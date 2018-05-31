Версия: «Титаник» утопила египетская мумия

Каждое историческое событие обрастает массой домыслов, но всегда есть версия, которая признаётся большинством и считается официальной. Впрочем, иногда альтернативные взгляды оказываются куда более интересными.

1. Кто и когда построил Сфинкса? Историки так и не пришли к единому мнению относительно времени постройки пирамид в Египте. И больше всего вопросов связано со Сфинксом. Прежде считалось, что он был сооружён примерно в 2 500 до н.э. по приказу фараона Хефрена. Но в 1857 году нашли инвентарную стеллу, где указано, что статую нашёл и велел очистить ещё его отец.

2. Майкл Джексон не умер, а переехал в Бахрейн. Официальная версия гласит, что певец скончался в июне 2009 года. Но фанаты нашли массу странностей: видео, записанное камерами наблюдения в день похорон, исчезло, гроб был закрыт, родственники не выглядели расстроенными. Так что вопрос остаётся открытым.

3. «Титаник» утонул из-за египетского саркофага. Версий, почему исполинское судно затонуло, бесчисленное множество. Одна из самых экзотических утверждает, что «Титаник» погиб из-за проклятия египетской мумии, чей саркофаг перевозил на корабле известный коллекционер.