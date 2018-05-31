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От какого слова происходит «тварь»: тест
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Тест: что значат эти слова на самом деле 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Как часто вы задумываетесь о происхождении слов, которые употребляете в своей речи? Рискнем предположить, что практически никогда. И, скорее всего, будем правы. А русский язык, тем временем, богат и разнообразен, и самые привычные слова могут иметь совершенно неожиданные значения.
Не зря русский язык считается одним из самых сложных в мире. Это признают иностранцы, решившиеся на его изучение. Но несмотря на трудности, они не сдаются и продолжают, чтобы, например, иметь возможность читать в оригинале бессмертную русскую классику, в полной мере наслаждаясь каждым словом.
Пройдите тест и узнайте, сможете ли вы отгадать забытые значения слов.
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