От какого слова происходит «тварь»: тест

Тест: что значат эти слова на самом деле

Как часто вы задумываетесь о происхождении слов, которые употребляете в своей речи? Рискнем предположить, что практически никогда. И, скорее всего, будем правы. А русский язык, тем временем, богат и разнообразен, и самые привычные слова могут иметь совершенно неожиданные значения.

Не зря русский язык считается одним из самых сложных в мире. Это признают иностранцы, решившиеся на его изучение. Но несмотря на трудности, они не сдаются и продолжают, чтобы, например, иметь возможность читать в оригинале бессмертную русскую классику, в полной мере наслаждаясь каждым словом.

Пройдите тест и узнайте, сможете ли вы отгадать забытые значения слов.