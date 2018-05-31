Правда ли, что Холодную отравили с помощью лилий

Актриса Вера Холодная или, как ее часто называют, королева немого кино скончалась в возрасте 25 лет. Ни тогда, ни сейчас многие не могут поверить в то, что Холодная умерла своей смертью. По одной из версий артистка была отравлена ароматом белых лилий, которые ей прислал французский капитан Эмиль Энно.

Холодная фамилия

В девичестве Вера Васильевна носила фамилию Левченко. Родилась она на Украине в городе Полтаве. Через 2 года после рождения девочки ее родители решили переехать в Москву. Вскоре в семье появились еще две дочери. В Москве Вера увлеклась танцами, и ее отдали в балетное училище, которое, впрочем, она так и не закончила.

Едва закончив гимназию, Вера познакомилась с юристом Владимиром Холодным. Именно под этой фамилией она и становится вскоре известной актрисой. Каждый фильм с ее участием собираюл в кинотеатрах аншлаги. Ее фотографии печатали на открытках. Ее манеры и одежду, в том числе и шляпки, копируют все девушки. Мужчины присылают ей охапки цветов.

«Испанка»

Внезапно на пике этой сумасшедшей популярности Вера Холодная вдруг умирает. Это случилось зимой 1919 года в Одессе. Февральским вечером актриса после спектакля направлялась к себе в гостиницу. По пути сани перевернулись, и Холодная оказалась на снегу. На следующие сутки она уже лежала в постели. Поначалу всем казалась, что Вера Васильевна просто простудилась. Однако болезнь не отступала, и в конце концов врач поставил ей диагноз — «испанка». 16 февраля 1919 года Вера Холодная скончалась.

Смерть 25-летней женщины на самом деле не была чем-то необычным. В 1918-1919 годах во всем мире бушевала эпидемия испанского гриппа (или «испанки»). Тогда от этого заболевания пострадали по приблизительным подсчетам около 30% населения всей планеты. Недуг с легкостью уносил жизни даже самых крепких и молодых людей. В РСФСР показатели заболеваемости «испанкой» стали снижаться только к лету 1919 года. В связи с этими обстоятельствами кончина Веры Холодной не выглядит чем-то из ряда вон выходящим.

Белые лилии

Однако так думали далеко не все. Сомневаться в естественности смерти актрисы многих заставляли некоторые действия, совершенные сразу после ее гибели в какой-то странной спешке. Во-первых, Холодную отпели сразу после смерти, ночью. Во-вторых, вскрытие не сделали, а тело тут же забальзамировали и унесли, тоже ночью. Кроме того мужа актрисы Владимира Холодного вскоре после ее гибели арестовали и расстреляли. Именно поэтому в народе и поползли слухи о том, что Веру Васильевну убили.

Одной из самых популярных версий до сих пор является версия, связанная с белыми лилиями, которые якобы прислал актрисе Эмиль Энно. Французский консул, находившийся в Одессе как раз в те годы, был влюблен в Веру Холодную. Но популярность актрисы и ее многочисленные поклонники не давали ему покоя. Руководствуясь чувством ревности, Энно отравил цветы и отправил их своей возлюбленной. От ядовитого аромата лилий Холодная и скончалась.

Но даже среди сторонников этой истории имеется и другое мнение о том, что Энно устранил Холодную не из ревности, а по политическим мотивам.

Другие версии

Кроме ядовитых лилий, существует множество других вариантов развития событий. Некоторые считают, что Холодную задушил другой любовник генерал Гришин, который в то время руководил Одессой и тоже страдал от ревности. Предполагают также, что актриса стала жертвой политики. Одни утверждают, что ее расстреляли большевики, другие — что белые. Есть версия, что Холодную убили обычные грабители, которые в те годы тоже активно орудовали, причем, и не только в Одессе. Ходили слухи, что тело Веры Холодной вообще не нашли, а потому положили в гроб другую девушку или даже куклу.

Как бы то ни было, любое даже самое невероятное предположение имеет право на жизнь. Тем более, что ни подтвердить, ни опровергнуть ни одно из них сейчас уже невозможно. Могилы Веры Холодной не сохранилось. Тело актрисы покоилось в одной из одесских часовен, которую в 1930-х годах снесли большевики.