство из Думы будто бессильно что-либо сделать, так как с ним борется соц. -дем. партия в лице рабочего комитета.

Нужно мое отречение. Рузский передал этот разговор в ставку, а Алексеев всем главнокомандующим. К 2½ ч. пришли ответы от всех. Суть та, что во имя спасения России и удержания армии на фронте в спокойствии нужно решиться на этот шаг. Я согласился. Из Ставки прислали проект манифеста. Вечером из Петрограда прибыли Гучков и Шульгин, с которыми я поговорил и передал им подписанный и переделанный манифест. В час ночи уехал из Пскова с тяжёлым чувством пережитого. Кругом измена, и трусость, и обман!».

А что же церковь?

К удивлению, официальная Церковь к отречению Помазанника Божия отнеслась спокойно. Официальным синодом было выпущено воззвание к чадам Православной церкви , признававшее новую власть.

Практически сразу прекратилось молитвенное поминание царской семьи, из молитв были выкинуты слова с упоминанием царя и Царского Дома. В Синод пошли письма от верующих с вопросами, не является ли клятвопреступлением поддержка Церковью новой власти, поскольку Николай II отрекся не добровольно, а фактически был свергнут. Но в революционной смуте ответ на этот вопрос так никто и не получил.

Справедливости ради стоит сказать, что новоизбранный патриарх Тихон впоследствии все же принял решение о повсеместном служении панихид с поминовением Николая II как императора.

Тасовка властей

После отречения Николая II официальным органом власти в России стало Временное правительство. Впрочем, на поверку это оказалась марионеточная и нежизнеспособная структура. Её создание было инициировано, её крах также стал закономерным. Царь был уже свергнут, Антанте нужно было любым способом лишить легитимности власть в России, чтобы наша страна не смогла участвовать в послевоенном переустройстве границ.

Сделать это при помощи Гражданской войны и прихода к власти большевиков было элегантным и беспроигрышным решением. Временное правительство «сдавалось» очень последовательно: оно не препятствовало ленинской пропаганде в армии, закрывало глаза на создание незаконных вооружённых формирований в лице Красной гвардии, всячески преследовало тех генералов и офицеров русской армии, которые предупреждали об опасности большевизма.

Газеты пишут

Показательно то, как отреагировали на февральскую революцию и весть об отречении Николая II мировые таблоиды.

Во французской прессе подавалась версия о том, что царский режим пал в России в результате трех дней голодного бунта. Французские журналисты прибегли к аналогии: Февральская революция — это отражение революции 1789 года.

Николая II, как и Людовика XVI представили «слабым монархом», на которого «оказывала пагубное влияние его супруга» «немка» Александра, сравнив это с воздействием «австрийки» Марии-Антуанетты на короля Франции. Образ «Германской Елены» пришелся очень кстати, дабы в очередной раз показать пагубное влияние Германии.

Немецкая пресса давала иное видение: «Конец династии Романовых! Николай II подписал отречение от престола за себя и своего несовершеннолетнего сына», — кричала Tägliches Cincinnatier Volksblatt.

В новостях рассказывалось о либеральном курсе нового кабинета Временного правительства и выражалась надежда на выход Российской империи из войны, что было главной задачей немецкого правительства. Февральская революция расширила перспективы Германии на достижение сепаратного мира, и они усилили наступление на самых различных направлениях.

«Русская революция поставила нас в совершенно новое положение», — писал министр иностранных дел Австро-Венгрии Чернин. «Мир с Россией, — писал австрийский император Карл I кайзеру Вильгельму II, — ключ к ситуации. После его заключения война быстро придет к благоприятному для нас окончанию».