Чем занимались в концлагерях помощники нацистов

Общепринятое мнение о том, что над заключенными немецких концлагерей издевался исключительно персонал этих фабрик смерти не совсем верно. На услужении у гитлеровцев состояли пособники из числа самих же узников. Их называли «капо». И нередко добровольные помощники нацистов зверствовали не меньше своих временных покровителей.

И евреи стремились в «капо»

Этимология этого слова до сих пор неясна. В переводе с итальянского capo означает «голова» («главный»), по-французски caporal — «капрал», «начальник». Очевидно только, что это общепринятое обозначение статуса пособников гитлеровцев в нацистских концлагерях было уничижительным — «капо» презирали и сотрудники администрации лагеря, и заключенные.

Судя по архивам, скрупулезно сохраненным аккуратными немцами, администрация концлагерей не особо интересовалась национальностью или социальным происхождением «капо» — среди этих пособников нацистов были и евреи, и представители других «второстепенных», «ненордических» наций.

Существует предубеждение, что концлагеря Третьего рейха являлись лишь временным прибежищем для приготовленных к уничтожению жителей оккупированных фашистской Германиев стран. Это не совсем так — там содержались (разумеется, в иных условиях, нежели советские военнопленные) местные уголовники и иной сброд, плененные французы, англичане и представители других стран антигитлеровской коалиции, к которым относились сравнительно мягче, чем к остальным категориям заключенных.

Случалось даже, что начальники этих нацистских концентрационных лагерей назначали евреев «капо» в бараки, где содержались преимущественно проштрафившиеся немецкие солдаты и офицеры — таким образом над провинившимися своеобразно шутили. Разумеется, немцев «свои» не отправляли в газовые камеры, не морили голодом и изнурительной работой. Но этих заключенных должен был унижать сам факт того, что надсмотрщиками над представителями высшей арийской расы выступают yude.

Что входило в их функции

В «капо» заключенные чаще всего стремились из-за стремления выжить в концлагере любой ценой. Пока в этих прихлебателях нуждались, они существовали. «Капо» составляли лагерный актив. Применительно к нашему времени они были неким подобием «дедов» в советской (российской) армии — неформальными лидерами, властвующими над массами подневольных с согласия и по прямому поручению начальства.

Только права «капо» определялись не сроком службы, а исключительно лояльностью к администрации концлагеря и готовностью исполнять его приказы. Методы воздействия на «подопечных» у «дедов» и «капо» были схожими. Среди немцев (уроженцев Германии) «капо» в лагерях чаще всего становились уголовники.

«Капо» осуществляли низовой контроль над заключенными барака, распределяли продукты питания, следили за дисциплиной. Их назначали старостами или надзирателями. Взамен «капо» получали возможность питаться лучше своих подопечных (чаще за их же счет), пособники нацистов получали послабления в плане соблюдения режима и формы одежды, другие преференции.

Взамен «капо» демонстрировали абсолютную готовность к любым карательным действиям в отношении к заключенным. К примеру, по воспоминаниям узников лагеря Миттельбау-Дора, «капо» там были исключительно евреи. О любых нарушениях лагерников они немедленно докладывали администрации концлагеря. Часто «капо» избивали своих же собратьев не менее жестоко, чем это делали нацистские надзиратели. Случалось, забивали людей до смерти. Есть свидетельства, что среди евреев-«капо» были содомиты, насиловавшие заключенных, включая несовершеннолетних.

Бытует мнение, что часть евреев, узников фашистских концлагерей, спаслись от неминуемой смерти именно потому, что были «капо». Гитлеровцы намеревались уничтожить представителей этой нации полностью, но покуда контингент концлагерей из числа yude пополнялся, нацистам требовались помощники из числа самих приговоренных к смерти, чтобы довести свой замысел до конца.

Сопротивление в Треблинке

Однако в истории «капо» были примеры и скрытого противодействия нацистскому режиму. В частности, подпольная организация, куда входили активисты концлагеря Треблинка, всячески старалась облегчить участь узников. Костяк ее состоял из врача лагерного персонала Ю. Хоронжицкого, «главкапо» (старшего лагеря) инженера Галевского и члена охранного сектора Треблинки З. Блоха.

Хоронжицкий готовил восстание в Треблинке. Но оно окончилось неудачей. Доктор успел принять яд, прежде чем был схвачен и казнен. Впоследствии его соратники предприняли еще одну попытку, но гитлеровцы перестреляли большую часть заговорщиков.