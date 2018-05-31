За что на самом деле в Средневековье сжигали рыжих

Эту историю мне неожиданно рассказал программист, с которым мы десять лет назад работали в одной компании. Он был необычным программистом: для денег писал код, а для души проходил обучение в Теологическом институте.

Логично, что в вузе они изучали историю церкви, не только нашей, но и всех других конфессий. И без рассказов о «святой» инквизиции, конечно же, не обошлось.

Оказалось, далеко не всегда сожжение ведьм на костре носило исключительно религиозный характер. У некоторых явлений был вполне земной подтекст, в частности, у острого желания спалить всех рыжеволосых женщин, коих за годы инквизиции в Европе уничтожили 98%.

Дело в том, что в Средневековье каким-то образом уживались удивительное целомудрие и невероятный разврат. Так, были времена, когда было нормальным прийти на бал при дворе в платье, полностью обнажавшем грудь. Но вместе с тем истории о том, как мать рассказывала дочери о «супружеском долге» накануне свадьбы и та слушала ее и краснела, тоже были истинной правдой. Не новость, что интим до брака был позором, как и прелюбодеяние после.

Не удивительно, что юные девы по возможности уходили в отказ, когда им предлагали незаконную связь. Но отказать, как известно, можно не каждому. Тут мы и подходим к сути.

На сегодняшний день в мире всего 1–2% рыжеволосых женщин. В Средневековье пропорция была примерно такой же. И если блондинок тогда было навалом, а за брюнетками было рукой подать, если проехать чуть южнее по Европе, то малочисленные рыженькие считались на вес золота. (К слову, считается, что в шевелюре рыжеволосых и впрямь есть немного самого настоящего драгметалла.)

И вот тут на арену выходили обеспеченные и привилегированные мужчины, которые хотели заполучить в свое пользование необычную «горячую штучку». С отказавшими не церемонились — из обиды посылали на костер. Писали наветы — и привилегии «оскорбленного» в совокупности с его деньгами и положением в обществе не позволяли «святой» инквизиции усомниться в правдивости доноса.

Сегодня это, конечно, кажется диким и мелочным, но времена были другие, пытки поощрялись, да понятия харассмента не существовало. А красивую теорию под все можно подвести — так, по официальной версии, рыжие сгорали заживо за то, что у них были волосы цвета огня. Конечно же, бесовского. Из этого следовало, что они «богопротивные колдуньи».

Год назад судьба свела меня еще с одним бывшим семинаристом. Вспомнив историю про сожжение рыжеволосых «ведьм», я поинтересовалась, слышал ли он что-нибудь об этом позорном пятне в истории европейской церкви. Бывший семинарист, сейчас являющийся чтецом в одном из крупных храмов и заодно успешным бизнесменом, аккуратно мне ответил: «Да, есть такая теория».

А вы в нее верите?